Gökhan, yaptığı inceleme sonrasında viyadüğün alt bölgesinde bir konum tespit etmiş. Bu bana iletildi. Kızın ablası, savcıya gidemiyorum, ulaşamıyorum, almıyorlar dediği için ben aldım.

"Bu olay kayıp olayından iki ya da üç hafta sonra olmuştu. Biz de insanız, kayıp kızımızı bir an önce bulmak için Vali olarak böyle bir yol izledim. Dolayısıyla buradan çıkan bilgilerden dolayı arama bölgesi olarak işaret ettiğim alan vardı" ifadesinde bulundu.

KAYITLAR SİLİNDİ, ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Dosyanın 6 yıl sonra yeniden açılmasıyla birlikte korkunç detaylar gün yüzüne çıktı.

Yapılan incelemelerde, Gülistan'ın kaybolduğu döneme ait hastane kayıtlarının ve bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerinin silindiği tespit edildi.

Soruşturmanın seyrini değiştiren bu deliller neticesinde Tuncay Sonel, oğlu Mustafa Türkay Sonel, eski polis Gökhan Ertok ve dönemin hastane başhekimi Çağdaş Özdemir'in de aralarında bulunduğu 12 şüpheli tutuklandı.