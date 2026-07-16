DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi
İstanbul Levent’te bir plazaya saldırı hazırlığındayken polise uzun namlulu silahlarla ateş açan DEAŞ hücresine ilişkin iddianame tamamlandı. Üç polisin yaralandığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği olayda 14 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan ceza talep edildi.
İstanbul'un Levent semtinde bir plazaya yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.
POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR
Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, DEAŞ mensuplarının Levent'teki bir plazaya saldırı hazırlığında olduğu, operasyon sırasında emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. Çatışmada üç emniyet görevlisinin yaralandığı, bir teröristin ise ölü ele geçirildiği kaydedildi.
14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME
Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin eylem ve bağlantılarına ilişkin tespitlere yer verildi.
Şüpheliler için "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından ceza talep edildi.