MİT arşivinden tarihi belge: Görünmez yazı deşifre yöntemi

MİT arşivinden tarihi belge. Fotoğraflar: AA

Belgede, şu ifadeler kaydedildi:

"230 numaralı posta kutusuna gelen ve açılmak üzere Riyasete gönderilen mektup D. şubesinden alınan notta yazılan usulle açılmıştır. İki sahifeden ibaret olan bu mektubun ilk sayfası üzerinde tecrübe yapıldığı için yazılar kısmen gaip olmuştur. Okunabilen kısımdaki kelimelerin manalarıyla ikinci sayfanın tercümesi ilişik olarak gönderilmiştir. Burada tercüme edilen mektupta Lüsi imzası bulunmakta olduğundan, mektup sahibinin Lucci Vidman olmasına ihtimal verilmektedir. Bundan sonra bu kutudan alınacak mektuplara kimyevi muamele yapmak icap ederse aşağıdaki formülün kullanılması rica olunur."

GÖRÜNMEZ YAZI DEŞİFRE YÖNTEMİ DİKKAT ÇEKTİ

Belgenin en altında "not" ibaresi altında söz konusu mektupların ve gizli yazışmaların, 10 gram perchlorür de fer (demir klorür) ve 90 gram maimukattar (damıtılmış su) karışımı ile açılabileceği belirtildi.

Not kısmında karışıma ilişkin, "Elde edilen mahlül bir küvete konularak kağıt aynen fotoğraf kağıdı gibi bunda banyo edilmelidir. Fırça ile sürmek iyi netice vermez." bilgisi de yer aldı.

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