Gülistan'ın annesinden eski valinin eşine çağrı: "Sen de annesin, ne gördüysen anlat"
Kızının kemiklerini isteyen Gülistan Doku’nun annesi gözaltına alınan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel’in eşine seslendi: Sen de bir annesin, Allah için ne gördüysen anlat
Türkiye'nin yakından takip ettiği Gülistan Doku soruşturmasında eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in cep telefonunda yapılan dijital incelemelerde elde edilen WhatsApp yazışmaları soruşturma dosyasına girdi.
Sabah'tan Kerim Cengil ve Ercan Topaç'ın haberine göre; yazışmalarda, Sonel'in kendisini sosyal medyada eleştiren bir kullanıcı hakkında eski polis Gökhan Ertok ile mesajlaşmaları, kullanıcının tespit edilmesine yönelik çalışmalar, sonrasında gerçekleştirildiği belirtilen işlemler ve para transferine ilişkin kayıtlar yer aldı.
Bu inceleme sonucunda, Tuncay Sonel, Şükrü Eroğlu ve Gökhan Ertok'un dışında kalan Emre Ezertaş (ACA Bilişim çalışanı) ve Sefa Karasu, dün sabah Ankara'da gözaltına alındı.
Böylece ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Tunceli'deki soruşturmada gözaltına alınanlardan iş insanı Okan Yarıcı ile güvenlik korucusu Fatih Özmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile Eski korucubaşı Yılmaz Arslan ve ACA Bilişim Şirketinin sahibi Memet Aca'nın sorgusu ise sürüyor. Erzurum'daki soruşturmada gözaltına alınan aralarında 3 doktor, bir hemşire ve bilgi işlem görevlilerinden oluşan 10 şüphelinin ifade işlemleri de devam ediyor.
"OĞLUN VE KOCAN NE YAPTI"
Doku ailesinden baba Halit, anne Bedriye, abla Aygül Doku ile avukatları Ali Çimen de Tunceli Adliyesi'ne geldi. Acılı anne Bedriye Doku, gözaltına bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslenerek, "Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördüysen savcıya git anlat. Oğlun ve kocan ne yaptıysa anlat.
Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz. Ne biliyorsanız anlatın. Ben bir mezar istiyorum. Kızımın kemiğini istiyorum. Zaten kızım gitti, gelmiyor. Kemiklerini bana verin. Gülistanlar ölmesin. Anneler ağlamasın. Başta Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu olmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.
BİZİ BURADA TUTAN, ADALET BAKANIMIZIN CÜMLESİ
Gülistan'ın ablası Aygül Doku, "Annem ve babam bu süreçte sırf kendilerini size daha iyi ifade edebilmek için Türkçe öğrendi. Akın Gürlek, 'Ucu nereye giderse gitsin' dedi. Şu an bizi burada tutan, Adalet bakanımızın bu cümlesidir. Ucu örtbasçı Tuncay Sonel'e, doktora, katil oğluna gitti. Ben Bakan Gürlek'e güveniyorum. Bu dosya geri dönmeyecek. Dışarıda hala 'bize bir şey olmaz' diyenler var. Bu operasyonların daha 3'üncü ayağı olacak. Bugüne kadar sustunuz. Vali diye korktunuz. Tehdit edildiniz. Bu saatten sonra asıl bizden korkun. Yakanızı bırakmayız. Gelin, ne gördüyseniz anlatın. Siz de kurtulun" diye konuştu.
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