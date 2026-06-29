Son bir haftada 81 ilin 69’unda uyuşturucu operasyonu: 1005 gözaltı | 2.9 milyon hap

Şüphelilerin 138'i hakkında adli kontrol kararı verilirken diğerlerinin adli işlemleri devam ediyor.

Operasyonlara 1505 ekip, 3815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 1005 şüpheliden 423'ü tutuklandı.

Operasyonlarda 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 uyuşturucu hap ve 47 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.

Türkiye'nin geleceğini karartmaya çalışan zehir tacirlerine yönelik ülke genelinde tam teyakkuz hali devam ediyor. İçişleri Bakanlığı, gençleri uyuşturucu batağına çekmek isteyen şebekelere karşı 69 ilde eş zamanlı operasyonlar düzenlendiğini duyurdu.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Türkiye genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik 69 ilde dev bir operasyon gerçekleştirildi. (Fotoğraflar İHA ve DHA'dan alınıştır)

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet başsavcılıkları koordinesinde yürütülen çalışmalarda uyuşturucu satıcılarına göz açtırılmadı. Ülke çapındaki operasyonlara 1505 ekip, 3815 personel, 23 hava aracı ve 49 narkotik dedektör köpeği katıldı.

MİLYONLARCA ZEHİR

Güvenlik güçlerinin titiz çalışmaları sonucunda zehir ağları çökertildi.

Operasyonlar neticesinde 708 kilo 269 gram uyuşturucu madde, 2 milyon 971 bin 219 uyuşturucu hap ve 47 kilogram sentetik ecza hammaddesi ele geçirildi.

Toplumun huzurunu ve gençlerin hayatını hedef alan zehir tacirlerine karşı 3815 personelin katılımıyla düzenlenen baskınlarda 708 kilogram uyuşturucu madde ile yaklaşık 3 milyon uyuşturucu hap ele geçirildi.