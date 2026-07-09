15 Temmuz öncesi dijital provokasyona set: 6 FETÖ hesabı engellendi

15 Temmuz arifesinde FETÖ aparatlarından kirli operasyon

15 TEMMUZ ÖNCESİ ALGI OPERASYONUNA MÜDAHALE

15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yıl dönümüne sayılı günler kala, sosyal medyada FETÖ bağlantılı dezenformasyon faaliyetlerine yönelik yeni bir adım atıldı.

İletişim Başkanlığı koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucunda, milli güvenliği hedef alan ve 15 Temmuz hain darbe girişimine ilişkin algı operasyonları yaptığı tespit edilen 6 sosyal medya hesabı hakkında erişim engeli kararı uygulandı.

MİLLİ GÜVENLİĞİ HEDEF ALAN İÇERİKLER MERCEK ALTINDA

Söz konusu hesapların, özellikle 15 Temmuz'a ilişkin kamuoyunu yanıltmaya dönük paylaşımlar yaptığı belirlendi. Türkiye'de erişime engellenen hesaplarda, platform tarafından "legal demand" yani yasal talep gerekçesiyle erişim kısıtlaması uyarısı yer aldı.

Erişim engeli getirilen hesaplar şöyle:

@Bestepelgesel

@adaletdevriyes1

@tanikbelgeseli

@Nazobaci

@Sehriyar2011

@CemilCelikDr25