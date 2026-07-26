Parti bölündü kavga bitmedi: CHP ile Yeni Parti mahkemelik oldu... "Hesaplarımızı ve mallarımızı verin"

'RESMİ HESAP BİLE ÇALINTI' İDDİASI

Yeni Parti'nin resmi X adresinin, 2015 yılında açılan CHP TBMM Grubuna ait hesabın adı değiştirilerek oluşturulduğu belirtilmişti.

Yeni Parti'nin resmi sayfasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na ait geçmiş paylaşımların yer aldığı belirlenmişti.

Çok sayıda il ve ilçe teşkilatında da benzer sosyal medya değişiklikleri yapıldığı gündeme gelmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi yöneticilerinin partiye ait resmi sosyal medya hesaplarını Yeni Parti adına tescil ettirmesi yargıya taşınıyor.

YENİCİLERE CEZA DAVASI YOLDA

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nin bugüne kadar kurumsal olarak kullanılan resmi sosyal medya hesaplarının, görevden alınan eski parti yöneticileri tarafından kurulduğu iddia edilen başka bir siyasi parti adına; hesap isimleri, kullanıcı bilgileri ve sahiplikleri değiştirilmek suretiyle kullanılmaya başlandığını derin bir üzüntü ve şaşkınlıkla takip etmekteyiz. Bu eylemleri gerçekleştiren veya sürdürmeye devam eden sorumlular hakkında gerekli tüm hukuki ve cezai yollara başvurulacaktır."