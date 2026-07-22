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Karadeniz'in sağlık üssü tamamlanıyor: Trabzon Şehir Hastanesi kasımda açılıyor

Trabzon’da yapımı süren 900 yataklı Şehir Hastanesi’nin inşaatında sona gelindi. 300 poliklinik ve 33 ameliyathanesi bulunan hastane kasım ayında hasta kabulüne başlayacak.

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Karadeniz'in sağlık üssü tamamlanıyor: Trabzon Şehir Hastanesi kasımda açılıyor

Karadeniz'in yeni sağlık üssü olarak planlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar yaklaşık bin kişiyle 7/24 esasına göre tüm hızıyla sürüyor.
285 bin metrekare kapalı alana inşa edilen hastanede 4 blokta bulunan elektrik-mekanik imalatları ve cephe imalatları tamamlandı. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak olan hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane yer alacak.

900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi için geri sayım başladı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)900 yataklı Trabzon Şehir Hastanesi için geri sayım başladı. (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Sabah'tan Özgür Özdemir'in haberine göre, toplam 900 yatak kapasiteli hastanenin 236'sı yoğun bakım, 664'ü ise tek kişilik nitelikli yataklardan oluşacak. 5 bin 200 fore kazığı kullanılarak inşaatı tamamlanan şehir hastanesi depreme karşı monte edilen 762 sismik izolatörle korunacak.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet TopsakalTrabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal "Şehir hastanemizin inşaatındaki fiziki gerçekleşme oranı şu anda yüzde 97.5 oranına ulaştı. Önceliğimiz hastanenin kuzey tarafında olan beton santrallerini oradan almak. Kuzeyden geçen yolu hastaneye bağlayacak yolun alt yapısı yapıldı. Bu yol bizim için 2 şekilde önemli. Birincisi hastanenin özellikle yan taraftaki stadyumda maç sırasındaki tahliyesi ve giriş-çıkışına çok büyük destek sağlayacak. Bir buçuk ay sonra lig başlayacak. O zamana kadar yolun bir an evvel açılması lazım. Koordinasyon toplantısı yapacağız ve o beton santralinin bir an evvel işlevi içerisinde oradan kaldırılması konusunda müteahhit ile görüşüp toparlanmasını sağlayacağız" dedi.

Karadeniz'in sağlık üssü tamamlanıyor: Trabzon Şehir Hastanesi kasımda açılıyor-4

Topsakal "Şu ana kadar hastane inşaatının gecikmesini engelleyecek herhangi bir yapı görünmüyor. İfade ettiğim gibi inşaatın çevre düzenlenmesi kaldı. Hedefimiz şehir hastanemizi bu yıl kasım ayında hizmete açmak" diye konuştu.

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Karadeniz'in sağlık üssü tamamlanıyor: Trabzon Şehir Hastanesi kasımda açılıyor-6 Karadeniz'in sağlık üssü tamamlanıyor: Trabzon Şehir Hastanesi kasımda açılıyor-7 Karadeniz'in sağlık üssü tamamlanıyor: Trabzon Şehir Hastanesi kasımda açılıyor-8
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