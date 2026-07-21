2027 hac kuraları 22 Temmuz'da çekilecek: Diyanet saatini açıkladı

Kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ankara'daki 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda noter ve basın huzurunda yapılacak. Vatandaşların da katılımına açık olarak düzenlenecek organizasyonla birlikte hac ibadetini yerine getirecek adaylar belirlenecek.

2027 yılı hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından noter huzurunda gerçekleştirilecek. (Görsel: AA)

2027 HAC KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac kura çekimi takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre kura çekimi 22 Temmuz Çarşamba günü saat 10.30'da gerçekleştirilecek. Hac ibadetini yerine getirmek isteyen adaylar, kura sonucunda kutsal topraklara gitmeye hak kazanıp kazanmadıklarını öğrenecek.

Hacı adayları, kura sonuçlarını Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyuracağı kanallar üzerinden takip edebilecek. (Görsel: AA)

KURA ÇEKİMİ NEREDE YAPILACAK?

2027 hac kura çekimi, Diyanet İşleri Başkanlığı 15 Temmuz Milli İrade Şehit Ali Alıtkan Konferans Salonu'nda düzenlenecek. Çekiliş, şeffaflığın sağlanması amacıyla noter ve basın mensuplarının gözetiminde gerçekleştirilecek. Ayrıca kura çekimi vatandaşların katılımına da açık olacak.

HAC ADAYLARININ GÖZÜ KURA SONUÇLARINDA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da binlerce hacı adayı, kura çekiminin ardından sonuçları yakından takip edecek. Hac kontenjanı kapsamında belirlenen isimler, sonraki süreçte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanacak takvim doğrultusunda kayıt ve diğer işlemlerini tamamlayabilecek.

Suudi Arabistan'ın Türkiye için belirlediği hac kontenjanı doğrultusunda kura ile kesin hak sahipleri belirlenecek. (Görsel: AA)

HAC KURALARI NEDEN YAPILIYOR?

Türkiye'den hac ibadetine gidecek kişi sayısı, Suudi Arabistan tarafından belirlenen kontenjan doğrultusunda sınırlandırılıyor. Başvuru sayısının kontenjanın üzerinde olması nedeniyle hacı adayları, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen kura sistemiyle belirleniyor. Bu uygulama, adayların eşit şartlarda değerlendirilmesini sağlıyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel