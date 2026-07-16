CANLI YAYIN
Geri

DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi

İstanbul Levent’te bir plazaya saldırı hazırlığındayken polise uzun namlulu silahlarla ateş açan DEAŞ hücresine ilişkin iddianame tamamlandı. Üç polisin yaralandığı, bir teröristin etkisiz hale getirildiği olayda 14 şüpheli hakkında çeşitli suçlardan ceza talep edildi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi

İstanbul'un Levent semtinde bir plazaya yönelik saldırı hazırlığında oldukları belirlenen DEAŞ silahlı terör örgütü mensuplarına ilişkin yürütülen soruşturmada iddianame hazırlandı.

14 DEAŞ şüphelisi hakkında iddianame (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)14 DEAŞ şüphelisi hakkında iddianame (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

POLİSE UZUN NAMLULU SİLAHLARLA ATEŞ AÇTILAR

Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, DEAŞ mensuplarının Levent'teki bir plazaya saldırı hazırlığında olduğu, operasyon sırasında emniyet güçlerine uzun namlulu tüfeklerle ateş açtığı belirtildi. Çatışmada üç emniyet görevlisinin yaralandığı, bir teröristin ise ölü ele geçirildiği kaydedildi.

DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi-3

14 ŞÜPHELİ HAKKINDA İDDİANAME

Hazırlanan iddianamede 14 şüphelinin eylem ve bağlantılarına ilişkin tespitlere yer verildi.

Şüpheliler için "kasten öldürmeye teşebbüs", "silahlı terör örgütüne üye olma", "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme" ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun'a muhalefet suçlarından ceza talep edildi.

Hedef İsrail değil Türkiye: Leventteki saldırıdan Mossad maşası DEAŞ çıktıHedef İsrail değil Türkiye: Leventteki saldırıdan Mossad maşası DEAŞ çıktı
Leventteki kalleş saldırı öncesi keşif: Görüntüler ortaya çıktıLeventteki kalleş saldırı öncesi keşif: Görüntüler ortaya çıktı

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi-5 DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi-6 DEAŞ’lı teröristler Levent’te polise ateş açmıştı: 14 şüpheliye ceza talebi-7

CHP Nazilli’de kriz: Görevden alınan başkan binayı teslim etmedi
SONRAKİ HABER

CHP’de çift başlılık kapıya dayandı!
Yunus Akseki
Yunus Akseki Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler