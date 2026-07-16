Haluk Levent "evlilik tuzağı kurdu" iddiası: Nezarette öğrendim
İstanbul'da yürütülen AHBAP soruşturmasında aralarında Haluk Levent'in de bulunduğu 14 kişi tutuklanırken, şüphelilerin ifadeleri "evlilik tuzağı" iddialarını gündeme getirdi. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent ile 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini öne sürerek, "Beni kandırdı. Şu an kendimi salak olarak görüyorum" dedi. Levent'e 90 milyon kaptıran Sevda Kurt ise, "Borçlarım bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu nezarethanede öğrendim." dedi. Öte yandan Levent'in savcılık ifadesindeki medeni durum hanesinde "bekar" yazdığı görüldü.
AHBAP Derneğine yönelik yürütülen geniş kapsamlı soruşturmada yeni ve sarsıcı detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen şüphelierden aralarında dernek kurucusu Haluk Levent'in de yer aldığı 14 kişi nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheli ifadeleri ise gündeme bomba gibi düştü.
|Sıra
|İsim Soyisim
|Durum
|1
|Haluk Levent
|TUTUKLANDI
|2
|Ece Güner
|TUTUKLANDI
|3
|İlker Çetin
|TUTUKLANDI
|4
|Nurdan Eriş
|TUTUKLANDI
|5
|Yusuf Can Ertit
|TUTUKLANDI
|6
|Kemal Ötünç
|TUTUKLANDI
|7
|Şehmuz Baştuğ
|TUTUKLANDI
|8
|Abdulcevat Özkan
|TUTUKLANDI
|9
|Emrah Gödeliner
|TUTUKLANDI
|10
|Erhan Dökmeci
|TUTUKLANDI
|11
|Halil Bostancı
|TUTUKLANDI
|12
|Mehmet Ulu
|TUTUKLANDI
|13
|Yeliz Kaya
|TUTUKLANDI
|14
|Zafer Yay
|TUTUKLANDI
"BENİ KULLANDI, TEFECİLER VAR DİYORDU"
Tutuklanan şüphelilerden Nurdan Eriş, mahkemedeki sorgusunda Haluk Levent ile 2016 yılında İsviçre'de tanıştığını ve onun kendisine ciddi anlamda duygu sömürüsü yaptığını iddia etti.
Eriş savunmasında, "Benim orada kurulu bir işim vardı. Bu adam bana çok duygu sömürüsü yaptı. Haluk Levent ile İsviçre'de evliliğimiz var. Benim çocuklarım babasız büyüdüğü için ona bağlandılar. Beni kandırdı." ifadelerini kullandı.
İlerleyen süreçte şirketi dâhil her şeyini kaybettiğini dile getiren Eriş, Levent'in sürekli borç bahanesiyle kendisinden para kopardığını belirterek şunları söyledi:
"Ben 2018 yılında şirketimi sattım. Ondan önce de ona Amerika'daki şirketimden para göndermiştim. Beni kullandı. Çoğu zaman bana, 'borcum var ödemem lazım, tefeciler var, peşimde mafya var' diyordu. Bir kere de AHBAP'a para gönderdim."
"KENDİMİ SALAK OLARAK HİSSEDİYORUM"
Paraları doğrudan göndermeyip aracı isimler üzerinden ilettiğini savunan Nurdan Eriş, inancını son ana kadar koruduğunu ancak büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını vurguladı. Eriş, mahkemedeki ifadesini şu sözlerle tamamladı:
"O paraları da ona direkt göndermedim. İlk önce Emrah Bey'e ve Zafer Yay'a gönderdim. Geçen hafta en son benden 15 bin lira istedi. Ben de 'Bir şey kalmadı.' dedim. Ne yapacağını sordum. Çek davasından dolayı oraya para lazım, dedi. Ben de kalkacak mı, dedim. Toparlayacak mısın, dedim. Bana evet, dedi. Konserlerim devam edebilir, dedi. Şu an kendimi salak olarak hissediyorum."
Türkiye'de kiraladığı evin ve çocuklarının okul masraflarının da gönderilen bu paralarla karşılandığını ancak zamanla bir şeylerin ters gittiğini anladığını söyleyen Eriş, "Ben zaten boşanma kararı aldım. Burada yanlış bir şey olduğunu anladım ama geç anladım. İnanmak istedim çünkü tüm Türkiye güveniyordu. Mağdur kızları kurtarıyordu." dedi.
"VARLIKLI OLDUĞUMU ANLAYINCA HER GÜN ARAMAYA BAŞLADI"
Soruşturma kapsamında ifadesi alınan bir diğer şüpheli Sevda Kurt'un iddiaları ise benzer bir yönteme işaret etti. Sabah'tan Deniz Yusufoğlu'nun ulaştığı ifade tutanaklarına göre Amerika'da uzun yıllar yaşadıktan sonra Türkiye'ye dönüş kararı aldığını belirten Kurt, tanışma süreçlerini şu sözlerle aktardı:
"Haluk Bey ile burada yaşlı bir aileye yardım etmek için AHBAP'a yazdığım bir yazı sonucu tanıştık. Haluk Bey'le bir toplantı yaptık. Orada benim varlıklı olduğumu anlayınca her gün aramaya başladı."
"EVLİ OLDUĞUNU NEZARETHANEDE ÖĞRENDİM"
Kendisine sürekli olarak evlilik ve aile kurma vaatlerinde bulunulduğunu öne süren Sevda Kurt, şoke eden gerçeği gözaltındayken öğrendiğini iddia etti. Kurt, savcılık sorgusunda çarpıcı beyanlarda bulunarak şöyle konuştu:
"Bana evleneceğiz, çocuk yapacağız, dedi. Evli olduğunu bilmiyordum. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim. Ben kendisine inandım. Borçları ödersek evleneceğiz, dedi. Ben de Amerika'daki paralarımı buraya aldım."
Paraları elden dolar olarak verdiğini ve bu ödemelerin ardından Haluk Levent'e ulaşmakta güçlük çektiğini belirten Kurt, "Paraları dolar olarak kendisine verdim. Parayı verdikten sonra kendisi kayboluyordu. Zor şartlarda kendisinden aldım. En son 2025 Mart ayında para verdim. Bu sefer annem ve babamla tanıştılar." dedi.
"EVLİLİK HAYALLERİM ÇALINDI"
Ailesinin de bu süreçte ikna edildiğini dile getiren ve büyük bir maddi kayıp yaşadığını söyleyen Sevda Kurt, "Onlar da inandı kendisine, bana yine evleneceğiz, dedi. Benim evlilik hayallerim çalındı. Bana borçları var ve ödemediler. Mağdur durumdayım." ifadelerini kullandı.
Sorgulama işlemlerinin ardından mahkeme, Nurdan Eriş'in tutuklanmasına karar verirken şüpheli Sevda Kurt'u ise adli kontrol tedbiriyle serbest bıraktı.
NÜFUSTA BEKAR GÖRÜNÜYOR
Soruşturmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise resmi kayıtlarda ortaya çıktı. İsviçre'de evlendiğini belirten şüphelilerin iddialarına karşın Haluk Levent'in savcılık ifadesindeki medeni durum hanesinde "bekar" yazdığı görüldü. Levent'in yurt dışındaki evliliğini Türkiye'deki nüfus müdürlüklerine bildirmediği ve resmi olarak tescilletmediği öğrenildi.