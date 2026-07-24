CANLI YAYIN
Geri

Etiket başka içerik başka! Taklit ve tağşişte yeni liste: 28 ürün daha deşifre oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılan gıdalara ilişkin kamuoyu listesini güncelledi. Listeye 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere 28 yeni ürün eklenirken, bazı kıyma ve lahmacun harçlarında kanatlı eti ile sakatat, koyun yoğurdunda ise inek sütü tespit edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
Etiket başka içerik başka! Taklit ve tağşişte yeni liste: 28 ürün daha deşifre oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine 28 yeni ürün eklendi. Denetimlerde bazı kıyma ve lahmacun harçlarında kanatlı eti ile sakatat, koyun yoğurdunda ise inek sütü tespit edilirken, 1 ürün de "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesinde yer aldı.

(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)(Haberin fotoğrafları AA'dan alınmıştır.)

28 ÜRÜN DAHA İFŞA LİSTESİNDE

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Denetimlerde süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından bala kadar birçok kategoride uygunsuzluk tespit edildi.Denetimlerde süt ve süt ürünlerinden et ürünlerine, zeytinyağından bala kadar birçok kategoride uygunsuzluk tespit edildi.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında halk sağlığını tehlikeye atan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

Etiket başka içerik başka! Taklit ve tağşişte yeni liste: 28 ürün daha deşifre oldu-4

Güncellenen listeye; 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürünlerden olmak üzere 28 yeni ürün eklendi. Listede zeytinyağı, kıyma, yoğurt ve bal gibi ürünler yer aldı.

1 ürün, insan sağlığını riske atan gıdalar listesinde yer aldı.1 ürün, insan sağlığını riske atan gıdalar listesinde yer aldı.

KANATLI ETİ TESPİT EDİLDİ

Bir markanın 'dana kıyma-lahmacun harcı' ibaresiyle sattığı üründe sakatat bulundu. İstanbul'un Başakşehir ilçesinde faaliyet gösteren bir firmanın 'koyun yoğurdu' ibaresiyle sattığı üründe inek sütü tespit edildi.

Bazı yoğurt, tereyağı ve peynir ürünlerinde bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.Bazı yoğurt, tereyağı ve peynir ürünlerinde bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki bir diğer firmanın ise 'ısıl işlem görmüş dana sucuk' ibaresiyle sattığı ürünlerde de mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.

22.07.2026 | Süt ve Süt Ürünleri
ŞİRİN - TAM YAĞLI YOĞURT
Firma: TEMBA DAYANIKLI TÜKETİM KIRTASİYE İNŞAAT ELEKTRİK ELEKTRONİK GIDA TARIM ÜRN.HAY.SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.-ŞİRİN TATVAN SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
İlçe/İl: TATVAN / BİTLİS
Süt ve Süt Ürünleri
ANAMAS PİKNİK - TEREYAĞI-10 G
Firma: ANAMAS GIDA-ABDULLAH YILMAZ
Uygunsuzluk: Bitkisel Yağ Tespiti
İlçe/İl: KEPEZ / ANTALYA
Et ve Et Ürünleri
YILDIZ - ISIL İŞLEM GÖRMÜŞ PİLİÇ SUCUK
Firma: ER ET ERCİYES ET VE ET ÜRÜNLERİ GIDA TİCARET VE SANAYİ LİMİTED ŞİRKETİ
Uygunsuzluk: Mekanik Ayrılmış Kanatlı Eti Tespiti
İlçe/İl: KOCASİNAN / KAYSERİ
Bitkisel Yağlar
AYVALIK VAKIF BİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5L
Firma: VKB TARIM ÜRÜNLERİ-SEZGİN ÇETİN
Uygunsuzluk: Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti
İlçe/İl: KÖŞK / AYDIN
Arıcılık Ürünleri
BİNBİR PETEK - PETEKLİ ÇİÇEK BALI
Firma: ASİL GIDA İMALAT TİCARET TEDARİK TAAHHÜT-AHMET TALŞIK
Uygunsuzluk: Taklit veya Tağşiş Tespiti
İlçe/İl: NİKSAR / TOKAT

Bazı sucuk, kıyma ve lahmacun harçlarında mevzuata aykırı içerikler belirlendi.Bazı sucuk, kıyma ve lahmacun harçlarında mevzuata aykırı içerikler belirlendi.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde faaliyet gösteren firmanın lahmacun iç harcında da kanatlı eti tespit edildi.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Dana kıymada sakatat, sucuk ve lahmacun harcında kanatlı eti, koyun yoğurdunda inek sütü tespit edildi.Dana kıymada sakatat, sucuk ve lahmacun harcında kanatlı eti, koyun yoğurdunda inek sütü tespit edildi.

Taklit ve tağşiş nedir?
Taklit, bir ürünün başka bir ürün gibi gösterilmesi; tağşiş ise ürüne mevzuata aykırı şekilde farklı madde katılarak içeriğinin değiştirilmesidir.
Listeyi kim yayımlıyor?
Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimlerde uygunsuz bulunan ürünleri kamuoyuyla paylaşıyor.
Bu kez kaç ürün eklendi?
Güncellenen listeye 1'i sağlığı tehlikeye düşürecek ürün olmak üzere toplam 28 yeni ürün eklendi.
Hangi ürünlerde uygunsuzluk tespit edildi?
Zeytinyağı, kıyma, lahmacun harcı, sucuk, yoğurt ve bal gibi ürünlerde uygunsuzluk belirlendi.
En dikkat çeken tespitler neler?
Dana kıyma-lahmacun harcında sakatat, koyun yoğurdunda inek sütü, bazı sucuk ve lahmacun harçlarında ise mekanik ayrılmış kanatlı eti tespit edildi.
Vatandaş listeye nereden ulaşabilir?
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Güvenilir Gıda Sistemi üzerinden yayımlanan güncel listeden ulaşılabiliyor.
Bakan Murat Kurum İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı kabul etti
SONRAKİ HABER

Bakanlıkta "İzmir" zirvesi

 Başkan Erdoğan'dan Hatay mesajı: Eskisinden çok daha güzel bir şekilde ihya ve inşa edeceğiz
ÖNCEKİ HABER

"Eskisinden daha güçlü olacak"

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler