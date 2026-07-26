Karadeniz Sahil Yolu’nda kaya tehlikesi... Rize’de sağanak yağış heyelanı tetikledi
Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize güzergahında sağanak yağışın tetiklediği heyelanlar ulaşımda büyük tehlike oluşturdu. Çayeli ve Pazar ilçelerinde yamaçlardan kopan büyük kaya kütleleri yola savruldu. Herhangi can kaybının yaşanmadığı olayda, dev kayalar sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yola düşen kütlelerin arasından dikkatle geçerek yollarına devam etti.
Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyahat eden sürücülere korku dolu anlar yaşattı.
KAYALARIN ARASINDA MANEVRA
Çayeli Tüneli çıkışı ile Pazar ilçesine bağlı Merdivenli köyü mevkisinde yamaçlardan kopan dev kaya parçaları yola savruldu.
Can kaybı veya yaralanmanın saptanmadığı olaylarda, karayoluna inen büyük kütleler ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.
Seyir halindeki sürücüler, yola düşen 2 dev kayanın arasından dikkatli manevralar yaparak yollarına devam etmek zorunda kaldı.Rize'de yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü!
İhbar üzerine olay yerlerine hızla Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, yeni heyelan riskine karşı güzergahta geniş güvenlik tedbirleri aldı.
Trafik akışı ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü sağlanmaya başlandı.
Karayolları ekipleri, yola savrulan kaya parçalarını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.
Ekiplerin yoldaki engelleri temizleme mesaisi sürerken, bölgede olası kaya düşmesi riskine karşı incelemelerin devam ettiği bildirildi.
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