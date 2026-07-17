Medya ve spor camiasının acı kaybı: Aziz Üstel yaşamını yitirdi
Galatasaray Spor Kulübü'nün eski yöneticileri arasında yer alan gazeteci ve televizyon programcısı Aziz Üstel yaşamını yitirdi. Üstel'in cenazesi, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Fatma Tatari Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra, Örnekköy Mezarlığı'nda defnedilecek.
Medya dünyasının tanınan isimlerinden Aziz Üstel'den üzücü haber geldi. Gazeteci, yazar, televizyon programcısı ve spor yorumcusu olarak uzun yıllar görev yapan Üstel, tedavi gördüğü İzmir'de 80 yaşında hayatını kaybetti.
AZİZ ÜSTEL HAYATINI KAYBETTİ
Aziz Üstel, 2001-2002 yılları arasında Galatasaray Spor Kulübü yöneticisi olarak görev almıştı.
Üstel, çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti.
GALATASARAY SPOR KULÜBÜ BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAYIMLADI
Aziz Üstel'in vefatının ardından Galatasaray Spor Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi:
Kulübümüzde 2001-2002 döneminde yönetim kurulu üyeliği yapmış olan 8481 sicil numaralı Divan Kurulu Üyemiz, gazeteci, yazar ve televizyoncu Aziz Üstel'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.
Merhumun cenazesi, 18 Temmuz 2026 Cumartesi günü İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İlahiyat Fakültesi Fatma Tatari Camii'nde kılınacak ikindi namazından sonra, Örnekköy Mezarlığı'nda defnedilecektir.
Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü
AZİZ ÜSTEL KİMDİR?
Televizyon sunucusu ve Galatasaray eski yöneticisidir. Aziz Üstel, 1946 yılında Ankara'da doğmuştur. Babası Sabih Üstel, annesi Yeta Üstel'dir. Enis adında bir kardeşi vardır. Üstel, üniversite tahsilini ABD'de California Üniversitesinde İletişim bölümünde tamamladı.
Kitapları :
2012 - Beni Kim Öldürdü?
2013 - Osmanlı'nın Son Kartalları
2013 - Ölü Çocuklar Şehri
Filmleri ve dizileri :
2004 - İyi Saatte Olsunlar (Tekin)(TV Dizisi)
2000 - Abuzer Kadayıf (Fahrettin Abi)(Sinema Filmi)
1991 - Laf Lafı Açıyor (Kendisi)(Tv Programı)