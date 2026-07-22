Türkiye ile Suudi Arabistan arasında adalet diplomasisi! Dijital yargı ve iş birliği masada: Bakan Gürlek, mevkidaşı Al Smani ile görüştü

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan Adalet Bakanı Waleed Mohammed Al Smani ile Ankara’da bir araya gelerek adli iş birliği anlaşması imzaladı. (Fotoğraflar İHA'dan alınmıştır.)

HUKUK VE ADALET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığını belirten Bakan Gürlek, hukuk alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.

Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:

"Cumhurbaşkanımız ile Veliaht Prens Sayın Muhammed Bin Selman'ın liderliğinde ortaya konulan ortak irade sayesinde ilişkilerimiz daha yeni bir ivme kazanmıştır. Bu güçlü iradenin ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, savunma, kültür, turizm, teknoloji ve adalet başta olmak üzere her alanda somut sonuçlara dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Riyad ziyaretinin ardından yayınlanan ortak bildiride hukuk ve adalet alanındaki iş birliğine özel olarak yer verilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Ziyaret kapsamında adalet alanında bir anlaşmanın imzalanması da bakanlıklarımız arasında iş birliğinin güçlenmesi bakımından oldukça önemli bir adımdır."