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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi: Usulsüz iskan ruhsatı karşılığında rüşvet verildiği iddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın CHP'li Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı karşılığında para teslim edildiğini öne sürdü. Soruşturma dosyasına giren ifadede, paranın belediyedeki makam odasında Ulaş Meydan'a teslim edildiği iddia edildi.

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Üsküdar Belediyesi soruşturmasında etkin pişmanlık ifadesi: Usulsüz iskan ruhsatı karşılığında rüşvet verildiği iddiası

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Üsküdar Belediyesi'ne yönelik yürüttüğü soruşturmada etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade veren bir müteahhitin beyanı dosyaya girdi.

"PARANIN BÜYÜK KISMI DEDETAŞ'IN DANIŞMANI MEYDAN'A VERDİM"

Müteahhit, usulsüz iskan ruhsatı sürecinde para talep edildiğini ve teslim edilen paranın büyük bölümünü CHP'li Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a verdiğini iddia etti.

CHP'li Sinem Dedetaş (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)CHP'li Sinem Dedetaş (Fotoğraflar AA ve Takvim Fotoğraf Arşivi’nden alınmıştır.)

TAKVİM İFADEYE ULAŞTI: "KAĞITTA 25-30 MİLYON TL YAZIYORDU"

TAKVİM'in ulaştığı İfadeye göre müteahhit, belediye iştiraki Kent Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu ile yaptığı görüşmede kendisine iskan ruhsatı için talep edilen tutarın yazılı olduğu bir kağıt gösterildiğini öne sürdü.

Kent Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nazım AkkoyunluKent Hizmetleri A.Ş. Genel Müdürü Nazım Akkoyunlu



İfadesinde, "Nazım Akkoyunlu bir kağıda sadece iskan ruhsatı için talep edilecek rakamı yazdı ve bana seni arayacaklar diye söyledi. Kağıtta yanlış hatırlamıyorsam 25 milyon ya da 30 milyon TL miktar yazmaktaydı." diyen müteahhit daha sonra ilgili firma temsilcileriyle bir araya gelerek bu tutarı ilettiğini anlattı.

Sinem Dedetaş gözaltına alındı.Sinem Dedetaş gözaltına alındı.

İSKAN RUHSATI İÇİN PARA TALEP EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ

Rüşvet görüşmeleri için Nakkaştepe'de bulunan Nakkaş Kebap'ta buluştuklarını bildiren müteeahit ifadesinde, firma temsilcilerinin talep edilen tutarı kabul ettiğini ve o dönemin karşılığı olarak yaklaşık 700 ila 800 bin Amerikan dolarını iki parça halinde elden teslim ettiğini iddia etti.

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhitin ifadesi Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren bir müteahhitin ifadesi


İLK TESLİMAT BELEDİYEDE İKİNCİ TESLİMAT İLKOKUL OTOPARKINDA

İfadesine göre 300 bin dolarlık ilk teslimat Üsküdar Belediyesi otoparkında çikolata kutusuna benzer karton bir kutu içerisinde, ikinci teslimat ise Çamlıca Şehit Onur Ensar Ayanoğlu İlkokulu yakınındaki otoparkta spor çanta içinde gerçekleştirildi.

Üsküdar Belediyesi Üsküdar Belediyesi

PARANIN BİR BÖLÜMÜNÜ KENDİSİNE ALDIĞINI ANLATTI

Etkin pişmanlık kapsamında ifade veren müteahhit, Ulaş Meydan'ın yönlendirmesiyle teslim aldığı paranın yaklaşık 50 ila 100 bin dolarını kendisine aldığını, kalan kısmını ise parça parça Üsküdar Belediyesindeki makam odasında Ulaş Meydan'a elden teslim ettiğini öne sürdü.

Müteahhit rüşveti Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a verdiğini iddia etti.Müteahhit rüşveti Dedetaş'ın danışmanı Ulaş Meydan'a verdiğini iddia etti.

İFADE SORUŞTURMA DOSYASINDA

Ayrıca söz konusu iddiaların etkin pişmanlık kapsamında alınan ifadeye dayandığı ve soruşturma dosyasında yer aldığı belirtildi. Metinde geçen baz kayıtlarıyla teyit edildiği yönündeki ifade de soruşturma kapsamında yer alan iddialar arasında aktarıldı.

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