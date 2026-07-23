Başkentray Yenikent'e uzuyor: 12 kilometrelik yeni hat, 3 istasyon ve Kazan Soda bağlantısı

Ankara'nın batı aksında hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek projenin, Başkentray'ın mevcut hattını genişleteceğini belirten Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray hattını Yenikent'e uzatacak ve Kazan Soda üretim tesislerini ulusal demiryolu ağına bağlayacak Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 96,9'a ulaştığını belirterek altyapı ve üstyapı çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.

Projenin tamamlanmasıyla Ankara'nın batısındaki banliyö hattının önemli ölçüde genişleyeceğini vurgulayan Uraloğlu: "Başkentray'ın Yenikent'e uzatılması ve Kazan Soda bağlantısının devreye alınmasıyla Ankara'nın batısını kuşatan banliyö hattı yaklaşık 52 kilometreye ulaşacak. Böylece Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunun raylı sistem erişimini artırırken sanayi kuruluşlarımızın lojistik imkânlarını da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.

"Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz. Saatte 120 kilometre işletme hızına uygun altyapı tesis ediyoruz. Hat üzerindeki 5 köprü, 11 aç-kapa tünel, 14 menfez, 6 altgeçit ve 1 üstgeçitte çalışmalarımızı tamamladık."

Organize Sanayi Bölgesi ile tesisler ulusal demiryolu ağına bağlanacak.

ÜÇ YENİ İSTASYON VE İKİ YÜK MERKEZİ

Projeyle birlikte O.S.B, Yenikent-1 ve Yenikent-2 olmak üzere üç yeni istasyon inşa edilirken, O.S.B Yük Merkezi ile Kazan Soda Yük Merkezi de hizmete alınacak.

Uraloğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bunun yanında O.S.B Yük Merkezi ve Kazan Soda Yük Merkezi olmak üzere iki ayrı yük merkezi de hayata geçiriyoruz. Böylece hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı açısından güçlü bir demiryolu altyapısı oluşturuyoruz."

YILDA 4,4 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK

Projenin sanayi ve lojistik açısından sağlayacağı katkılara dikkat çeken Uraloğlu, "Kazan Soda tesisleri ile organize sanayi bölgelerine doğrudan demiryolu bağlantısı sağlayarak ağır yük taşımacılığının önemli bir bölümünü karayolundan demiryoluna kaydıracağız. Bu sayede lojistik maliyetlerini düşürürken karayolu trafik yükünün ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4.4 milyon ton yük taşıyacağız. Fabrikada üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız." dedi.