Başkentray Yenikent'e uzuyor: 12 kilometrelik yeni hat, 3 istasyon ve Kazan Soda bağlantısı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara'da Başkentray hattını Yenikent'e uzatacak ve Kazan Soda tesislerini ulusal demiryolu ağına bağlayacak Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde fiziki gerçekleşme oranının yüzde 96,9'a ulaştığını açıkladı. Proje kapsamında Başkentray 12 kilometre uzatılırken, Kazan Soda tesislerine 4 kilometrelik yük bağlantısı kurulacak. Yolcu ve yük hatlarını kapsayan toplam proje güzergâhı yaklaşık 52 kilometreye ulaşırken, Kazan Soda bağlantısıyla yılda 4,4 milyon ton yük demiryoluyla taşınacak.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Başkentray hattını Yenikent'e uzatacak ve Kazan Soda üretim tesislerini ulusal demiryolu ağına bağlayacak Sincan (OSB)-Yenikent-Kazan Soda Demiryolu Projesi'nde çalışmaların son aşamaya geldiğini duyurdu. Bakan Uraloğlu, projede fiziki gerçekleşme oranının yüzde 96,9'a ulaştığını belirterek altyapı ve üstyapı çalışmalarının bu yıl tamamlanmasının hedeflendiğini açıkladı.
BAŞKENTRAY YENİKENT'E UZANIYOR
Ankara'nın batı aksında hem yolcu hem de yük taşımacılığına hizmet verecek projenin, Başkentray'ın mevcut hattını genişleteceğini belirten Uraloğlu şu ifadeleri kullandı:
"Sincan Organize Sanayi Bölgesi, Yenikent yerleşim alanları ve Kazan Soda üretim tesislerini ulusal demiryolu ağına entegre ediyoruz. Başkentray'ın mevcut 36 kilometrelik hattını Yenikent'e uzatırken aynı zamanda bölgenin sanayi üretim merkezlerine de demiryolu bağlantısı kazandırıyoruz."
12 KİLOMETRELİK BANLİYÖ HATTI, 4 KİLOMETRELİK YÜK BAĞLANTISI
Proje kapsamında yaklaşık 16 kilometrelik elektrikli, sinyalli ve çift hatlı yeni demiryolu inşa ediliyor.
Bakan Uraloğlu, proje kapsamındaki çalışmaları şu sözlerle anlattı:
"Projemiz kapsamında, Başkentray Banliyö Hattı'nı Sincan'dan Yenikent'e kadar 12 kilometre uzatıyoruz. Ayrıca Yenikent'ten Kazan Soda tesislerine 4 bin 17 metrelik iltisak hattını da hayata geçiriyoruz. Saatte 120 kilometre işletme hızına uygun altyapı tesis ediyoruz. Hat üzerindeki 5 köprü, 11 aç-kapa tünel, 14 menfez, 6 altgeçit ve 1 üstgeçitte çalışmalarımızı tamamladık."
YOLCU VE YÜK HATLARIYLA TOPLAM GÜZERGÂH 52 KİLOMETREYE YAKLAŞACAK
Projenin tamamlanmasıyla Ankara'nın batısındaki banliyö hattının önemli ölçüde genişleyeceğini vurgulayan Uraloğlu: "Başkentray'ın Yenikent'e uzatılması ve Kazan Soda bağlantısının devreye alınmasıyla Ankara'nın batısını kuşatan banliyö hattı yaklaşık 52 kilometreye ulaşacak. Böylece Yenikent'in 600 bini aşan nüfusunun raylı sistem erişimini artırırken sanayi kuruluşlarımızın lojistik imkânlarını da güçlendireceğiz." ifadelerini kullandı.
ÜÇ YENİ İSTASYON VE İKİ YÜK MERKEZİ
Projeyle birlikte O.S.B, Yenikent-1 ve Yenikent-2 olmak üzere üç yeni istasyon inşa edilirken, O.S.B Yük Merkezi ile Kazan Soda Yük Merkezi de hizmete alınacak.
Uraloğlu, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:
"Bunun yanında O.S.B Yük Merkezi ve Kazan Soda Yük Merkezi olmak üzere iki ayrı yük merkezi de hayata geçiriyoruz. Böylece hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı açısından güçlü bir demiryolu altyapısı oluşturuyoruz."
YILDA 4,4 MİLYON TON YÜK TAŞINACAK
Projenin sanayi ve lojistik açısından sağlayacağı katkılara dikkat çeken Uraloğlu, "Kazan Soda tesisleri ile organize sanayi bölgelerine doğrudan demiryolu bağlantısı sağlayarak ağır yük taşımacılığının önemli bir bölümünü karayolundan demiryoluna kaydıracağız. Bu sayede lojistik maliyetlerini düşürürken karayolu trafik yükünün ve karbon emisyonlarının azaltılmasına da katkı sağlayacağız. Kazan Soda tesislerine bağlayacağımız iltisak hattı sayesinde de yılda 4.4 milyon ton yük taşıyacağız. Fabrikada üretilen soda külünü ekonomik ve hızlı bir şekilde limanlara ulaştırıp dünya piyasasına sunarak ülkemize ciddi bir ekonomik katkı sunacağız." dedi.
ÇALIŞMALARDA SON AŞAMAYA GELİNDİ
Haziran 2026 itibarıyla projede yüzde 96,9 fiziki ilerleme sağlandığını belirten Uraloğlu, çalışmaların son durumunu şu sözlerle paylaştı:
"Altyapı imalatlarının büyük bölümünü tamamladık. Köprüler, aç-kapa tüneller, menfezler ve diğer sanat yapılarının tamamı bitirildi. Hat serimi, balast, kaynak ve katener montaj çalışmalarında ise son aşamaya geldik. Sahada 291 personelimiz ve 127 makinemizle 7/24 aralıksız çalışıyoruz. Altyapı ve üstyapı işlerimizi bu yıl içerisinde tamamlamayı hedefliyoruz."
Uraloğlu, projenin tamamlanmasıyla Başkentray'ın erişim alanının genişleyeceğini, Ankara'nın batısında yaşayan vatandaşlar için yeni bir raylı ulaşım alternatifi oluşturulacağını ve bölgedeki sanayi tesislerinin ulusal demiryolu ağıyla entegrasyonunun daha da güçleneceğini sözlerine ekledi.