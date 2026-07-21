Van Gölü Havzası'na 2050 vizyonu: Sonuç bildirgesi kamuoyu ile paylaşıldı

Sıfır Atık Hareketi Kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan'ın himayeleri ve vizyonuyla; iki gün boyunca kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler, araştırma kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirilen çalıştayda, Van Gölü Havzası'nın çevresel, ekonomik, sosyal ve kültürel geleceğine yönelik bütüncül bir yaklaşım ortaya konuldu. 1 HAVZA, 2 ŞEHİR, 14 BAKANLIK, 40 GENEL MÜDÜRLÜK Çalıştay; 1 havza üzerinde 2 şehir, 14 bakanlık, 40 genel müdürlük, il müdürlükleri, 85 akademisyen, öğrenciler, STK'lar ve özel sektör olmak üzere toplamda 325 katılımcının katılımıyla gerçekleştirildi. Çalıştayın ikinci gününde düzenlenen tematik masa çalışmalarında katılımcılar; İklim, Su ve Ekosistem, Mekânsal Planlama ve Yaşam Kalitesi, Ekonomik Kalkınma ve Kültürel Değerler ile Yönetişim ve Gelecek Vizyonu başlıklarında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

SONUÇ BİLDİRGESİ KAMUOYU İLE PAYLAŞILDI Van Gölü Havzası'nın korunması ve sürdürülebilir geleceğinin sağlanmasına yönelik düzenlenen çalıştayın ardından hazırlanan sonuç bildirgesi kamuoyuyla paylaşıldı. Bildirgede, havzanın ekolojik, sosyal ve ekonomik yapısını güçlendirecek yönetişim modeli, dijital dönüşüm, çevre, altyapı, turizm, tarım ve kalkınma başlıklarında kapsamlı önerilere yer verildi. Çalıştayın kapanışında Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sıfır Atık Vakfı Başkanı ve COP31 Yüksek Düzeyli İklim Şampiyonu Samed Ağırbaş, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Burak Demiralp, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürü Fatih Turan, Van Valisi Ozan Balcı, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 23. Dönem Van Milletvekili, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ve Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş hitaplarda bulundu. "VAN GÖLÜ'NÜN HAZİNELERİNİ KORUMAK İÇİN YAPTIKLARIMIZ VE YAPACAKLARIMIZ KONUŞULDU Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2050 hedefine yönelik bir planlama üzerine yapılan çalışmaların önemini vurgulayarak, "Van Gölü Havzası'nın dünü, bugünü ve geleceği konuşuldu. Alanında uzman akademisyenlerimiz, değerli katılımcılar, havzanın bundan sonraki dönemde yol haritasının çıkarılmasına katkı veren herkese teşekkür ediyorum. Van Gölü'nün hazinelerini korumak için yaptıklarımız ve yapacaklarımız konuşuldu" dedi. "İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ HAYATIMIZIN GÖBEĞİNDE ÖNEMLİ BİR GERÇEK" İklim değişikliğinin artık hayatın bir parçası olduğunu ifade eden Yumaklı, şöyle devam etti: "İklim değişikliği konusu sadece bir akademik çalışmanın, sadece bir köşe yazısının konusu değildir. Hayatımızın tam da göbeğinde önemli bir gerçektir. Tüm dünya buna göre önlemler alıyor. Biz de buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız su başlığını anlatırken, şu çok önemli konuyu gündeme gelecek şekilde şöyle ifade ediyor; "Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark yoktur."Bu söz neyi, hangi kaynağı kullanıyorsanız onun kullanma dengesine riayet etmeniz gerekir, bunu ifade etmektedir.