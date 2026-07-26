Parti bölündü kavga bitmedi: CHP ile Yeni Parti mahkemelik oldu... "Hesaplarımızı ve mallarımızı verin"
Görevden uzaklaştırılan CHP yöneticilerinin partiye ait resmi sosyal medya hesaplarını ve taşınmaz malları Yeni Parti adına tescil ettirmesi yargıya taşınıyor. Edinilen bilgilere göre hesap isimleri ile kullanıcı bilgilerini izinsiz devredenler hakkında “bilişim suçu” kapsamında dava açılacak. CHP demirbaşlarına ve ilçe başkanlıklarındaki taşınır mallara zarar verilmesi veya bunların hukuka aykırı şekilde götürülmesi durumunda da Yeni Parti sorumluları hakkında cezai işlem yapılacak. CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuyla ilgili hem hukuki hem de cezai yollara başvurulacaklarını duyurdu.
Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, partinin dijital hafızası sayılan kurumsal sosyal medya hesaplarının eski yöneticiler tarafından ele geçirilerek başka bir siyasi oluşuma devredildiğini duyurdu.
Görevden alınan eski parti yöneticilerinin, CHP kontrolündeki resmi hesapların isimlerini, kullanıcı bilgilerini, sahipliklerini yeni kurulan Yeni Parti adına değiştirdiği belirlendi.
BİLİŞİM SİSTEMİNE MÜDAHALE
CHP Genel Merkezi tarafından görevden alınan yönetimlerce resmi kayıtlarla devredilen hesapların izinsiz kullanılması, Türk Ceza Kanunu 244. maddesi kapsamında değerlendirildi.
Eylemin, "bilişim sistemini veya verileri engelleme, bozma, yok etme ya da değiştirme suçu" niteliğini taşıdığı belirtildi.
Söz konusu ihlalleri gerçekleştiren veya sürdüren Yeni Parti sorumluları hakkında gerekli bütün hukuki, cezai yollara başvurulacağı bildirildi.
MALLARA DA ÇÖKTÜLER
Dijital varlıkların yanı sıra partiye ait fiziki malların korunmasına yönelik adımlar atıldı.
Cumhuriyet Halk Partisi envanterine kayıtlı herhangi eşyanın eksik çıkması, ilçe başkanlıklarına ait taşınır malların alınması, bina veya eşyaların kasten tahrip edilmesi durumunda kanuni süreç işletileceği vurgulandı.
Hukuka aykırı şekilde mal götürülmesi halinde, olayın niteliğine göre ilgili ceza hükümleri doğrultusunda sorumlular hakkında adli makamlara başvurulacağı bildirildi.
'RESMİ HESAP BİLE ÇALINTI' İDDİASI
Yeni Parti'nin resmi X adresinin, 2015 yılında açılan CHP TBMM Grubuna ait hesabın adı değiştirilerek oluşturulduğu belirtilmişti.
Yeni Parti'nin resmi sayfasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait geçmiş paylaşımların yer aldığı belirlenmişti.
Çok sayıda il ve ilçe teşkilatında da benzer sosyal medya değişiklikleri yapıldığı gündeme gelmişti.
YENİCİLERE CEZA DAVASI YOLDA
CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar kurumsal olarak kullanılan resmi sosyal medya hesaplarının, görevden alınan eski parti yöneticileri tarafından kurulduğu iddia edilen başka bir siyasi parti adına; hesap isimleri, kullanıcı bilgileri ve sahiplikleri değiştirilmek suretiyle kullanılmaya başlandığını derin bir üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Bu eylemleri gerçekleştiren veya sürdürmeye devam eden sorumlular hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır."