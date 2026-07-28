MEB’den kritik karar! Karne, devamsızlık ve disiplin kuralları değişti

Okul kayıtlarında adres doğrulaması için yeni uygulamalar getirildi.

DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?

Yeni yönetmelikle birlikte şu düzenlemeler de yürürlüğe girdi:

MEB'in yeni düzenlemesi hangi okulları kapsıyor? Yapılan değişiklikler okul öncesi eğitim kurumları ile ilköğretim kurumlarını kapsıyor. Düzenlemeler öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yönetimleri için yeni uygulamalar getiriyor.





Karne ve gelişim raporu değişiklikleri Karne sistemi değişti mi?

Evet. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında 5'inci sınıftan itibaren öğrenciler karnelerinin yanında gelişim raporu da alacak. Gelişim raporunda hangi bilgiler yer alacak?

Öğrencinin akademik gelişimi, devam durumu, sosyal ve duygusal gelişimi, öğretmen değerlendirmeleri ve genel gelişim düzeyine ilişkin gözlemler bulunacak.

Dijital rapor ve değerlendirme Gelişim raporu nasıl paylaşılacak?

Hazırlanan raporlar elektronik imza ile oluşturulabilecek ve e-Rapor olarak öğrenci ve velilerin erişimine sunulabilecek.



Öğrenci değerlendirme sistemi değişti mi?

Evet. Öğrencilerin bilgi ve becerileri, derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktılarına göre değerlendirilecek.

Proje ve devamsızlık kuralları Proje hazırlamak zorunlu olacak mı?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenciler öğretmen rehberliğinde bireysel veya grup halinde en az bir proje hazırlamak zorunda olacak. Proje hazırlamayan öğrenciler sıfır puan alacak.



Devamsızlıkta yeni kurallar neler?

Özürsüz devamsızlığı 5 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek. 10 ve 15 günlük devamsızlıklarda yeniden bildirim yapılacak.

Belge ve seçmeli ders uygulamaları 20 gün ve üzeri devamsızlık yapan öğrencilere belge verilecek mi?

Hayır. 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan ve kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.



Seçmeli ders tercihleri ne zaman yapılacak?

Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercihleri ocak ve şubat aylarında yapılacak.



Seçmeli dersler nasıl belirlenecek?

Öğrenciler tercihlerini veli, sınıf rehber öğretmeni ve rehberlik öğretmeninin bilgisi dahilinde yapacak. Tercihler e-Okul sistemine işlenecek.



Okul kayıtları ve nakil işlemleri Yeterli öğrenci olmayan seçmeli dersler açılacak mı?

Hayır. Yeterli öğrenci sayısına ulaşmayan dersler açılmayacak ve öğrenciler açılan diğer seçmeli derslere yönlendirilecek.



Okul kayıtlarında yeni uygulama var mı?

Evet. Kayıt işlemleri ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak.



Velilerden adres belgesi istenebilecek mi?

Gerek görülmesi halinde su, elektrik veya doğal gaz faturası gibi belgeler talep edilebilecek.



Nakil işlemlerinde değişiklik yapıldı mı?

Evet. Nakiller sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak ve dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek.

Okul içi uygulamalar Şube değişikliği nasıl yapılacak?

Velinin yazılı talebi ve rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu gerekecek. Değişiklik aynı eğitim öğretim yılı içinde yalnızca bir kez yapılabilecek.



Okullarda telefon ve bilişim araçları için yeni kurallar var mı?

Evet. Kurallara aykırı şekilde bilişim araçlarını kullanan öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek.



Okullarda arama yapılabilecek mi?

Güvenlik amacıyla gerekli görülen durumlarda okul, pansiyon, sıra, masa ve dolap gibi alanlarda tedbir amaçlı arama yapılabilecek. İşlemler tutanak altına alınacak.