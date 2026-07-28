Fransa’daki yangına Türkiye’den müdahale: Macron’dan özel teşekkür mesajı
Türkiye, İspanya’nın ardından orman yangınlarıyla mücadele eden Fransa’ya da 2 yangın söndürme uçağı gönderdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sağlanan destek için Türkiye’ye sosyal medya hesabından özel olarak teşekkür etti.
Türkiye Avrupa'da orman yangınlarıyla mücadele eden ülkelere destek olmaya devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, İspanya'nın ardından Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağını görevlendirdiklerini bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan ise Türkiye'ye özel teşekkür geldi.Türkiye’den Fransa’ya yangın söndürme desteği!
TÜRKİYE'DEN FRANSA'YA DESTEK
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.
Avrupa'da günlerdir süren orman yangınlarının, verilen mücadelenin ne denli zorlu bir süreç olduğunu bir kez daha gösterdiğine işaret eden Yumaklı, "Bu kapsamda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda İspanya'ya gönderdiğimiz iki yangın söndürme uçağımızın ardından, Fransa'nın da destek talebi üzerine iki yangın söndürme uçağımızı görevlendirdik. Türkiye, sahip olduğu imkan ve tecrübeyle yalnızca kendi ormanlarını değil, ihtiyaç duyulduğunda farklı ülkelerin ormanlarını korumak için de üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir." değerlendirmesinde bulundu.
Yumaklı, görev için yola çıkan ve sahada mücadele eden ekiplere başarılar dileyerek, "Ormanlar, bizlere emanet değil, gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli mirastır. Bu bilinçle sınırları aşan dayanışmayı ve mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.
MACRON'DAN ÖZEL TEŞEKKÜR
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ise Türkiye'ye teşekkür etti ve Bakan Yumaklı'nın paylaşımını alıntılayarak "Teşekkürler Türkiye" ifadelerini kullandı.
FRANSA TARİHİNİN EN BÜYÜK YANGIN FELAKETİ
Tarihinin en büyük yangın felaketlerinden birini yaşayan Fransa'da yıl başından bu yana 116 bin hektar alan kül oldu. Ülkenin güneyindeki Gironde vilayetinde yaklaşık bir haftadır devam eden yangında 42 bini aşkın hektar alan alevlere teslim olurken, Gironde, Var, Landes ve Haute-Corse vilayetlerindeki yangınlar henüz kontrol altına alınamadı.