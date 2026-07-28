Türkiye Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele eden ülkelere destek olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını görevlendirdiklerini bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ise Türkiye'ye özel teşekkür geldi.

Türkiye’den Fransa’ya yangın söndürme desteği!

TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA DESTEK

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek, "Ormanlar, bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.