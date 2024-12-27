PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Güncel Haberleri

Şile'de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları

Şile'de 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrenci, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendi. Kumanyaların hiçbirinin üzerinde üretim ve son kullanma tarihi bilgilerinin yer almadığı görüldü. Öte yandan İzinsiz dağıtılan sandviçlerdeki peynirlerde de küfe benzer lekelere rastlandı. Okul müdürü konuya ilişkin detayları anlattı. Kumanya dağıtımının tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :27 Aralık 2024 , 07:02 Güncelleme Tarihi :27 Aralık 2024 , 07:04
Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    Şile'de geçtiğimiz günlerde adeta faciadan dönüldü.

    75. Yıl Ortaokulu'nda 56 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.

    Öğrencilerin hastanelik olmasının ardında yatan sebebin ise CHP'li İBB'nin dağıttığı gıda kumanyaları olduğu ortaya çıktı.

    75. Yıl Ortaokulu'nda 56 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.  (AA)75. Yıl Ortaokulu'nda 56 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.  (AA)

    ÜRETİM TARİHİ YER ALMIYORDU
    Çocuklara dağıtılan sandviçlerin ve keklerin görüntülerine ulaşıldı. Ürünlerin hiçbirinde üretim tarihi ve son kullanma tarihinin olmaması dikkat çekti.

    Sütlerin bir kısmında son kullanma tarihinin yazdığı bir kısmında ise yazmadığı görüldü.

    KÜFE BENZER LEKELER VARDI
    Sandviçlerin içindeki peynirlerde de küfe benzer lekelere rastlandı.

    Elmaların ise yıkanıp yıkanmadığı belli değildi.

    Öte yandan yine kek ve sandviç paketlerinin üzerinde içeriğine dair hiçbir bilgilerin de yer almadığı görüldü.

    Öğrencilere dağıtılan kumanya (İHA)Öğrencilere dağıtılan kumanya (İHA)

    İZİNSİZ BİR UYGULAMA
    Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı.

    Okul içinde ve yakınlardaki gıda dağıtımı ve satış uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020/8 sayılı genelgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülmekte.

    İlgili genelgeye göre kantinlerde, okul yakınlarında satılacak gıdaların güvenliği, hijyeni ve hatta fiyat politikası dahi MEB ve MEB'e bağlı kurumlar tarafından denetleniyor.

    Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı.(AA)Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı.(AA)

    Okullarda ve çevresinde öğrencilere gıda dağıtmak için mutlaka MEB'den izin alınması ve gerekli denetimlerin tamamlandığına dair güvence verilmesi gerekiyor.

    MEB KAYNAKLARI KONUŞTU
    Konuya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları "Yapılan uygulama tüm yönleriyle ilgili mevzuata aykırıdır. MEB'e bu dağıtımla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi.

    AYNI ANDA RAHATSIZLANDILAR
    Sandviç, kek gibi paketli ürünlerin üzerinde mutlaka içeriğine dair bilgilerin yazılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar "İlgili mevzuatta bu konu da açıktır. İçeriğin bütün detaylarıyla yer alması gerekir" diye konuştu.

    Ürünlerin üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihinin olmaması dikkat çekti. (Takvim.com.tr )Ürünlerin üzerinde üretim tarihi ve son kullanma tarihinin olmaması dikkat çekti. (Takvim.com.tr )

    MEB kaynakları İBB'nin kumanya dağıtımı uygulamasıyla ilgili "Devlet öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor gibi bir algı yaratmaya çabası var" ifadelerini kullandı.

    "DAĞITIM OKUL DIŞINDA YAPILMIŞ"
    Sabah'tan Ceyda Karaaslan'a konuşan 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Eray Tonel "Okul dışında dağıtım yapılmış. Öğrenciler sabah okula gelirken dağıtılan kumanyalardan almış. Evde kahvaltı yapmayan öğrenciler sandviç yemiş. Birkaç saat sonra birçok öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı, kusma şikâyetleriyle nöbetçi öğretmene ve idareye gitmişler. 56 öğrencimizi hastaneye kaldırdık. Tedavileri yapıldı. Şimdi iyiler. Çoğu bugün okula geldi, derslerine girdi. Öğrencilerden kalan ürünler toplatıldı, okulun dolabında muhafaza edildi, akabinde ilçe tarım müdürlüğüne tutanak ile teslim edildi. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.

    Şilede 51 öğrenci İBBnin dağıttığı kumanyadan zehirlendiŞilede 51 öğrenci İBBnin dağıttığı kumanyadan zehirlendi
    Şile'de 51 öğrenci İBB'nin dağıttığı kumanyadan zehirlendi

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    Şile’de İBB kumanya dağıttı çok sayıda öğrenci hastanelik oldu! İşte korsan uygulamanın tüm detayları
    Fatura devletten! Bakan Bayraktar detayları açıkladı: Elektrik ve doğal gazda yeni tarife başlıyor
    ASGARİ ÜCRETLİYE 70 BİN TL FARK: Tazminata Ocak zammı! Kıdem, ihbar tutarları nasıl değişecek?
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları
    TCMB yılın son faiz kararını açıkladı: 22 ay sonra bir ilk
    Suriye istihbaratının başına HTŞ’nin kilit ismi Enes Hattap! DEAŞ’a sızdı ABD’nin saldırısından sağ çıkı
    İsrail’den görülmemiş yeni vahşet! Kemal Advan Hastanesi çevresinde bomba yüklü robotlarla saldırdı
    MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu açıkladı: Çift taraflı sistem geliyor
    Esma Esad ölüyor mu? İngiliz basını yüzde 50 şansı var dedi! Moskova’da karantina
    Narin Güran’ın babası Arif Güran’dan mütalaaya karşı savunma! Yüksel Güran’ı akladı Nevzat Bahtiyar’a vahşi dedi: İntihar açıklaması
    Okan Buruk’tan transfer sözleri! Yıldız isimleri tek tek açıkladı
    ABD’nin eski Şam Büyükelçisi Robert Ford’dan Suriye çıkışı: Trump askerleri orada tutmak istemeyecek
    Fenerbahçe’ye 45 milyon Euro’luk forvet! Dev operasyon başlıyor
    İşte Nevzat Bahtiyar’ın ifadeleri! Yine Salim’i işaret etti: Beni tehdit etti | Narin Güran’ı sen mi öldürdün?
    Galatasaray transferde bombayı patlatıyor! O isim için müjde geldi