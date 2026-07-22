Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan atama kararları Resmî Gazete'de yayımlandı. Kararlar kapsamında Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyeliklerine yeni isimler seçilirken, farklı üniversitelerin rektörlüklerine de atamalar gerçekleştirildi. Atamalar, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin ilgili hükümleri uyarınca yapıldı.

Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç

Ayrıca Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen Prof. Dr. Kemal Şenocak ve Prof. Dr. İlhan İlkılıç da YÖK üyeliğine atandı.

SEKİZ ÜNİVERSİTEYE YENİ REKTÖR

Resmî Gazete'de yayımlanan diğer Cumhurbaşkanlığı kararlarıyla 8 üniversitenin rektörlüğüne yeni isimler getirildi. Buna göre;