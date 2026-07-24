Gülistan'ın annesinden eski valinin eşine çağrı: "Sen de annesin, ne gördüysen anlat"

Böylece ikinci dalga operasyonlarda gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi. Tunceli'deki soruşturmada gözaltına alınanlardan iş insanı Okan Yarıcı ile güvenlik korucusu Fatih Özmen, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel ile Eski korucubaşı Yılmaz Arslan ve ACA Bilişim Şirketinin sahibi Memet Aca'nın sorgusu ise sürüyor. Erzurum'daki soruşturmada gözaltına alınan aralarında 3 doktor, bir hemşire ve bilgi işlem görevlilerinden oluşan 10 şüphelinin ifade işlemleri de devam ediyor.

"OĞLUN VE KOCAN NE YAPTI"

Doku ailesinden baba Halit, anne Bedriye, abla Aygül Doku ile avukatları Ali Çimen de Tunceli Adliyesi'ne geldi. Acılı anne Bedriye Doku, gözaltına bulunan eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in eşi Handan Sonel'e seslenerek, "Sen de bir annesin, sen de çocuk doğurmuşsun. Allah için sen ne gördüysen savcıya git anlat. Oğlun ve kocan ne yaptıysa anlat.

Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakıyorsunuz. Ne biliyorsanız anlatın. Ben bir mezar istiyorum. Kızımın kemiğini istiyorum. Zaten kızım gitti, gelmiyor. Kemiklerini bana verin. Gülistanlar ölmesin. Anneler ağlamasın. Başta Tunceli Başsavcısı Ebru Cansu olmak üzere Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığına, Adalet Bakanı'na ve Sayın Cumhurbaşkanı'na çok teşekkür ediyorum" dedi.