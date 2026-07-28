İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 ilde "bilişim suçlarıyla mücadele, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama, dolandırıcılık, yasa dışı bahis, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi" suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin 86'sının tutuklandığı, 21'i hakkında adli kontrol hükümlerinin uygulandığı, diğerlerinin işlemlerinin ise devam ettiği kaydedildi.