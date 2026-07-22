Korkuteli merkezli 3,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 99 kilometre altında kaydedildi
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, 22 Temmuz Çarşamba günü saat 21.40'ta 3,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Son depremler verilerine göre, sarsıntı yerin 98,77 kilometre gibi oldukça dikkat çekici bir derinliğinde gerçekleşti. Antalya kent merkezine 41 kilometre, Burdur Bucak'a bağlı Bademağacı bölgesine ise yalnızca 1,67 kilometre mesafede kaydedilen bu derin odaklı sarsıntı, bölgedeki sismik hareketliliğin önemli bir parçası olarak kayıtlara geçti.
Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.40'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ML, yani yerel büyüklük yöntemiyle ölçülen sarsıntının 98,77 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.
DEPREM YERİN YAKLAŞIK 99 KİLOMETRE ALTINDA OLUŞTU
Paylaşılan son deprem verilerine göre sarsıntı, 37.2268 kuzey enlemi ile 30.4435 doğu boylamında kaydedildi. Depremin derinliğinin fazla olması dikkat çekti.
DEPREMİN TEMEL BİLGİLERİ
- Büyüklük: 3,5 ML
- Saat: 21.40.26
- Yer: Korkuteli, Antalya
- Derinlik: 98,77 kilometre
EN YAKIN YERLEŞİM BADEMAĞACI OLDU
Depremin ölçülen konumuna en yakın yerleşim merkezi, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Bademağacı olarak açıklandı. Bademağacı'nın sarsıntının kaydedildiği noktaya uzaklığı 1,67 kilometre olarak hesaplandı.
Diğer yakın yerleşimler ise şöyle sıralandı:
- Karakuyu, Korkuteli: 3,22 kilometre
- Leylek, Bucak: 6,46 kilometre
- Çukurca, Bucak: 6,61 kilometre
- Çaykenarı, Korkuteli: 6,83 kilometre
ANTALYA KENT MERKEZİNE 41 KİLOMETRE UZAKLIKTA
Depremin ölçülen konumunun Antalya'ya 41,18 kilometre, Burdur'a 56,70 kilometre ve Isparta'ya 60,94 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.
Sarsıntının Denizli'ye uzaklığı 134,87 kilometre, Afyonkarahisar'a uzaklığı ise 170,52 kilometre olarak kaydedildi.
Antalya
Uzaklık: 41,18 kilometre
Burdur
Uzaklık: 56,70 kilometre
Isparta
Uzaklık: 60,94 kilometre
Denizli
Uzaklık: 134,87 kilometre
Afyonkarahisar
Uzaklık: 170,52 kilometre