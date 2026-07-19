Rojin Kabaiş soruşturmasında DNA talebi

Van'da 2024 yılında kaybolduktan 18 gün sonra Van Gölü kıyısında cansız bedeni bulunan 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Rojin Kabaiş soruşturmasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Dosyaya ilişkin yapılan değerlendirmede, Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı öne sürüldü. Soruşturmanın bu yöndeki eksikliğinin giderilmesi için resmi başvuru yapıldığı bildirildi.

Dosya avukatı Abdurrahman Karabulut, adli emanette muhafaza edilen Rojin Kabaiş'e ait kıyafetler üzerinde bugüne kadar hiçbir DNA incelemesi yapılmadığını öne sürerek, bu eksikliğin giderilmesi için Adli Tıp Kurumu'na resmi başvuruda bulunduklarını açıkladı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

KIYAFETLERDE DNA İNCELEMESİ YAPILMADI İDDİASI

Soruşturmaya ilişkin en dikkat çeken gelişme, Rojin Kabaiş'in olay günü üzerinde bulunan kıyafetlerinde bugüne kadar DNA incelemesi yapılmadığı yönündeki iddia oldu. Dosya kapsamında adli emanette muhafaza edilen kıyafetlerin şimdiye kadar DNA analizinden geçirilmediği belirtilirken, bu durumun soruşturmadaki önemli eksikliklerden biri olduğu ifade edildi.