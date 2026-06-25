CHP'li başkanlar kavgada İzmir çöpte | Büyük İskender mirası Kadifekale'de salgın riski
İzmir Konak ilçesinde yer alan 2 bin 300 yıllık tarihi Kadifekale semti CHP yönetimindeki belediyelerin ilgisizliği sebebiyle adeta çöplüğe dönüştü. Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde biriken molozlar, evsel atıklar ve kurban bayramından kalan kalıntılar bölge halkının sağlığını ciddi şekilde tehdit ediyor. Salgın hastalık riskinin arttığı bölgede dayanılmaz koku sebebiyle hayat durma noktasına geldi. Ağır koku ve sinek istilası yüzünden pencerelerini açamayan vatandaşlar duruma isyan ederken yetkililerden acil çözüm bekleniyor.
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- İzmir'in Konak ilçesindeki 2300 yıllık tarihi Kadifekale semti, bakımsızlık nedeniyle çöp depolama alanı haline geldi.
- Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde biriken molozlar, evsel atıklar ve Kurban Bayramı'ndan kalan deri kalıntıları sinek istilasına ve ağır kokuya neden oldu.
- Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait atıkların yanı sıra kaçak dökülen hafriyatların bölgeyi istila ettiği tespit edildi.
- AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, Balıkkuyu ile Eşrefpaşa'yı bağlayan caddenin yıllardır kaderine terk edildiğini söyledi.
- Bölge sakinleri koku ve sivrisinek nedeniyle pencerelerini açamaz hale geldi.
Konak ilçesindeki Kadifekale semti, CHP yönetimindeki belediyelerin ilgisizliği neticesinde adeta devasa çöplüğe dönüştü.
Büyük İskender mirası olarak bilinen 2300 yıllık tarihi Kadifekale, bakımsızlık ve yönetim zafiyeti sebebiyle çöp depolama alanı haline geldi.
Kentin en güzel körfez manzarasına sahip bölgesindeki Hacı Ali Efendi Caddesi üzerinde biriken molozlar ile evsel atıklar, çevre kirliliğinin merkezini oluşturdu.
Ağır koku yüzünden vatandaşlar duruma isyan etti.
TARİHİ YARIMADADA ÇÖP İSTİLASI
Bölgedeki içler acısı durumu gözlemleyen A Haber ekibi, tarihi kalenin hemen yanı başında yükselen devasa atık yığınlarını kamuoyuna aktardı.
Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'ne ait atıkların yanı sıra kaçak dökülen hafriyatların alanı istila ettiği belirlendi.
Kurban Bayramı'ndan kalan deri kalıntılarının bölgeye bırakılmasıyla sinek istilasının ve kokunun dayanılmaz boyutlara ulaştığı saptandı.
İZMİR HİZMETE AÇ
Duruma sert tepki gösteren AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, çeyrek asrı aşkındır İzmir'i yöneten zihniyetin kenti getirdiği noktanın ortada olduğunu belirterek, "Balıkkuyu ile Eşrefpaşa'yı bağlayan bu kritik cadde yıllardır kaderine terk edilmiş vaziyette. Biz 100 metre ileride oturan mahalle sakinleri olarak kokudan ve sivrisinekten pencerelerimizi açamaz hale geldik. Son aylarda kendi içlerindeki siyasi kavgalara odaklanan yönetim yüzünden, İzmir'in dört bir yanında buna benzer yüzlerce utanç manzarası yaşanıyor." diye konuştu.