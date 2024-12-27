Kumanya dağıtımının ise tamamen korsan bir uygulama olduğu ortaya çıktı.(AA)

Okullarda ve çevresinde öğrencilere gıda dağıtmak için mutlaka MEB'den izin alınması ve gerekli denetimlerin tamamlandığına dair güvence verilmesi gerekiyor.

MEB KAYNAKLARI KONUŞTU

Konuya ilişkin konuşan Milli Eğitim Bakanlığı kaynakları "Yapılan uygulama tüm yönleriyle ilgili mevzuata aykırıdır. MEB'e bu dağıtımla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı" dedi.

AYNI ANDA RAHATSIZLANDILAR

Sandviç, kek gibi paketli ürünlerin üzerinde mutlaka içeriğine dair bilgilerin yazılması gerektiğine dikkat çeken kaynaklar "İlgili mevzuatta bu konu da açıktır. İçeriğin bütün detaylarıyla yer alması gerekir" diye konuştu.