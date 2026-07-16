DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi

14 DEAŞ şüphelisi hakkında iddianame (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, DEAŞ mensuplarının Levent'teki bir plazaya saldırı hazırlığında olduğu, operasyon sırasında emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. Çatışmada üç emniyet görevlisinin yaralandığı, bir teröristin ise ölü ele geçirildiği kaydedildi.