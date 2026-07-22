Karadeniz'in yeni sağlık üssü olarak planlanan Trabzon Şehir Hastanesi'ndeki çalışmalar yaklaşık bin kişiyle 7/24 esasına göre tüm hızıyla sürüyor. 285 bin metrekare kapalı alana inşa edilen hastanede 4 blokta bulunan elektrik-mekanik imalatları ve cephe imalatları tamamlandı. Kentteki yoğun bakım kapasitesini iki katına çıkaracak olan hastanede 300 poliklinik ve 33 ameliyathane yer alacak.

Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal

ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPILIYOR

Trabzon İl Sağlık Müdürü Mehmet Topsakal "Şehir hastanemizin inşaatındaki fiziki gerçekleşme oranı şu anda yüzde 97.5 oranına ulaştı. Önceliğimiz hastanenin kuzey tarafında olan beton santrallerini oradan almak. Kuzeyden geçen yolu hastaneye bağlayacak yolun alt yapısı yapıldı. Bu yol bizim için 2 şekilde önemli. Birincisi hastanenin özellikle yan taraftaki stadyumda maç sırasındaki tahliyesi ve giriş-çıkışına çok büyük destek sağlayacak. Bir buçuk ay sonra lig başlayacak. O zamana kadar yolun bir an evvel açılması lazım. Koordinasyon toplantısı yapacağız ve o beton santralinin bir an evvel işlevi içerisinde oradan kaldırılması konusunda müteahhit ile görüşüp toparlanmasını sağlayacağız" dedi.