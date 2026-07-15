CANLI YAYIN
Geri

2019'da "Her an satabilirim sizi" demişti! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçilen Haluk Levent'in o yorumu yeniden gündemde

Ahbap soruşturmasıyla yeniden gündeme gelen Haluk Levent'in geçmişteki yargı süreçleri kadar, 2019 yılında zirvesinde yer aldığı "Türkiye'nin En Güvenilir Ünlüleri" listesi de dikkat çekti. Levent'in o dönem yaptığı "Bana fazla güvenmeyin" paylaşımı sosyal medyada yeniden dolaşıma girdi.

Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Takvim'i Google'a ekleyin, doğru kaynaktan haberi alın!
2019'da "Her an satabilirim sizi" demişti! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçilen Haluk Levent'in o yorumu yeniden gündemde

AHBAP Derneği üzerinden yürütülen milyonlarca liralık usulsüzlük soruşturması kapsamında Bursa'da gözaltına alınan ünlü şarkıcı Haluk Levent, seneler önce iki kez cezaevine girip çıktı, dolandırıcılığı tescillendi...

1997'de karşılıksız çekten, 2010'da dolandırıcılıktan tutuklanan Haluk Levent'in önce o kabarık sicilini hatırlayalım:

2019'da "Her an satabilirim sizi" demişti! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçilen Haluk Levent'in o yorumu yeniden gündemde-2

1997: Karşılıksız çek yazmaktan 9 ay hapis cezası aldı.

2003: Senette yanlış adres beyan ederek dolandırıcılık yapmaktan dava açıldı. Verdiği 2 senede yanlış adres yazarak "dolandırıcılık yaptığı" öne sürülen sanatçı Haluk Levent (Haluk Acil) hakkında, 5.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

2008: Borçları karşılığında yaptığı usulsüz anlaşmalar nedeniyle dolandırıcılık davasıyla karşı karşıya kaldı.

2010: İcra borçları, nitelikli dolandırıcılık ve karşılıksız çek suçlarından 3 ay hapis yattı.

İstanbul'da "yağma", "tehdit" ve "çek-senet tahsilatı" olaylarına ilişkin bir suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı.

2011: Bir restoran satın alma işleminde yine dolandırıcılık iddiasıyla hakim karşısına çıktı. İzmir merkezli 3 ilde düzenlenen organize suç örgütüne yönelik operasyon kapsamında sanatçı Haluk Levent, KKTC'de gözaltına alınmıştı.

2019'da "Her an satabilirim sizi" demişti! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçilen Haluk Levent'in o yorumu yeniden gündemde-3

EN GÜVENİLİR ÜNLÜ LİSTESİNDE BAŞI ÇEKTİ

Dolandırıcılığı tescilli bir adam, 2019 yılında 'En güvenilir ünlü' listesinin başında yer aldı.

Söz konusu listede şu isimler yer alıyordu:

Görüntüde yer alan tabloda şu isimler ve oranlar okunuyor:

SıraİsimOran
1Haluk Levent%56,1
2Şener Şen%56
3Müge Anlı%54,5
4Beyazıt Öztürk%45,5
5Tarkan%44,9
6Çetin Tekindor%43
7Cem Yılmaz%41,2
8Uğur Dündar%39,7
9Ezgi Mola%39,3
10Orhan Gencebay%38,5
11Gülse Birsel%37,9
12Sezen Aksu%37,743
13Demet Evgar%37,741
14Aras Bulut İynemli%35,9
15Murat Yıldırım%35,8
16Kenan İmirzalıoğlu%33
17Arda Türkmen%31,5
18Kadir İnanır%31,33
19Özge Özpirinçci%31,30
20Engin Altan Düzyatan%30,9

2019'da "Her an satabilirim sizi" demişti! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçilen Haluk Levent'in o yorumu yeniden gündemde-4

2019'da 'Türkiye'nin en güvendiği ünlüler' listesinde ilk sırada yer alan ünlü şarkıcı, 'En güvenilir ünlü' seçilmesine yazdığı yorumla dikkat çekti.

"BANA FAZLA GÜVENMEYİN HER AN SATABİLİRİM SİZİ"

Levent'in çok konuşulan mesajında ''Bu yıl da 1. seçmişsiniz.. Gururum okşanmıyor değil.. Ama bana fazla güvenmeyin.. Her an satabilirim sizi.. Geçen yıl satmadım bu yıl satarım valla! Her an!'' ifadelerini kullandığı görüldü.

Haluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Ahbap soruşturmasında Haluk Levent’e tutuklama talebiHaluk Levent ifadesinde resmen itiraf etti: Usulsüzlük yaptım! Ahbap soruşturmasında Haluk Levent’e tutuklama talebi

Yeliz Kaya’nın ifadesi ortaya çıktı: Talimatları Haluk Levent verdi
SONRAKİ HABER

Yeliz Kaya’dan Haluk Levent iddiası
Ebru Bektaş
Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler