DOA sisteminde toplu iade başladı: Ambalaj başına ne kadar alınacak?

TÜÇA BAŞKANI ÖZTÜRK: "İADE ALTYAPIMIZI GÜÇLENDİRMEYE DEVAM EDİYORUZ"



Türkiye Çevre Ajansı (TÜÇA) Başkanı Nurullah Öztürk, yeni uygulamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Ulusal entegrasyon sürecinde vatandaşlarımızın gösterdiği yoğun ilgi doğrultusunda iade altyapımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Sayma ve Doğrulama Merkezleri'ni bireysel toplu iadeler için devreye alarak vatandaşlarımıza yeni bir iade kanalı sunarken, yüksek hacimli iadelerin daha etkin ve verimli şekilde yönetilmesini de sağlıyoruz. Sahadan aldığımız geri bildirimler doğrultusunda sistemimizi geliştirmeyi ve iade altyapımızı ülke genelinde güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel