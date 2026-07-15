2019'da "Her an satabilirim sizi" demişti! Türkiye'nin en güvenilir ünlüsü seçilen Haluk Levent'in o yorumu yeniden gündemde

2019'da 'Türkiye'nin en güvendiği ünlüler' listesinde ilk sırada yer alan ünlü şarkıcı, 'En güvenilir ünlü' seçilmesine yazdığı yorumla dikkat çekti.

"BANA FAZLA GÜVENMEYİN HER AN SATABİLİRİM SİZİ"

Levent'in çok konuşulan mesajında ''Bu yıl da 1. seçmişsiniz.. Gururum okşanmıyor değil.. Ama bana fazla güvenmeyin.. Her an satabilirim sizi.. Geçen yıl satmadım bu yıl satarım valla! Her an!'' ifadelerini kullandığı görüldü.

Ebru Bektaş Takvim.com.tr Güncel