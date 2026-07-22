Korkuteli merkezli 3,5 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 99 kilometre altında kaydedildi

Paylaşılan son deprem verilerine göre sarsıntı, 37.2268 kuzey enlemi ile 30.4435 doğu boylamında kaydedildi. Depremin derinliğinin fazla olması dikkat çekti.

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde 22 Temmuz 2026 Çarşamba günü saat 21.40'ta 3,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ML, yani yerel büyüklük yöntemiyle ölçülen sarsıntının 98,77 kilometre derinlikte gerçekleştiği bildirildi.

EN YAKIN YERLEŞİM BADEMAĞACI OLDU

Depremin ölçülen konumuna en yakın yerleşim merkezi, Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Bademağacı olarak açıklandı. Bademağacı'nın sarsıntının kaydedildiği noktaya uzaklığı 1,67 kilometre olarak hesaplandı.

Diğer yakın yerleşimler ise şöyle sıralandı:

Karakuyu, Korkuteli: 3,22 kilometre

3,22 kilometre Leylek, Bucak: 6,46 kilometre

6,46 kilometre Çukurca, Bucak: 6,61 kilometre

6,61 kilometre Çaykenarı, Korkuteli: 6,83 kilometre

ANTALYA KENT MERKEZİNE 41 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Depremin ölçülen konumunun Antalya'ya 41,18 kilometre, Burdur'a 56,70 kilometre ve Isparta'ya 60,94 kilometre uzaklıkta olduğu belirtildi.

Sarsıntının Denizli'ye uzaklığı 134,87 kilometre, Afyonkarahisar'a uzaklığı ise 170,52 kilometre olarak kaydedildi.

Antalya

Uzaklık: 41,18 kilometre

Burdur

Uzaklık: 56,70 kilometre

Isparta

Uzaklık: 60,94 kilometre

Denizli

Uzaklık: 134,87 kilometre

Afyonkarahisar

Uzaklık: 170,52 kilometre

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