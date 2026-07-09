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15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalarla, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü öncesi dezenformasyon ürettiği belirlenen 6 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

Giriş Tarihi:
15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, milli güvenliği hedef alan dezenformasyon içerikleri ürettiği belirlenen 6 FETÖ bağlantılı sosyal medya hesabına Türkiye'den erişim engeli getirildi.

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15 TEMMUZ ÖNCESİ ALGI OPERASYONUNA MÜDAHALE

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne sayılı günler kala, sosyal medyada FETÖ bağlantılı dezenformasyon faaliyetlerine yönelik yeni bir adım atıldı.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, milli güvenliği hedef alan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin algı operasyonları yaptığı tespit edilen 6 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi-2

MİLLİ GÜVENLİĞİ HEDEF ALAN İÇERİKLER MERCEK ALTINDA

Söz konusu hesapların, özellikle 15 Temmuz'a ilişkin kamuoyunu yanıltmaya dönük paylaşımlar yaptığı belirlendi. Türkiye'de erişime engellenen hesaplarda, platform tarafından "legal demand" yani yasal talep gerekçesiyle erişim kısıtlaması uyarısı yer aldı.

Erişim engeli getirilen hesaplar şöyle:

  • @Bestepelgesel
  • @adaletdevriyes1
  • @tanikbelgeseli
  • @Nazobaci
  • @Sehriyar2011
  • @CemilCelikDr25

Takvim Kaynak TercihleriTakvim Kaynak Tercihleri

15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi-3

FETÖ'NÜN DİJİTAL ALGI AĞI MERCEKTE
15 Temmuz'da milli iradenin karşısında başarısız olan FETÖ yapılanmasının, yıl dönümü öncesinde sosyal medya üzerinden yeni bir algı zemini oluşturmaya çalıştığı değerlendiriliyor.

Güvenlik birimleri ve ilgili kurumların takibiyle, hain darbe girişimini perdelemeye, örgüt propagandasını canlı tutmaya ve kamuoyunda şüphe üretmeye dönük içerikler yakın izlemeye alındı.

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15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi-5 15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi-6 15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi-7
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