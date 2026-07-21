CHP'de Konya krizi! Yeni başkandan eski yönetime tepki: "Hırsızlıkla siyaset yapılmaz"

Her geçen gün yeni bir krizle gündeme gelen CHP'de mutlak butlan esintileri devam ediyor. Parti adeta ikiye bölünürken Konya'da da bir kaos patlak verdi. CHP Merkez Yönetim Kurulu kararıyla Konya İl Başkanı Nejat Türktaş görevden alındı.

KARARI TANIMAYIP, BİNAYA ZARAR VERDİLER

Bu doğrultuda yeni il başkanı olarak Refik Serttaş atandı. Türktaş ve ekibi bu kararı tanımayarak öfkesini parti duvarlarından çıkardı. Duvarları çizilerek adeta yağmalanan parti binasına devralmak üzere giriş yapan Serttaş yaşananlara tepki gösterdi.

CHP Konya'da il binası skandalı: Görevden alınan yönetim duvarları çizip zarara yol açtı

CHP Konya İl Başkanı Refik Serttaş, eski yönetime tepki gösterdi. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

"ARSIZLIKLA, YOLSUZLUKLA SİYASET YAPILMAZ"

Serttaş şu ifadeleri kullandı;

Parti binamıza saygınız yoksa Mustafa Kemal Atatürk'e de mi saygınız yok? Hainlikse hainlik bu. Bize hain diyenlerin yaptıklarını parti binamızda gördünüz. Arsızlıkla, hırsızlıkla, yolsuzlukla bu siyaset yapılmaz. Yazıktır günahtır. Bu binada doğmamış çocuğun hakkı var. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi 'arın' diyor ya, işte biz bu zihniyetten arınacağız.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel