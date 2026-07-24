Etiket başka içerik başka! Taklit ve tağşişte yeni liste: 28 ürün daha deşifre oldu

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın güncellediği taklit ve tağşiş listesine 28 yeni ürün eklendi. Denetimlerde bazı kıyma ve lahmacun harçlarında kanatlı eti ile sakatat, koyun yoğurdunda ise inek sütü tespit edilirken, 1 ürün de "sağlığı tehlikeye düşürecek gıdalar" listesinde yer aldı.