MSÜ duyurdu! Tatbiki eğitim kampında rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.

EĞİTİM SIRASINDA RAHATSIZLANDI

Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim esnasında rahatsızlandığı belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan Bilgin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.