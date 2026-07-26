CANLI YAYIN
Geri

Karadeniz Sahil Yolu’nda kaya tehlikesi... Rize’de sağanak yağış heyelanı tetikledi

Karadeniz Sahil Yolu’nun Rize güzergahında sağanak yağışın tetiklediği heyelanlar ulaşımda büyük tehlike oluşturdu. Çayeli ve Pazar ilçelerinde yamaçlardan kopan büyük kaya kütleleri yola savruldu. Herhangi can kaybının yaşanmadığı olayda, dev kayalar sürücülere zor anlar yaşattı. Araçlar yola düşen kütlelerin arasından dikkatle geçerek yollarına devam etti.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Karadeniz Sahil Yolu’nda kaya tehlikesi... Rize’de sağanak yağış heyelanı tetikledi

Rize'de etkili olan şiddetli sağanak yağış, Karadeniz Sahil Yolu'nda seyahat eden sürücülere korku dolu anlar yaşattı.

Rize’de şiddetli sağanak yağışın tetiklediği heyelanlar, Karadeniz Sahil Yolu’nun Çayeli ve Pazar mevkilerinde dev kayaların yola düşmesine neden oldu. (Fotoğraflar: AA ve İHA'dan alınmıştır)Rize’de şiddetli sağanak yağışın tetiklediği heyelanlar, Karadeniz Sahil Yolu’nun Çayeli ve Pazar mevkilerinde dev kayaların yola düşmesine neden oldu. (Fotoğraflar: AA ve İHA'dan alınmıştır)

KAYALARIN ARASINDA MANEVRA

Çayeli Tüneli çıkışı ile Pazar ilçesine bağlı Merdivenli köyü mevkisinde yamaçlardan kopan dev kaya parçaları yola savruldu.

Can kaybı veya yaralanmanın saptanmadığı olaylarda, karayoluna inen büyük kütleler ulaşımda ciddi aksamalara yol açtı.

Seyir halindeki sürücüler, yola düşen 2 dev kayanın arasından dikkatli manevralar yaparak yollarına devam etmek zorunda kaldı.

Video Oynatma İkonu Rize'de yamaçtan kopan dev kayalar yola düştü!

Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olaylarda, sürücüler yola savrulan kütlelerin arasından tehlikeli geçişler yapmak zorunda kaldı. Can kaybı veya yaralanmanın yaşanmadığı olaylarda, sürücüler yola savrulan kütlelerin arasından tehlikeli geçişler yapmak zorunda kaldı.

İhbar üzerine olay yerlerine hızla Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye intikal eden güvenlik güçleri, yeni heyelan riskine karşı güzergahta geniş güvenlik tedbirleri aldı.

Trafik akışı ekiplerin yönlendirmesiyle kontrollü sağlanmaya başlandı.

Jandarma ve Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bölgede güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı. Jandarma ve Karayolları ekiplerinin hızlı müdahalesiyle bölgede güvenlik önlemleri alınarak trafik kontrollü şekilde sağlandı.

Karayolları ekipleri, yola savrulan kaya parçalarını kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Yoldaki kayaların temizlenmesi ve yeni heyelan risklerine karşı başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.Yoldaki kayaların temizlenmesi ve yeni heyelan risklerine karşı başlatılan çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Ekiplerin yoldaki engelleri temizleme mesaisi sürerken, bölgede olası kaya düşmesi riskine karşı incelemelerin devam ettiği bildirildi.

Bölgeye hızla intikal eden güvenlik güçleri trafik akışını kontrollü sağlarken, Karayolları ekipleri yoldaki engelleri kaldırmak için harekete geçti. Bölgeye hızla intikal eden güvenlik güçleri trafik akışını kontrollü sağlarken, Karayolları ekipleri yoldaki engelleri kaldırmak için harekete geçti.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Karayolları ekipleri, yeni heyelan risklerine karşı geniş güvenlik önlemleri alarak temizlik çalışmalarını başlattı.İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ve Karayolları ekipleri, yeni heyelan risklerine karşı geniş güvenlik önlemleri alarak temizlik çalışmalarını başlattı.

Parti bölündü kavga bitmedi: CHP ile Yeni Parti mahkemelik oldu... "Hesaplarımızı ve mallarımızı verin"
SONRAKİ HABER

CHP ile Yeni Parti mahkemelik oldu

 Yangına Türk kalkanı: Türkiye'nin yangın söndürme uçakları İspanya için havalandı
ÖNCEKİ HABER

Türkiye'den İspanya'ya alevlerle mücadele desteği
Faruk Arslan
Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler