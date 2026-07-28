Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik çerçeve yasanın detayları... “Kontrollü infaz” nasıl uygulanacak
Terörsüz Türkiye sürecini taçlandıracak 10 maddelik çerçeve yasa teklifi için AK Parti’de çalışmalar hızlandı. Başkan Erdoğan’ın talimatıyla Meclis’in tatil tarihi 14 Ağustos’a ertelenirken, hazırlanacak sade ve anlaşılır taslakta af seçeneği dışarıda bırakılarak kontrollü infaz modeli üzerinde duruluyor. Siyasi partilerin ortak mutabakatıyla yasalaşması planlanan düzenleme öncesinde, terörün Türkiye ekonomisine verdiği zararlar ile sürecin sağlayacağı büyük kazanımlar MYK toplantısında detaylıca analiz edildi. Meclis’in 14 Ağustos’a kadar çalışmasını sağlayacak süreçte, üniversite affı ve Çocuk Koruma Kanunu’ndaki değişiklikler de kanunlaşacak.
AK Parti'nin terör defterini tamamen kapatmak için hazırladığı 10 maddelik kanun teklifinin detayları netleşti.
AF YOK KONTROLLÜ İNFAZ VAR
Normal şartlarda 31 Temmuz'da tatile girmesi beklenen TBMM'nin, kanuni düzenlemelerin tamamlanması amacıyla 14 Ağustos'a kadar açık kalacağı öğrenildi.
Hazırlıkları süren çerçeve yasanın yaklaşık 10 maddeden oluşması planlanıyor.
AK Parti kurmaylarından edinilen bilgilere göre, terör örgütü üyelerine yönelik hazırlanacak düzenlemede kesinlikle af yer almayacak.
Bunun yerine kontrollü infaz uygulaması devreye sokulacak.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrasında yaptığı açıklamada Terörsüz Türkiye yasal düzenlemesinin Meclis tatile girmeden çıkarılacağını belirtirken "süreçte ince işçilikteyiz" ifadesini kullanmıştı.
SADE VE ÖZ MODEL
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da daha önce benzer şekilde vurguladığı sade, öz ve anlaşılır çalışma modeli esas alınarak hazırlanan taslak için bütün siyasi partilerin imzasının bulunması ve ortak paydada buluşulması hedefleniyor.
Koordinatör grup başkanları ve başkan vekillerinin yapacağı toplantıların ardından hazırlanacak nihai taslak, Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis başkanlığına teslim edilecek.
ERDOĞAN'DAN NET TALİMAT
Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci ana gündem maddesi olarak ele alındı. Toplantıda, Meclis'in tatile girmeden önce kanuni çerçevenin tamamlaması için yoğun çalışma takvimi belirlendi.
Başkan Erdoğan, MYK üyelerine hitap ederek sürecin hızlandırılmasını istedi. Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı olarak beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım bitirelim artık ve önemli bir sorunu tamamen kaldırmış olalım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Sürecin Meclis tatile girmeden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan'ın, kurmaylarına "Meclis kapanmadan bu işi bitirelim." talimatını verdiği belirtildi.
SÜRECİN EKONOMİK KAZANIMLARI
Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik boyutları da kapsamlı şekilde değerlendirildi.
AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, MYK üyelerine terörün Türkiye'ye maliyeti ve terörün bitmesiyle ülkenin elde edeceği ekonomik kazanımlara ilişkin detaylı sunum gerçekleştirdi.
Sunumda, terörle mücadeleye harcanan kaynakların ekonomiye kazandırılması durumunda ortaya çıkacak refah artışı verilerle ortaya konuldu.
Ayrıca toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan sunum da kurul üyeleriyle paylaşıldı.
MECLİS GÜNDEMİNDEKİ DİĞER REFORMLAR
Meclis'in 14 Ağustos tarihine kadar sürecek mesaisinde sadece terörle mücadele düzenlemesi yer almayacak.
Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yönelik af çalışması ile suça sürüklenen çocuklara ilişkin Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılacak yeni düzenlemelerin de bu süreçte kanunlaşması bekleniyor.