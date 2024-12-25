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Şile'de 51 öğrenci İBB'nin dağıttığı kumanyadan zehirlendi

İstanbul Şile'de 51 öğrenci CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin dağıttığı kumanyadan zehirlendi. Okulun önüne gelen araçtan dağıtılan sandviç, kek ve sütü içen öğrencilerde kısa süre sonra bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı. Çocuğunu hastanaye götüren bir veli, "Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek” diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi :25 Aralık 2024 , 16:45 Güncelleme Tarihi :25 Aralık 2024 , 17:00
Şile’de 51 öğrenci İBB’nin dağıttığı kumanyadan zehirlendi

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    Şile'de 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrenci, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin (İBB) dağıttığı gıda kumanyasından zehirlendikleri iddiasıyla hastanede tedavi altına alındı.

    Şile'de skandal! 51 öğrenci İBB'nin dağıttığı kumanyadan zehirlendi!

    Sabah saatlerinde 75. Yıl Ortaokulu'nun önüne gelen İBB'ye bağlı mobil araçtan öğrencilere içerisinde sandviç, kek ve süt bulunan kumanya dağıtıldı.

    Dağıtımdan kısa süre sonra öğrencilerde bulantı ve kusma şikayetleri görülmeye başladı.

    İstanbul Şile'de 51 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. (DHA)İstanbul Şile'de 51 öğrenci gıda zehirlenmesi sebebiyle hastaneye kaldırıldı. (DHA)

    Haber verilmesi üzerine okula 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği 51 öğrenci, ambulansla Şile Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Dağıtılan tüm kumanya toplatılırken, olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Öğrencilerin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

    "OKULUN İÇERİSİNDE BİR DAĞITIM YOK"

    Konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulunan İstanbul Valisi Davut Gül, 75. Yıl Ortaokulu'ndaki 51 öğrencinin dağıtılan kumanyalardan dolayı zehirlenerek hastaneye sevk edildiğini söyledi.

    Gül, "Çok şükür hayati tehlikeleri yok ama bir zehirlenme var. Böyle olunca da serum başta olmak üzere doktorlarımız gerekli tedavilerini yapıyorlar. Burada normal şartlarda dağıtılan ürünlerde öncesinde bir şahit numunesi alınması lazım. Burada bir izinli dağıtım olmadığı için alınan bir şahit numune yok." dedi.

    İstanbul Valisi Davut Gül (DHA) İstanbul Valisi Davut Gül (DHA)

    CHP'Lİ BELEDİYE OKULA GİDEN YOLUN ÜZERİNDE DAĞITIYOR

    İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün dağıtılan kumanyadan numune aldığını aktaran Gül, şunları kaydetti:

    "Bununla ilgili Valilik olarak konuyu araştırmak üzere iki milli eğitim müfettişimizi görevlendirdik. Zaten çocuklar zehirlendiği için hastanenin haberi oldu. Sağlığın kendi mekanizması işliyor. Tarım bununla ilgili, gıdayla ilgili denetimlerini yapıyor. Bundan sonraki süreci de hep birlikte takip edeceğiz. Geçmiş olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şile'de dağıttı. Okulun içerisinde bir dağıtım yok. Okula giden yolun üzerinde kumanya şeklinde öğrencilere dağıtılmış. İlk bize gelen bilgiler, bizim gördüğümüz nokta bu."

    Hastaneye kaldırılan öğrenciler (DHA)Hastaneye kaldırılan öğrenciler (DHA)

    İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür ise "Her şey kontrolümüz altında, idari süreç başlatıldı. Şu anda çocuklarımız müşahede altındalar. Milli Eğitimin veya Valiliğimizin izninde olan değil, dışarıda okul dışında dağıtılan kumanyalardan dolayı velilerimizin de tedirginliği var. Şu anda arkadaşlarımız orada gerekli bütün önlemleri alıyor." şeklinde konuştu.

    Öğrencilere dağıtılan kumanya (İHA)Öğrencilere dağıtılan kumanya (İHA)

    Hastanede konuşan bir veli, "Çocuğumun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" dedi.

    BAŞINA BİR ŞEY GELSE HESABINI KİM VERECEK

    Çocuğu zehirlenen veli Eşref Demir, "Öğretmen aradı büyükşehir belediyesi tarafından sandviç dağıtılmış. Zehirlenme oldu. Sütten mi oldu, tarihi geçmiş sandviçten mi yoksa peynirden mi çocuklara vermişler çocuklarda zehirlenmiş. Böyle bir şey olmaması lazım. Madem tarihi geçti çocuklara dağıtılmamalı. 40 taneden fazla çocuk acilde. Çocuğumun öğretmeni telefon açtı yarısını ambulansla götürmüşler. Bende çocuğumu alıp getirdim. Çocuğun başına bir şey gelse hesabını kim verecek" ifadelerini kullandı.

    Çocuğu zehirlenen veli Eşref Demir (İHA)Çocuğu zehirlenen veli Eşref Demir (İHA)

    "BİRAZ MİDEM BULANMAYA BAŞLADI VE KARNIM AĞRIDI"

    Yediklerinden zehirlenen öğrenci, "Ben sandviç yedim. Süt, kek ve su vardı. Ben sadece kek ve sandviç yedim ve süt içtim. Biraz midem bulanmaya başladı ve karnım ağrıdı. Sonra utandım ambulans gelince söylemeye. 7. Derste babamı aradım ve geldim" dedi.

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