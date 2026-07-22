Türkiye ile Suudi Arabistan arasında adalet diplomasisi! Dijital yargı ve iş birliği masada: Bakan Gürlek, mevkidaşı Al Smani ile görüştü
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakanı Waleed Mohammed Al Smani ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki adli iş birliğinin geliştirilmesi, yargının dijitalleşmesi, yapay zeka uygulamaları, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve terörle mücadelede ortak çalışmalar ele alındı.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakanı Waleed Mohammed Al Smani ve beraberindeki heyeti Adalet Bakanlığı'nda ağırladı. Görüşmede iki ülke arasında adli iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
Bakan Gürlek, Suudi mevkidaşı ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti ile Suudi Arabistan Krallığı köklü tarihi ve kültürel bağlara sahip, bölgesel barış, istikrar ve refah bakımından önemli sorumluluk üstlenen iki kardeş ülkedir. Ülkelerimiz arasındaki dostluk, kardeşlik ve karşılıklı güven, bugün pek çok alanda geliştirdiğimiz iş birliğinin en sağlam temelini oluşturmaktadır."
HUKUK VE ADALET ALANINDA İŞ BİRLİĞİ VURGUSU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Riyad'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretin iki ülke ilişkilerine yeni bir ivme kazandırdığını belirten Bakan Gürlek, hukuk alanındaki iş birliğinin önemine dikkat çekti.
Gürlek, şu değerlendirmede bulundu:
"Cumhurbaşkanımız ile Veliaht Prens Sayın Muhammed Bin Selman'ın liderliğinde ortaya konulan ortak irade sayesinde ilişkilerimiz daha yeni bir ivme kazanmıştır. Bu güçlü iradenin ekonomi, ticaret, yatırım, enerji, savunma, kültür, turizm, teknoloji ve adalet başta olmak üzere her alanda somut sonuçlara dönüşmesinden memnuniyet duyuyoruz. Riyad ziyaretinin ardından yayınlanan ortak bildiride hukuk ve adalet alanındaki iş birliğine özel olarak yer verilmesini son derece kıymetli buluyoruz. Ziyaret kapsamında adalet alanında bir anlaşmanın imzalanması da bakanlıklarımız arasında iş birliğinin güçlenmesi bakımından oldukça önemli bir adımdır."
"ORTAK BİR MEDENİYETİN MENSUPLARIYIZ"
İki ülkenin hukuk alanındaki ortak vizyonuna da değinen Bakan Gürlek, şunları söyledi: "Devletin dini adalettir düsturunu benimsemiş ortak bir medeniyetin mensuplarıyız."
Gürlek, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile Suudi Arabistan'ın 2030 Vizyonu'nun güçlü, hızlı ve erişilebilir adalet sistemlerinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, karşılıklı heyet ziyaretleri ile uzmanlar arasındaki doğrudan temasların artırılmasının iş birliğine katkı sağlayacağını ifade etti.
UYAP VE YAPAY ZEKA TECRÜBESİ PAYLAŞILACAK
Türkiye'nin adalet hizmetlerinde son yıllarda önemli reformlar gerçekleştirdiğini belirten Gürlek, UYAP, yargının dijitalleşmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve alternatif çözüm yolları alanındaki deneyimlerin paylaşılabileceğini söyledi.
Bakan Gürlek şu ifadeleri kullandı:
"Yargının dijitalleşmesi, yapay zeka destekli uygulamalar, siber güvenlik, adli yardımlaşma ve alternatif çözüm yolları alanında edindiğimiz tecrübeleri Suudi Arabistan Adalet Bakanlığı ile paylaşmaya hazırız."
TERÖRLE MÜCADELEDE ORTAK ÇALIŞMA MESAJI
Terörizm, terörizmin finansmanı, organize suçlar, siber suçlar ve suç gelirlerinin aklanmasıyla mücadelede iş birliğinin önemine işaret eden Gürlek, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Terörizmin, terörizmin finansmanı, organize suçlar, siber suçlar, suç gelirlerinin aklanması ile mücadele alanında adli makamlarımız arasında iş birliği büyük önem taşımaktadır. Türkiye ile Suudi Arabistan olarak uluslararası hukukun, adaletin ve insan onurunun korunması konusundaki ortak hassasiyetimizi bölgesel ve uluslararası platformlarda da sürdüreceğimize inanıyorum. Bugünkü görüşmemizin imzaladığımız anlaşmaların uygulanmasına ve hukuk ile adalet alanında yeni iş birliği imkanlarının geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum."
Görüşmeye Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan, Suudi Arabistan Krallığı Adalet Bakan Yardımcısı Mohammad Sulaiman Almutlaq ile iki ülkenin heyetleri de katıldı.