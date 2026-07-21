MSÜ duyurdu! Tatbiki eğitim kampında rahatsızlanan öğrenci hayatını kaybetti
Milli Savunma Üniversitesi, Yalova'da düzenlenen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini açıkladı.
Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında gerçekleştirilen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında rahatsızlanan Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
EĞİTİM SIRASINDA RAHATSIZLANDI
Milli Savunma Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, Yalova 18'inci Ana Üs Komutanlığında icra edilen Tatbiki Eğitim Kampı sırasında Hava Harp Okulu 1'inci sınıf öğrencisi Veli Bilgin'in eğitim esnasında rahatsızlandığı belirtildi. Açıklamada, hastaneye kaldırılan Bilgin'in yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği ifade edildi.
MSÜ'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI
Milli Savunma Üniversitesi açıklamasında, "Öğrencimize Allah'tan rahmet; kederli ailesine, devre arkadaşlarına ve asil Türk Milletine başsağlığı dileriz." ifadelerine yer verildi.