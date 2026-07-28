MEB’den kritik karar! Karne, devamsızlık ve disiplin kuralları değişti
Milli Eğitim Bakanlığı milyonlarca öğrenci ve veliyi yakından ilgilendiren yeni düzenlemeleri hayata geçirdi. Okullarda uygulanacak yeni dönemle birlikte karne sistemi, devamsızlık takibi, seçmeli ders tercihleri, kayıt işlemleri ve disiplin kurallarında önemli değişiklikler yapıldı. Öğrencilerin gelişiminin daha kapsamlı takip edilmesini amaçlayan düzenlemelerle birlikte eğitim sürecinde birçok uygulama yeniden şekillendi. İşte Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle MEB’in yeni dönem kararları ve detayları…
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarını ilgilendiren yönetmelikte önemli değişikliklere gitti. Yeni düzenlemeyle birlikte karne uygulamasından devamsızlık takip sistemine, seçmeli ders tercihlerinden okul güvenliği ve disiplin kurallarına kadar birçok alanda yeni dönem başladı.Resmi Gazete'de yayımlanan değişikliklerle öğrenciler, veliler, öğretmenler ve okul yönetimlerini ilgilendiren yeni uygulamalar hayata geçirildi.
KARNEYE EK OLARAK GELİŞİM RAPORU VERİLECEK
Yeni dönemin en dikkat çeken değişikliklerinden biri gelişim raporu uygulaması oldu. Buna göre ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında 5'inci sınıftan itibaren öğrenciler, her dönem sonunda karnelerinin yanında gelişim raporu da alacak.
Gelişim raporunda öğrencilerin yalnızca ders notları değil, eğitim sürecindeki farklı gelişim alanları da değerlendirilecek.
Raporda şu başlıklar yer alacak:
- Akademik gelişim
- Devam durumu
- Sosyal gelişim
- Duygusal gelişim
- Öğretmen değerlendirmeleri
- Öğrencinin gelişim düzeyine ilişkin gözlemler
Hazırlanan raporlar elektronik imza ile oluşturulabilecek ve e-Rapor olarak öğrenci ile velilerin erişimine sunulabilecek.
ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SİSTEMİNDE YENİLİK
Yeni düzenlemeyle öğrencilerin değerlendirilmesinde derslerin öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları esas alınacak. Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrenciler, öğretmen rehberliğinde bireysel veya grup halinde en az bir proje hazırlamak zorunda olacak. Proje hazırlamayan öğrenciler için değerlendirme puanı sıfır olarak uygulanacak.
DEVAMSIZLIKTA YENİ TAKİP SİSTEMİ
MEB, devamsızlık konusunda da yeni kurallar getirdi. Yeni uygulamaya göre:
- Özürsüz devamsızlığı 5 güne ulaşan öğrencilerin velileri bilgilendirilecek.
- 10 ve 15 günlük devamsızlıklarda yeniden bildirim yapılacak.
- Sürekli tedavi gören, organ nakli gereken hastalığı bulunan, kaynaştırma eğitimi alan veya koruma altındaki öğrenciler için 30'uncu günde de bilgilendirme yapılacak.
- 20 gün ve üzeri özürsüz devamsızlık yapan ve kurul kararıyla sınıf geçen öğrencilere teşekkür ve takdir belgesi verilmeyecek.
SEÇMELİ DERSLERDE YENİ DÖNEM
Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında seçmeli ders tercih tarihleri değiştirildi. Bundan sonra öğrenciler seçmeli ders tercihlerini ocak ve şubat aylarında yapacak.
Tercihler; veli, sınıf rehber öğretmeni, rehberlik öğretmeni bilgisi dahilinde gerçekleştirilecek ve e-Okul sistemine işlenecek.
Yeterli öğrenci sayısına ulaşılmayan dersler açılmayacak. Süresi içinde tercih yapmayan öğrencilerin dersleri ise okul yönetimi tarafından belirlenecek.
OKUL KAYITLARINDA ADRES DOĞRULAMASI YAPILABİLECEK
Yeni düzenlemeyle okul kayıt süreçlerinde de değişikliğe gidildi. Kayıt işlemleri, ulusal adres veri tabanındaki yerleşim yeri bilgileri esas alınarak e-Okul üzerinden yapılacak. Gerek görülmesi halinde velilerden adres doğrulaması için elektrik, su, doğal gaz faturası gibi belgeler istenebilecek.
NAKİL İŞLEMLERİNDE YENİ KURALLAR
Nakil işlemleri, sınıf atlatma sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak.
Nakiller dönem sonuna 15 iş günü kalıncaya kadar devam edecek. Ancak doğal afet, sağlık sorunları veya iller arası adres değişikliği gibi özel durumlarda süre şartı aranmayacak.
ŞUBE DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN YENİ ŞART
Ortaokula başlayan öğrencilerin şubeleri e-Okul üzerinden kura yöntemiyle belirlenecek. Şube değişikliği ise yalnızca belirli şartlarda yapılabilecek. Buna göre; velinin yazılı talebi, rehberlik servisinin hazırlayacağı gerekçeli görüş raporu gerekecek. Şube değişikliği aynı eğitim öğretim yılı içinde yalnızca bir kez yapılabilecek.
OKULLARDA GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ARTIRILIYOR
Yeni yönetmelikle okul güvenliği konusunda da yeni uygulamalar getirildi. Gerekli görülmesi halinde okul, pansiyon, sıra, masa, dolap gibi alanlarda tedbir amaçlı arama yapılabilecek.
Arama sırasında öğrencilerin kişilik haklarının korunması esas alınacak ve yapılan işlemler tutanak altına alınacak.
BİLİŞİM ARAÇLARININ KULLANIMI DİSİPLİN KAPSAMINA ALINDI
Okullarda telefon ve diğer bilişim araçlarının kullanımına ilişkin kurallar da yeniden düzenlendi. Okul yönetiminin belirlediği kurallara aykırı şekilde bilişim araçlarını kullanan öğrenciler hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek.
DİĞER ÖNEMLİ DEĞİŞİKLİKLER NELER?
Yeni yönetmelikle birlikte şu düzenlemeler de yürürlüğe girdi:
- Öğrenci belgeleri e-Devlet üzerinden alınabilecek.
- Veli görüşmeleri okulun randevu sistemi üzerinden yapılabilecek.
- Öğretmenlerin rehberlik görevleri daha ayrıntılı şekilde tanımlandı.
- Mesleki çalışmalar uygun görülmesi halinde uzaktan yapılabilecek.
- Okul öncesi eğitimde farklı erişim modelleri uygulanabilecek.
- İlkokul birinci sınıf ve okul öncesi öğrencileri için uyum eğitimleri güçlendirilecek.
- MEB'in yeni düzenlemeleri, belirtilen takvim doğrultusunda kademeli olarak uygulanacak.