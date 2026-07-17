45 ilde yasa dışı bahis operasyonu:171 tutuklama! Yapay zeka 84 milyarlık trafiği ortaya çıkardı
Gaziantep merkezli 45 ilde yasa dışı bahis şebekelerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Soruşturma kapsamında MASAK tarafından incelenen hesap hareketlerinde şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL işlem hacmi ile 3 milyon 127 bin 307 para hareketi tespit edildi. Yapay zeka destekli analizlerle belirlenen 330 şüpheliden 236'sı yakalanırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan 171'i tutuklandı, 67'si hakkında adli kontrol kararı verildi.
Yurt genelinde suç ve suçluyla mücadele aralıksız devam ediyor. Vatandaşın huzur ve güvenliği adına çalışan emniyet ekipleri 45 ilde başarılı çalışmalara imza attı.
SUÇLULAR KISKIVRAK YAKALANDI
Gaziantep merkezli 45 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda yakalanan şüpheliler kıskıvrak yakalandı.
Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yasa dışı bahis suçuna yönelik çalışma yapıldı.
ORGANİZE AĞ DEŞİFRE EDİLDİ
Çalışmalar sonucu şüphelilerin yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesi üzerinden bahis oynattıkları, aynı site üzerinden bayilik dağıttıkları ve yine yurt dışı merkezli bir yasa dışı bahis sitesine IBAN temin ederek organize bir şekilde faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Şüphelilere ait, MASAK' tan alınan hesap hareketleri Yapay Zeka Destekli Veri Analiz Programıyla detaylı ve hızlı bir şekilde analiz edilerek toplam 330 şüpheliye ulaşıldı.
Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarında 84 milyar 293 milyon 213 bin TL hacminde toplam 3 milyon 127 bin 307 adet işlem gerçekleştirildiği tespit edildi.
171 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Toplam 330 şüpheliye yönelik yapılan operasyonda 236 şüpheli yakalanırken adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 6'sı serbest bırakıldı, 67'si hakkında adli kontrol tedbiri uygulandı, 171 şüpheli ise tutuklandı.