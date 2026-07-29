TAKVİM İFADEYE ULAŞTI: "KAĞITTA 25-30 MİLYON TL YAZIYORDU" TAKVİM'in ulaştığı İfadeye göre müteahhit, belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile yaptığı görüşmede kendisine iskan ruhsatı için talep edilen tutarın yazılı olduğu bir kağıt gösterildiğini öne sürdü.

Kent Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu





İfadesinde, "Nazım Akkoyunlu bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana seni arayacaklar diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon ya da 30 milyon TL miktar yazmaktaydı." diyen müteahhit daha sonra ilgili firma temsilcileriyle bir araya gelerek bu tutarı ilettiğini anlattı.