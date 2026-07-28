Terörsüz Türkiye sürecinde 10 maddelik çerçeve yasanın detayları... “Kontrollü infaz” nasıl uygulanacak

Koordinatör grup başkanları ve başkan vekillerinin yapacağı toplantıların ardından hazırlanacak nihai taslak, Başkan Erdoğan'a sunulduktan sonra Meclis başkanlığına teslim edilecek.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da daha önce benzer şekilde vurguladığı sade, öz ve anlaşılır çalışma modeli esas alınarak hazırlanan taslak için bütün siyasi partilerin imzasının bulunması ve ortak paydada buluşulması hedefleniyor.

Bunun yerine kontrollü infaz uygulaması devreye sokulacak.

ERDOĞAN'DAN NET TALİMAT

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında, Terörsüz Türkiye süreci ana gündem maddesi olarak ele alındı. Toplantıda, Meclis'in tatile girmeden önce kanuni çerçevenin tamamlaması için yoğun çalışma takvimi belirlendi.

Başkan Erdoğan, MYK üyelerine hitap ederek sürecin hızlandırılmasını istedi. Cumhur İttifakı'nın önemine dikkat çeken Erdoğan'ın, "Cumhur İttifakı olarak beraber iyi bir süreç yönettik. Bunu bizden başka kimse yapamaz. Meclis kapanmadan bunu tamamlayalım bitirelim artık ve önemli bir sorunu tamamen kaldırmış olalım." ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Sürecin Meclis tatile girmeden tamamlanması gerektiğini vurgulayan Erdoğan'ın, kurmaylarına "Meclis kapanmadan bu işi bitirelim." talimatını verdiği belirtildi.

SÜRECİN EKONOMİK KAZANIMLARI

Toplantıda Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik boyutları da kapsamlı şekilde değerlendirildi.

AK Parti Ekonomi İşleri Başkanı Nihat Zeybekci, MYK üyelerine terörün Türkiye'ye maliyeti ve terörün bitmesiyle ülkenin elde edeceği ekonomik kazanımlara ilişkin detaylı sunum gerçekleştirdi.

Sunumda, terörle mücadeleye harcanan kaynakların ekonomiye kazandırılması durumunda ortaya çıkacak refah artışı verilerle ortaya konuldu.

Ayrıca toplantıda, AK Parti'nin 14 Ağustos'ta kutlayacağı 25. kuruluş yıl dönümü etkinliklerine ilişkin Tanıtım ve Medya Başkanlığınca hazırlanan sunum da kurul üyeleriyle paylaşıldı.

MECLİS GÜNDEMİNDEKİ DİĞER REFORMLAR

Meclis'in 14 Ağustos tarihine kadar sürecek mesaisinde sadece terörle mücadele düzenlemesi yer almayacak.

Üniversitelerle ilişiği kesilen öğrencilere yönelik af çalışması ile suça sürüklenen çocuklara ilişkin Çocuk Koruma Kanunu'nda yapılacak yeni düzenlemelerin de bu süreçte kanunlaşması bekleniyor.