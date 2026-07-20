Gün içinde “Sen bu konuda ne düşünüyorsun?” sorusunu daha sık sorun. ASIL HEDEF İÇ MOTİVASYON OLMALI Şule Erk anne babalar için de şu önerilerde bulundu:

Gün içinde "Sen bu konuda ne düşünüyorsun?" sorusunu daha sık sorun.

Hata yapmasına izin verin; her yanlışı hemen düzeltmeyin.

Başkalarının ne dediğinden çok, kendi duygularını fark etmesini destekleyin.

Çocuğunuzu başka çocuklarla kıyaslamayın; onun kendi gelişimini konuşun.

Onay beklemeden yapılan küçük iyilikleri görün ve bu davranışların topluma katkısını konuşun. Belki de değiştirmemiz gereken şey, takdir etmek değil; takdir etme biçimimizdir. İç motivasyonu güçlü çocuklar;

Eleştiriden öğrenebilir.

Başarısızlıktan sonra yeniden deneyebilir.

Hata yapmaktan korkmaz.

Çünkü değerlerini başkalarının sözleri değil, kendi emekleri belirler.

Çocuğunuzu sadece sonuç için değil, gösterdiği emek için takdir edin. ÖDÜL ARTTIKÇA MOTİVASYON AZALABİLİR Şule Erk psikoloji alanındaki araştırmaların, çocukların yalnızca dış ödüllerle motive edildiğinde zamanla iç motivasyonlarının zayıflayabileceğini gösterdiğini hatırlatarak şunları söyledi:

Bir çocuk kitap okumayı seviyorsa ve her kitap sonunda ödül almaya alışırsa, bir süre sonra kitap okumak için değil; ödül almak için okumaya başlayabilir. Oyununu topladığı için sürekli çikolata verilen bir çocuk, bir gün çikolata yoksa oyuncağını toplamak istemeyebilir. Yani davranışın amacı değişir. Doğru davranışın yerini ödül beklentisi alır. Bu durum sadece ödüller için değil, övgüler için de geçerlidir. Her davranıştan sonra gelen "Harikasın!", "Muhteşemsin!", "Mükemmelsin!" gibi ifadeler, kısa vadede mutlu etse de uzun vadede çocuğun kendini sürekli kanıtlama ihtiyacını artırabilir. ve sürekli onay arıyor.

Bir çocuk kitap okumayı seviyorsa ve her kitap sonunda ödül almaya alışırsa, bir süre sonra kitap okumak için değil; ödül almak için okumaya başlayabilir. TAKDİR BAŞKA! ONAYA BAĞIMLILIK BAŞKA Şule Erk, çocukların takdir edilmesinin, başarılarının görülmesinin, emek verdiğinde yanında olmanın mutlaka yapılması gereken davranışlar olduğunu belirterek, "Ancak takdir ile sürekli onay verme arasında önemli bir fark vardır. Takdir, çocuğun emeğini görünür kılar. Sürekli onay ise zamanla çocuğun öz değerini başkalarının sözlerine bağlayabilir" dedi. Şule Erk bu noktada çocuğun düşüncelerini de şöyle sıraladı:

"Annem aferin demediyse yeterince iyi değilim."

"Öğretmenim beni övmediyse başarılı sayılmam."

"Sosyal medyada beğeni almadıysa yaptığım şey değerli değildir." Şule Erk bu düşünce biçiminin çocuklukta kalmayacağını belirterek, "Yetişkinlikte de devam eder. İnsanlar sürekli takdir bekler. Eleştiriye tahammül edemez. Hata yapmaktan korkar. Kendi kararlarını vermekte zorlanır. Çünkü iç sesi gelişmemiştir. Hep dışarıdaki sesleri dinlemeye alışmıştır" dedi.