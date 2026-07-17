Mehmet Akif Ersoy hakim karşısına çıkıyor! İlk duruşma 10 Eylül’de

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da aralarında bulunduğu sanıkların yargılanacağı davada ilk duruşma tarihi belli oldu.

Mehmet Akif Ersoy’un yargılaması 10 Eylül’de başlıyor! (Fotoğraflar Takvim foto arşivinden alınmıştır)

İLK DURUŞMA 10 EYLÜL'DE

Mehmet Akif Ersoy ve diğer sanıklar, 10 Eylül'de İstanbul 19. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

Ersoy'un avukatı, yargılama sırasında daha fazla mağduriyet yaşanmaması gerekçesiyle duruşmaların basına kapalı yapılmasını talep etti.

286 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

İddianamede Mehmet Akif Ersoy'un "suç örgütü kurma ve yönetme", 11 kez "nitelikli cinsel saldırı", "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ve "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma" suçlarından cezalandırılması istendi.

Ersoy hakkında söz konusu suçlamalar kapsamında 11 yıl 3 aydan 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası talep edildi.

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Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel