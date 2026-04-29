Gülistan Doku soruşturmasında, cinayet şüphesiyle tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel'in savcılık ifadesine ulaşıldı.
"OĞLUM KARINCAYI BİLE İNCİTMEZ" SAVUNMASI
Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nda ifade veren eski Vali Tuncay Sonel, yöneltilen suçlamaları reddetti.
Savcının, Gülistan Doku'nun öldürüldükten Mustafa Türkay Sonel'in sizi ve koruma müdürünüzü aradığı ve daha sonrasında Gülistan'ın gizli bir şekilde gömüldüğü iddiasına oğlu Mustafa Türkay Sonel'in Gülistan Doku ile herhangi bir tanışıklığı olmadığını iddia eden Sonel, "Oğlum aldığı aile terbiyesiyle karıncayı dahi incitmez" diyerek cinayet ve hamilelik iddialarının iftira olduğunu söyledi.
SIM KARTI NEDEN ADLİ MAKAMLARA VERİLMEDİ?
Gülistan Doku'nun ailesi tarafından bulunan kayıp SIM kartın neden savcılık yerine şahsa teslim edildiği sorusuna Sonel dikkat çeken bir yanıt verdi.
Valilikte olduğum bir günde tam dışarı çıkarken ağlamaklı bir ses duydum. Baktığımda Aygül Doku olduğunu gördüm. Merdivenin başında "Sayın valim bir sim kart var" dedi.
Sabah'ın haberine göre; Kartı, koruma müdürü Şükrü Eroğlu aracılığıyla Ankara'da görevli Gökhan isimli bir komisere gönderdiğini belirten Sonel, amacının sadece "konum tespiti yaptırarak kızı bulmak" olduğunu öne sürdü.
Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım.
"Bu olay kayıp olayından iki ya da üç hafta sonra olmuştu. Biz de insanız, kayıp kızımızı bir an önce bulmak için Vali olarak böyle bir yol izledim. Dolayısıyla buradan çıkan bilgilerden dolayı arama bölgesi olarak işaret ettiğim alan vardı" ifadesinde bulundu.
KAYITLAR SİLİNDİ, ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI
Dosyanın 6 yıl sonra yeniden açılmasıyla birlikte korkunç detaylar gün yüzüne çıktı.
Yapılan incelemelerde, Gülistan'ın kaybolduğu döneme ait hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.
Soruşturmanın seyrini değiştiren bu deliller neticesinde Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski polis Gökhan Ertok ve dönemin hastane başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.
HTS KAYITLARI VALİYİ YALANLADI
Vali Sonel, başlangıçta SIM kartı inceleyen Gökhan Ertok ile görüştüğünü hatırlamadığını söylese de, savcılığın önüne koyduğu HTS kayıtları sonrası görüşmeyi kabul etmek zorunda kaldı. 11, 12, 15 ve 28 Ocak 2020 tarihlerinde yapılan çok sayıda görüşmenin içeriğini hatırlamadığını belirten Sonel, bu görüşmelerin tamamen "kızı bulma gayesiyle" yapıldığını iddia etti.
ÖNCE "HATIRLAMIYORUM" DEDİ, KAYITLAR GELİNCE KABUL ETTİ
Sorgu sırasında savcı, Vali Sonel'e Gülistan Doku'nun SIM kartının gönderildiği Gökhan Ertok ile olan irtibatını sordu.
İlk aşamada görüşme yaptığını anımsamadığını belirten Sonel, teknik takibin detayları ortaya konulunca tavır değiştirdi. Özellikle 18 Ocak 2020 tarihinde, sabah saatlerinde peş peşe yapılan 7 saniyelik ve 225 saniyelik (yaklaşık 4 dakika) görüşmeler, sorgunun en sıcak başlığı oldu.
"GÖRÜŞMÜŞSEM BİLE SADECE KONUMU SORMUŞUMDUR"
Kayıtların kesinleşmesi üzerine savunma yapan Sonel, "Görüşmüş olabilirim ancak içeriği net hatırlamıyorum. Eğer konuştuysak tek amacımız kızı bulmaktı. Sadece en son nerede görüldüğünü veya nerede baz verdiğini sormuşumdur. Bunun dışında Instagram veya özel verilere dair bir şey konuştuğumuzu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.
"BAKANLAR BENİ ARADIĞI İÇİN ŞAHSEN TAKİP ETTİM"
Savcılığın; 11, 12, 15 ve 28 Ocak tarihlerinde Gökhan Ertok ile defalarca kez görüşme yapıldığını tespit etmesi üzerine Sonel, süreci "yakın takip" olarak nitelendirdi. Dönemin Adalet ve İçişleri Bakanlarının kendisini sürekli aradığını belirten eski Vali, üzerindeki baskı ve sorumluluk nedeniyle bizzat şahsi telefonundan aramalar yaparak süreci hızlandırmaya çalıştığını iddia etti.