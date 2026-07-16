Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'den Yapı Merkezi ve Güney Kore'den SK Ecoplant tarafından Kamu Özel Sektör İşbirliği (KÖİ) modeliyle hayata geçirilen tünel, 9 yıllık işletme döneminde 180 milyonun üzerinde yolculuk için güvenli ve kesintisiz hizmet sağladı.

Avrasya Tüneli (Fotoğraflar AA ve Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

Tünel, bu dönemde zaman tasarrufu, yakıt tüketiminin azaltılması, emisyonların ve kaza maliyetlerinin düşürülmesiyle şehir içi mobilitenin iyileştirilmesi sayesinde Türkiye ekonomisine yaklaşık 2,6 milyar dolar katkıda bulundu.

TÜNEL GARANTİYİ AŞTI



Rapora göre, Avrasya Tüneli'nden 2025'te günlük ortalama 77 bin araç geçti. Bu sayı, garanti edilen trafik miktarının yüzde 8 üzerinde gerçekleşmeyi ifade ediyor. Garanti üzerindeki her geçiş için kamuyla yüzde 30 gelir paylaşımı yapıldı.

Avrasya Tüneli, açıldığı günden bu yana toplam 180 milyon araç geçişine ev sahipliği yaptı. Tünel, 9 yıllık işletme sürecinde kullanıcılarına her bir geçiş için 77 dakika olmak üzere toplam 250 milyon saat zaman kazandırdı. Tünelle mesafe kısaldığı için 304 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı, 139 bin ton emisyon azaltıldı ve toplam 687 milyon araç kilometre azalımıyla kaza maliyetleri düşürüldü.

Elektrik tüketiminin tamamını yenilenebilir kaynaklardan sağlayarak Uluslararası Yeşil Enerji Sertifikası (I-REC) alan Avrasya Tüneli, sera gazı emisyonlarını ISO 14064 standardına göre hesaplayıp uygun karbon kredileriyle dengeleyerek karbon nötr proje statüsünü 2024-2025 döneminde de devam ettirdi.

Tünel, 9 yılda gerçekleştirdiği sistem iyileştirmeleri sayesinde yıllık elektrik tüketimini yüzde 80 azaltarak 6,5 milyon kilovatsaat seviyesine düşürürken, çatı güneş enerjisi santraliyle de yenilenebilir enerji üretimine katkı sağladı. Ayrıca tünel, bu yıl aldığı ISO 14046 Su Ayak İzi Sertifikası ile su yönetiminde de uluslararası standartlara uyumunu güçlendirdi.