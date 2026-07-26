Karadeniz Sahil Yolu’nda kaya tehlikesi... Rize’de sağanak yağış heyelanı tetikledi

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyahat eden sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Rize’de şiddetli sağanak yağışın tetiklediği heyelanlar, Karadeniz Sahil Yolu’nun Çayeli ve Pazar mevkilerinde dev kayaların yola düşmesine neden oldu. (Fotoğraflar: AA ve İHA'dan alınmıştır)

KAYALARIN ARASINDA MANEVRA

Çayeli Tüneli çıkışı ile Pazar ilçesine bağlı Merdivenli köyü mevkisinde yamaçlardan kopan dev kaya parçaları yola savruldu.

Can kaybı veya yaralanmanın saptanmadığı olaylarda, karayoluna inen büyük kütleler ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.