Muhalif maskeli etki ajanlığı: İmamoğlu fotoğrafı kullanan provokatör hesap FETÖ’cü çıktı

FİRARİ FETÖ'CÜ

Terör örgütlerinin sosyal medyadaki manipülasyon taktiklerine dikkat çeken Aslan Değirmenci, "Biyografisinde kendisini 'cemaat karşıtı' olarak tanıtan, profilinde farklı siyasi kimlikleri öne çıkararak muhalif bir görüntü oluşturan bu hesap, uzun süredir sistematik şekilde dezenformasyon üretiyor ve algı operasyonları yürütüyordu. Etkileşim kazanmak için kimlik değiştiren, sıkıştığında kullanıcı adını değiştiren ve hesabını gizliye alan bu dijital kamuflajın arkasındaki gerçek, yürütülen incelemeler sonucunda ortaya çıktı." dedi.

Değirmenci, "Şahsın firari bir FETÖ mensubu olduğu tespit edildi. Terör örgütleri ve bağlantılı yapılar, sosyal medyada farklı kimliklere bürünerek güven oluşturmaya, kamuoyunu manipüle etmeye ve dezenformasyon yaymaya devam ediyor. Bu nedenle yalnızca paylaşımlara değil, hesapların geçmişine, davranış kalıplarına ve bağlantılarına da dikkat etmek gerekiyor. Söz konusu hesap hakkında erişim engeli kararı uygulandı." ifadelerini kullandı.

Faruk Arslan Takvim.com.tr Güncel