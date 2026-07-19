Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA talebi
Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş'e ait kıyafetlerde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı iddia edildi. Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, adli emanette bulunan kıyafetler için resmi inceleme talebinde bulunduklarını açıklarken, eksik adli işlemlerin soruşturmanın seyrini etkileyebileceğini belirtti.
Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Dosyaya ilişkin yapılan değerlendirmede, Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı öne sürüldü. Soruşturmanın bu yöndeki eksikliğinin giderilmesi için resmi başvuru yapıldığı bildirildi.
KIYAFETLERDE DNA İNCELEMESİ YAPILMADI İDDİASI
Soruşturmaya ilişkin en dikkat çeken gelişme, Rojin Kabaiş'in olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı yönündeki iddia oldu. Dosya kapsamında adli emanette muhafaza edilen kıyafetlerin şimdiye kadar DNA analizinden geçirilmediği belirtilirken, bu durumun soruşturmadaki önemli eksikliklerden biri olduğu ifade edildi.
RESMİ BAŞVURU YAPILDI
Dosya kapsamında, Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılması amacıyla resmi başvuruda bulundu.
AVUKATTAN AÇIKLAMA
Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada soruşturmanın ilk aşamasında zamanında yapılmayan bazı işlemlerin delillerin kararmasına yol açmış olabileceğini savundu.
Karabulut, Rojin Kabaiş'in kıyıya vuran bedeninin üzerindeki kıyafetlerde DNA incelemesi yapılmamasının kabul edilemez olduğunu belirterek, meslektaşlarının talebi üzerine Adli Tıp Kurumu'nun bu incelemeyi gerçekleştirmediğini tespit ettiklerini ifade etti. Avukat Karabulut, adli emanette bulunan kıyafetler üzerinde DNA incelemesi yapılması için resmi başvuruda bulunduklarını açıklayarak, soruşturmanın sağlıklı ilerleyebilmesi adına eksik olduğunu değerlendirdikleri adli incelemelerin gecikmeden tamamlanması gerektiğini söyledi.
Ne olmuştu?
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü birinci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş, 27 Eylül 2024 tarihinde kaldığı yurttan markete gideceğini söyleyerek ayrıldı. Genç öğrencinin cansız bedeni 18 gün sonra Van'ın Mollakasım Mahallesi kıyısında bulundu. Otopsi raporunda ölüm nedeninin suda boğulma olduğu belirtilirken, ailenin cinayet şüphesi taşıyan başvuruları sonrası dosya yeniden incelemeye alındı.