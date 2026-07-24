Başkan Erdoğan 6. yılında sosyal medyadan paylaştı: "Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun…"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılışının 6'ncı yıl dönümüne ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.
Başkan Erdoğan paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Ayasofya, 86 yıllık hicranın ardından yeniden asli hüviyetine 6 yıl önce bugün kavuştu… Bu kutlu mabet, inşallah ebediyete kadar semalarımızı ezan sesleriyle süslemeye devam edecek… Ayasofya'nın dirilişi mübarek olsun…"
Samet Baş Takvim.com.tr Güncel