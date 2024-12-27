Şile'de geçtiğimiz günlerde adeta faciadan dönüldü.
75. Yıl Ortaokulu'nda 56 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.
Öğrencilerin hastanelik olmasının ardında yatan sebebin ise CHP'li İBB'nin dağıttığı gıda kumanyaları olduğu ortaya çıktı.
Şile'de geçtiğimiz günlerde adeta faciadan dönüldü.
75. Yıl Ortaokulu'nda 56 öğrenci zehirlenme şüphesiyle hastanelik oldu.
Öğrencilerin hastanelik olmasının ardında yatan sebebin ise CHP'li İBB'nin dağıttığı gıda kumanyaları olduğu ortaya çıktı.
ÜRETİM TARİHİ YER ALMIYORDU
Çocuklara dağıtılan sandviçlerin ve keklerin görüntülerine ulaşıldı. Ürünlerin hiçbirinde üretim tarihi ve son kullanma tarihinin olmaması dikkat çekti.
Sütlerin bir kısmında son kullanma tarihinin yazdığı bir kısmında ise yazmadığı görüldü.
KÜFE BENZER LEKELER VARDI
Sandviçlerin içindeki peynirlerde de küfe benzer lekelere rastlandı.
Elmaların ise yıkanıp yıkanmadığı belli değildi.
Öte yandan yine kek ve sandviç paketlerinin üzerinde içeriğine dair hiçbir bilgilerin de yer almadığı görüldü.
İZİNSİZ BİR UYGULAMA
Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı.
Okul içinde ve yakınlardaki gıda dağıtımı ve satış uygulaması Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2020/8 sayılı genelgesinde belirtilen hükümler çerçevesinde yürütülmekte.
İlgili genelgeye göre kantinlerde, okul yakınlarında satılacak gıdaların güvenliği, hijyeni ve hatta fiyat politikası dahi MEB ve MEB'e bağlı kurumlar tarafından denetleniyor.
Okullarda ve çevresinde öğrencilere gıda dağıtmak için mutlaka MEB'den izin alınması ve gerekli denetimlerin tamamlandığına dair güvence verilmesi gerekiyor.
MEB KAYNAKLARI KONUŞTU
Konuya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları "Yapılan uygulama tüm yönleriyle ilgili mevzuata aykırıdır. MEB'e bu dağıtımla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi.
AYNI ANDA RAHATSIZLANDILAR
Sandviç, kek gibi paketli ürünlerin üzerinde mutlaka içeriğine dair bilgilerin yazılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar "İlgili mevzuatta bu konu da açıktır. İçeriğin bütün detaylarıyla yer alması gerekir" diye konuştu.
MEB kaynakları İBB'nin kumanya dağıtımı uygulamasıyla ilgili "Devlet öğrencinin ihtiyaçlarını karşılayamıyor gibi bir algı yaratmaya çabası var" ifadelerini kullandı.
"DAĞITIM OKUL DIŞINDA YAPILMIŞ"
Sabah'tan Ceyda Karaaslan'a konuşan 75. Yıl Ortaokulu Müdürü Eray Tonel "Okul dışında dağıtım yapılmış. Öğrenciler sabah okula gelirken dağıtılan kumanyalardan almış. Evde kahvaltı yapmayan öğrenciler sandviç yemiş. Birkaç saat sonra birçok öğrenci mide bulantısı, karın ağrısı, kusma şikâyetleriyle nöbetçi öğretmene ve idareye gitmişler. 56 öğrencimizi hastaneye kaldırdık. Tedavileri yapıldı. Şimdi iyiler. Çoğu bugün okula geldi, derslerine girdi. Öğrencilerden kalan ürünler toplatıldı, okulun dolabında muhafaza edildi, akabinde ilçe tarım müdürlüğüne tutanak ile teslim edildi. Sonuçları bekliyoruz" diye konuştu.