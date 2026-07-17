GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI

Aziz Üstel'in vefatının ardından Galatasaray Spor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:

Kulübümüzde 2001-2002 döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan 8481 sicil numaralı Divan Kurulu Üyemiz, gazeteci, yazar ve televizyoncu Aziz Üstel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhumun cenazesi, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Fatma Tatari Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra, Örnekköy Mezarlığı'nda defnedilecektir.

Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü