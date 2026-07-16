Çocuk Koruma Kanunu'nda yeni dönem: Risklere erken müdahale! Bakan Göktaş açıkladı: “Amaç riski ortadan kaldırmak”

"Amacımız, çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren minimize etmek, ortadan kaldırmak. Adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde, etkin bir koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz."



"BİZİM AMACIMIZ ÇOCUĞU DAHA DA CEZALANDIRMAK DEĞİL"

Yeni sistemle tüm kurumların eş zamanlı hareket edeceğini belirten Göktaş, çocukların rehabilitasyonunun ön planda tutulacağını söyledi.

Bakan Göktaş şöyle konuştu: "Bizim amacımız çocuğu daha da cezalandırmak değil. En temelinden olaya müdahale etmek ve bütün kurumların, bütün paydaşların etkili bir şekilde bu sürece dahil edilmesi, sorumluluk alması ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu tekrar topluma kazandırmak."