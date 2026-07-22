Başkan Erdoğan imzaladı! YÖK ve 8 üniversiteye yeni atamalar Resmî Gazete'de
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanan atama kararları kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyelikleri ile 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni atamalar yapıldı. Kararlar 22 Temmuz 2026 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla yürürlüğe girdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine yeni isimler seçilirken, farklı üniversitelerin rektörlüklerine de atamalar gerçekleştirildi. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri uyarınca yapıldı.
YÖK'E DÖRT YENİ ÜYE
Cumhurbaşkanlığı kontenjanından YÖK üyeliklerine Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz ile Prof. Dr. Mürteza Bedir seçildi.
Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç da YÖK üyeliğine atandı.
SEKİZ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR
Resmî Gazete'de yayımlanan diğer Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi. Buna göre;
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gülçin Yahya Kaçar,
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan,
İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Feriha Erfan Kuyumcu,
İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Emre Alkın,
Mudanya Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Ahmet Kesik,
Sanko Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Güner Dağlı,
Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Cemal Yıldız,
Yalova Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Mehmet Bahçekapılı atandı.
YÖK üyelikleri ve üniversite rektörlüklerine ilişkin atamalar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.