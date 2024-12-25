Şile’de 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan zehirlendi

Gül, "Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." dedi.

İstanbul Valisi Davut Gül (DHA)

CHP'Lİ BELEDİYE OKULA GİDEN YOLUN ÜZERİNDE DAĞITIYOR



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıtılan kumanyadan numune aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Geçmiş olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu."

Hastaneye kaldırılan öğrenciler (DHA)

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise "Her şey kontrolümüz altında, idari süreç başlatıldı. Şu anda çocuklarımız müşahede altındalar. Milli Eğitimin veya Valiliğimizin izninde olan değil, dışarıda okul dışında dağıtılan kumanyalardan dolayı velilerimizin de tedirginliği var. Şu anda arkadaşlarımız orada gerekli bütün önlemleri alıyor." şeklinde konuştu.