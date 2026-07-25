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Başkan Erdoğan'dan Halil İnalcık mesajı: Tarihçilerin kutbunu hürmetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ın vefatının 10. yılı dolayısıyla mesaj paylaştı. Erdoğan, "Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

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Başkan Erdoğan'dan Halil İnalcık mesajı: Tarihçilerin kutbunu hürmetle yad ediyorum

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "tarihçilerin kutbu" olarak anılan Prof. Dr. Halil İnalcık'ı vefatının 10. yılında yad etti.

Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihçilerin Kutbu Prof. Dr. Halil İnalcık Hocamızı vefatının 10'uncu yılında rahmetle ve hürmetle yad ediyorum." ifadesine yer verdi.

Tarihçilerin Kutbu: Halil İnalcıkTarihçilerin Kutbu: Halil İnalcık

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