Avrupa'da Nazi zulmünün yeni versiyonu Gençlik Daireleri! 100 bin çocuğu gasp ettiler

Avrupa genelinde 1970'li yıllardan bu yana "Gençlik Daireleri" eliyle yürütülen çocuk koruma politikalarının, göçmenleri hedef alan devasa asimilasyon çarkına dönüştüğü belirlendi.

Bugüne kadar 100 bine yakın Türk ve Müslüman çocuğun ailelerinden koparılarak kimliksizleştirildiği sistemde, güncel olarak kıta genelinde 5 binden fazla Türk çocuğunun rehin tutulduğu saptandı.

Avrupa'nın insan hakları, çocuk refahı ve demokrasi söylemlerinin arkasında, göçmen toplulukların geleceğini doğrudan hedef alan kültürel kuşatma yaşandığı ortaya çıktı. Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika ve Avusturya başta olmak üzere batı başkentlerinde faaliyet gösteren Gençlik Daireleri, kanuni boşlukları ve esnek çocuk koruma mevzuatlarını suiistimal ederek Türk ve Müslüman ailelerin çocuklarına el koyuyor.

"Çocuğun yüksek faydası" ve "şiddetten koruma" maskesiyle yürütülen operasyonların, çocukları tehlikeden kurtarmaktan ziyade onları köklerinden kopararak Avrupalılaştırma, yabancılaştırma ve Hristiyanlaştırma projesine dönüştürüyor.

100 BİNİ AŞAN KAYIP NESİL

Avrupa'da Türk ve Müslüman çocukların ailelerinden koparılması süreci 1970'lere uzanıyor.

Sistematik olarak uygulanan çocuk koruma mevzuatı, geride bırakılan yarım asırda toplamda 100 bini aşan Türk ve Müslüman çocuğun asimile edilmesine zemin hazırladı.

Avrupa'ya göçen Türk ve Müslüman ailelerin çocukları, sözde çocuk koruma kapsamı adı altında kendi köklerine, diline ve dinine düşman edilmiş devasa kayıp nesil meydana getirdi.

84 BİN ÇOCUĞA KORUMA KILIFLI GASP

Asimilasyon çarkının en ağır işlediği beş Avrupa ülkesindeki resmi veriler ve saha raporları, çocuk koruma sistemlerinin doğrudan göçmenleri ve özellikle Müslüman aileleri hedef aldığını acı tabloyla gözler önüne serdi.

Almanya Federal İstatistik Dairesi'nin resmi verilerine göre, ülkede sadece geçen yıl 84 bin 230 çocuk Gençlik Dairesi tarafından acil tedbir veya mahkeme kararıyla ailelerinden uzaklaştırılarak devlet koruması altına alındı.

Koruma altına alınan çocukların sadece 23 bin 361'i Alman kökenliyken, geriye kalan 60 bin 869 çocuğun Müslüman ve yabancı kökenli ailelere ait olduğu belirlendi.

HER YIL EN AZ 2 BİN ÇOCUĞU ALIKOYUYORLAR

Hollanda'da her yıl ortalama bin 500 ile 2 bin arasında Müslüman çocuk, yerel çocuk koruma kurumları tarafından "pedagojik yetersizlik" veya "uyum sorunu" gerekçesiyle ailelerinden alınıyor.

Bu çocukların ezici çoğunluğunu Türk ve İslam toplumlarına ait ailelerin çocukları oluşturuyor.

Hollanda makamlarının, ailelerin dini hassasiyetlerini risk faktörü olarak değerlendirdiği, çocukların İslami iklimde büyümesini "modern toplum değerlerine tehdit" olarak nitelendirdiği öğrenildi.

LAİSİST BASKI

Fransa'da sosyal hizmet uzmanlarının hazırladığı tek taraflı ve sübjektif raporlar neticesinde, her yıl 1000'e yakın Türk ve Kuzey Afrika kökenli Müslüman çocuk öz ailelerinden koparılıyor.

Ailelerinden koparılan çocukların, katı laik ailelerin yanına yerleştirildiği, kendi değerlerinden kopuk ve dinine yabancı şekilde yetiştirildiği saptandı.

"ÇOCUK TEDARİK" RANTI

Belçika'da çocuk esirgeme kurumlarının resmi verilerine göre, koruma altına alınan göçmen çocuk oranının yüzde 65'in üzerinde olduğu bildirildi.

Her yıl 1000 civarında Müslüman çocuk, kültürel kodları tamamen reddeden seküler ve Hristiyan aile yapılarının içine entegre ediliyor.

ENTEGRASYON SAFSATASIYLA ÇOCUKLARA ÇÖKÜYORLAR

Avusturya'da son yıllarda tırmanışa geçen kurumsal İslamofobinin tesiriyle, aile içi küçük tartışmalar veya çocukların okullarda verdiği basit inanç beyanatları dayanak gösterilerek yüzlerce Türk ve Balkan kökenli Müslüman çocuk koruma altına alınıyor.

Entegrasyon adı altında uygulanan baskıcı politikaların, aileler için büyük tehdit oluşturduğu vurgulandı.

Asimilasyon sistemin arkasında devasa ekonomik rant yattığı ortaya çıktı. Devletin, koruyucu ailelere ve çocukların yerleştirildiği özel vakıflara ait çocuk yurtlarına çocuk başına aylık 3 bin ila 5 bin avro arasında değişen yüksek ödenekler sağladığı aktarıldı.

Bu yüksek rantın özel vakıfları ve yurt işletmelerini sürekli "çocuk tedarik etme" arayışına sürüklediği dile getirildi.

ŞİKAYET YAĞIYOR HAÇLILAR GÖRMÜYOR

Avrupalı birçok resmi kurum, Müslüman ve Türk çocuklarına yönelik uygulanan sistematik hamleleri raporlara geçirdi.

Avrupa Parlamentosu Dilekçe Komitesi'ne her yıl, başta Almanya ve Danimarka olmak üzere, Müslüman ailelerin çocuklarının "haksız gerekçelerle" ellerinden alındığına dair yüzlerce resmi şikayet dilekçesi sunulduğu bildirildi.

Raporlar, kurumlarda sistematik "kültürel ön yargı" olduğunu gözler önüne serdi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği tarafından hazırlanan "Avrupa'da Çocuk Asimilasyonu" raporuna göre, çocukların koruma altına alınma gerekçelerinin başında "entegrasyon eksikliği" ve "aşırı dini eğitim" gibi yoruma açık ve subjektif kriterlerin yer aldı.

AİHM'İ TAKAN YOK

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, geçmiş yıllarda özellikle Almanya'nın çocukları aileden ayırma yetkisini kullanırken "aile hayatına saygı hakkını" ihlal ettiğine hükmetti.

Çocuğun kendi kültürel kimliğinden koparılmaması gerektiğine dair kararlar veren AİHM, uygulamadaki denetimsizliğin sürdüğüne dikkat çekti.

BEYNİ YIKANAN ÇOCUĞUN BEYANI ESAS

Ailelerin ellerinden çocuklarının alınmasının oldukça basit yöntemlere dayandığı belirlendi. Bir çocuğun, hocasının yönlendirmesiyle, "Ben evde baskı görüyorum." demesi halinde hızlıca eve sosyal hizmet uzmanları gönderildiği ve çocuğa el koyma sürecinin bu şekilde başladığı aktarıldı.