İçişleri Bakanlığı duyurdu! 30 ildeki DEAŞ operasyonlarında 119 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanlığı DEAŞ terör örgütüne yönelik başarılı operasyonu duyurdu. 30 ilde DEAŞ'a yönelik jandarma tarafından düzenlenen operasyonlarda örgüte darbe indirildi.

Adana, Ağrı, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Burdur, Bursa, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Gaziantep, Hatay, Iğdır, İstanbul, Karaman, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Muş, Niğde, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ ve Van'da gerçekleştirilen operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı.

TERÖR ÖRGÜTÜ PROPAGANDASI

Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde, İl Jandarma Komutanlıklarınca 30 ilde düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin sosyal medya hesapları üzerinden terör örgütünün propagandasını yaptıkları, DEAŞ terör örgütüne üye oldukları, terör örgütüyle iltisaklı kişiler ve sözde yardım kuruluşları vasıtasıyla örgüte finans sağladıkları tespit edildi. Savcılık tarafından şahıslar hakkında soruşturma başlatıldı.

Bakanlık açıklamasında, "Güvenlik güçleri ile birlikte DEAŞ terör örgütünün faaliyet ve finans yapılanmalarına karşı operasyonlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Kahraman Jandarmamızı, Daire Başkanlığımızı, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanlığı duyurdu! 30 ildeki DEAŞ operasyonlarda 119 şüpheli yakalandı. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel