2019'da "Her an satabilirim sizi" demişti! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçilen Haluk Levent'in o yorumu yeniden gündemde
Ahbap soruşturmasıyla yeniden gündeme gelen Haluk Levent'in geçmişteki yargı süreçleri kadar, 2019 yılında zirvesinde yer aldığı "Türkiye'nin En Güvenilir Ünlüleri" listesi de dikkat çekti. Levent'in o dönem yaptığı "Bana fazla güvenmeyin" paylaşımı sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.
AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent, seneler önce iki kez cezaevine girip çıktı, dolandırıcılığı tescillendi...
1997'de karşılıksız çekten, 2010'da dolandırıcılıktan tutuklanan Haluk Levent'in önce o kabarık sicilini hatırlayalım:
1997: Karşılıksız çek yazmaktan 9 ay hapis cezası aldı.
2003: Senette yanlış adres beyan ederek dolandırıcılık yapmaktan dava açıldı. Verdiği 2 senede yanlış adres yazarak "dolandırıcılık yaptığı" öne sürülen sanatçı Haluk Levent (Haluk Acil) hakkında, 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
2008: Borçları karşılığında yaptığı usulsüz anlaşmalar nedeniyle dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya kaldı.
2010: İcra borçları, nitelikli dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından 3 ay hapis yattı.
İstanbul'da "yağma", "tehdit" ve "çek-senet tahsilatı" olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.
2011: Bir restoran satın alma işleminde yine dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında sanatçı Haluk Levent, KKTC'de gözaltına alınmıştı.
EN GÜVENİLİR ÜNLÜ LİSTESİNDE BAŞI ÇEKTİ
Dolandırıcılığı tescilli bir adam, 2019 yılında 'En güvenilir ünlü' listesinin başında yer aldı.
Söz konusu listede şu isimler yer alıyordu:
Görüntüde yer alan tabloda şu isimler ve oranlar okunuyor:
|Sıra
|İsim
|Oran
|1
|Haluk Levent
|%56,1
|2
|Şener Şen
|%56
|3
|Müge Anlı
|%54,5
|4
|Beyazıt Öztürk
|%45,5
|5
|Tarkan
|%44,9
|6
|Çetin Tekindor
|%43
|7
|Cem Yılmaz
|%41,2
|8
|Uğur Dündar
|%39,7
|9
|Ezgi Mola
|%39,3
|10
|Orhan Gencebay
|%38,5
|11
|Gülse Birsel
|%37,9
|12
|Sezen Aksu
|%37,743
|13
|Demet Evgar
|%37,741
|14
|Aras Bulut İynemli
|%35,9
|15
|Murat Yıldırım
|%35,8
|16
|Kenan İmirzalıoğlu
|%33
|17
|Arda Türkmen
|%31,5
|18
|Kadir İnanır
|%31,33
|19
|Özge Özpirinçci
|%31,30
|20
|Engin Altan Düzyatan
|%30,9
2019'da 'Türkiye'nin en güvendiği ünlüler' listesinde ilk sırada yer alan ünlü şarkıcı, 'En güvenilir ünlü' seçilmesine yazdığı yorumla dikkat çekti.
"BANA FAZLA GÜVENMEYİN HER AN SATABİLİRİM SİZİ"
Levent'in çok konuşulan mesajında ''Bu yıl da 1. seçmişsiniz.. Gururum okşanmıyor değil.. Ama bana fazla güvenmeyin.. Her an satabilirim sizi.. Geçen yıl satmadım bu yıl satarım valla! Her an!'' ifadelerini kullandığı görüldü.