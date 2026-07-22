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Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelikleri ile 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı. Kararlar 22 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yürürlüğe girdi.

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Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine yeni isimler seçilirken, farklı üniversitelerin rektörlüklerine de atamalar gerçekleştirildi. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri uyarınca yapıldı.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Prof. Dr. Mürteza BedirCumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ve Prof. Dr. Mürteza Bedir

YÖK'E DÖRT YENİ ÜYE

Cumhurbaşkanlığı kontenjanından YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir seçildi.

Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıçProf. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç

Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç da YÖK üyeliğine atandı.

SEKİZ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Resmî Gazete'de yayımlanan diğer Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi. Buna göre;

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-4

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar,

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-5

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan,

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-6

İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu,

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-7

İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkın,

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-8

Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik,

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-9

Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı,

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-10

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal Yıldız,

Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-11

Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.

YÖK üyelikleri ve üniversite rektörlüklerine ilişkin atamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

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Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-13 Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-14 Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de-15
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