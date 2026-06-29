Son bir haftada 81 ilin 69’unda uyuşturucu operasyonu: 1005 gözaltı | 2.9 milyon hap
Türkiye’nin dört bir yanında uyuşturucu madde ticareti yapan torbacılara yönelik geniş çaplı narkotik operasyonları yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından duyurulan verilere göre 69 farklı şehirde eş zamanlı gerçekleştirilen baskınlarda zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu. Havadan 23 aracın destek verdiği operasyonlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Adalete teslim edilen 1005 şüpheliden 423’ü tutuklanırken 138 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Soruşturmalar çok yönlü sürüyor.
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- İçişleri Bakanlığı koordinesinde 69 ilde eş zamanlı uyuşturucu operasyonu düzenlendi.
- Operasyonlarda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 uyuşturucu hap ve 47 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.
- Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı.
- Operasyonlara 1505 ekip, 3815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.
- Şüphelilerin 138'i hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.
Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde tam teyakkuz hali devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, gençleri uyuşturucu batağına çekmek isteyen şebekelere karşı 69 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.
TORBACILARA NEFES ALDIRMAK YOK
Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı. Ülke çapındaki operasyonlara 1505 ekip, 3815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.
MİLYONLARCA ZEHİR
Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda zehir ağları çökertildi.
Operasyonlar neticesinde 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 uyuşturucu hap ve 47 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.
423'Ü KODESE
Uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığını tehdit eden 1005 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 423'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Zanlıların 138'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken diğer şahısların adli işlemleri devam ediyor.
81 İLİN 69'UNDA BASKIN
Zehir tacirlerine yönelik operasyonların gerçekleştirildiği iller şu şekilde sıralandı:
Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Eskişehir, Gaziantep, Hakkari, Hatay, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Karaman, Kars, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Yalova ve Zonguldak.