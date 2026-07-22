Muhalif maskeli etki ajanlığı: İmamoğlu fotoğrafı kullanan provokatör hesap FETÖ’cü çıktı
Dijital mecralarda farklı siyasi kimlikleri öne çıkararak algı operasyonları yürüten terör bağlantılı hesaplara geçit verilmiyor. Kendini muhalif cephede konumlandıran, Ekrem İmamoğlu fotoğrafıyla cemaat karşıtı mesajlar yayan “free_herkul” uzantılı kullanıcının firari FETÖ üyesi olduğu tespit edildi. Etkileşim amacıyla sürekli kılık değiştiren FETÖ’cü hainin yürüttüğü sistematik dezenformasyon faaliyeti İletişim Başkanlığının radarına takıldı. Muhalif kılıklı FETÖ’cünün hesabına erişim engeli getirildi.
Sosyal medyada muhalif kimliğe bürünerek algı operasyonu yürüten karanlık hesapların arkasından yine terör örgütü çıktı.
Yolsuzluk ve rüşvet tutuklusu eski İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafını kullanarak kendini "cemaatçi karşıtı" gibi gösteren "ALPER" isimi "@free_herkul" uzantılı sosyal medya hesabının yöneticisinin firari FETÖ mensubu olduğu belirlendi.
Etki ajanlığı yapan hesaba erişim engeli getirildi.
SİSTEMATİK DEZENFORMASYON AĞI
İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci konuya ilişkin detayları paylaştı.
Farklı siyasi kimlikler arkasına saklanan hesabın uzun süredir sistematik dezenformasyon ürettiğine vurgu yaptı.
FİRARİ FETÖ'CÜ
Terör örgütlerinin sosyal medyadaki manipülasyon taktiklerine dikkat çeken Aslan Değirmenci, "Biyografisinde kendisini 'cemaat karşıtı' olarak tanıtan, profilinde farklı siyasi kimlikleri öne çıkararak muhalif bir görüntü oluşturan bu hesap, uzun süredir sistematik şekilde dezenformasyon üretiyor ve algı operasyonları yürütüyordu. Etkileşim kazanmak için kimlik değiştiren, sıkıştığında kullanıcı adını değiştiren ve hesabını gizliye alan bu dijital kamuflajın arkasındaki gerçek, yürütülen incelemeler sonucunda ortaya çıktı." dedi.
Değirmenci, "Şahsın firari bir FETÖ mensubu olduğu tespit edildi. Terör örgütleri ve bağlantılı yapılar, sosyal medyada farklı kimliklere bürünerek güven oluşturmaya, kamuoyunu manipüle etmeye ve dezenformasyon yaymaya devam ediyor. Bu nedenle yalnızca paylaşımlara değil, hesapların geçmişine, davranış kalıplarına ve bağlantılarına da dikkat etmek gerekiyor. Söz konusu hesap hakkında erişim engeli kararı uygulandı." ifadelerini kullandı.