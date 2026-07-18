Alman milyoner Strudel'in şüpheli ölümü! Rus sevgilisi cesedini buldu

Varlığı ile tanınan 46 yaşındaki Alman vatandaşı Arthur Strudel'in 6 ay önce Antalya Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evinde ölü bulunması cinayet şüphesini doğurdu.

Strudel'in birlikte yaşadığı Rus uyruklu sevgilisi Elena L. (40) ile Türk vatandaşlığına geçtiği biliniyor. İddiaya göre 3 Temmuz'da kızını getirmek için ülkesine giden Elena L., 7 Temmuz'da geri döndü. Kapıyı çalıp yanıt alamayınca komşusunun bahçe kapısından eve giren Elena L., üst kata çıktığında Strudel'i hareketsiz halde buldu. Kadının ihbarı üzerine eve gelen polisler ve sağlık ekipleri, Strudel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ölümü şüpheli bulunan Strudel'in cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Alman milyoner Strudel'in şüpheli ölümü. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

BABASININ MAL VARLIĞI ORTAYA ÇIKTI

Antalya'da bu gelişmeler yaşanırken, Strudel'in Almanya'daki babasının yaklaşık 5 bin kişiyi istihdam eden ve geçen yıl 1,3 milyar avro gelir açıklayan bir döküm şirketinin bulunduğu ortaya çıktı.

Önceleri burada çalışan Strudel'in, 2004'te şirketlerden ayrılarak Anhalt'taki 770 nüfuslu köye taşınarak tarım şirketi kurduğu belirlendi. Aschersleben şehrinin Winning bölgesinde şirketinin ise yaklaşık 3 bin 200 hektar arazisinin bulunduğu tespit edildi.

Antalya Kaleiçi'ndeki evinde Rus sevgilisi tarafından ölü bulunan Alman tahıl kralı Arthur Strudel'in gizemli ölümü. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nde aittir.)

ŞİRKETİNİ SEVGİLİSİNE DEVRETTİ

Ancak Strudel'in, 2024'te eşinden ayrıldıktan sonra şirketin imza yetkisini sevgilisi Elena L.'ye devrettiği, 2025'te de oğlu Philipp S.'nin vekaletnamesini iptal ettiği belirlendi.

46 yaşındaki Alman vatandaşı Arthur Strudel'in 6 ay önce Antalya Kaleiçi'nden satın aldığı iki katlı evinde ölü bulunması cinayet şüphesini doğurdu. (Fotoğraf Takvim Foto Arşivi'ne aittir.)

MAKİNELİ TÜFEK VE MÜHİMMAT BULUNDU

Bölgede Tahıl kralı olarak tanınan Arthur Strudel hakkında, cinayet şüphesi gündeme gelirken, Alman polisi "Ailenin özel haklarını korumak" amacıyla 9 Temmuz günü, içinde bir manastırında bulunduğu "Tahıl Kralı"nın ülkesindeki malikanesine baskın düzenledi. Polis iki ahırda yaptığı aramada yüzlerce makineli tüfek ve mühimmat ele geçirdi. Askeri cephaneliğin bir bölümü ise toprağa gömülü bulundu.

Arthur Strudel'in iki çocuğu, babalarının hiçbir sağlık problemi olmadığını babalarının öldürüldüğünü iddia etti. Strudel'in kesin ölüm nedeni Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek raporla belirlenecek.

Ahsen Kaya Takvim.com.tr Güncel