Türkiye'nin Aile ve Nüfus 10 Yılı kapsamında İslam İşbirliği Teşkilatı'nda bir karar taslağı hazırladığı ve 7 ülkeden destek aldığı ifade edildi.

Göktaş, Antalya Diplomasi Forumu'nda Suriye Aile Bakanı ile ikili görüşme gerçekleştireceklerini ve aile, kadın, çocuk ve engellilere yönelik anlaşma imzalayacaklarını belirtti.

Türkiye, 18 aydır çocuklar, aileler ve akademisyenlerle birlikte ülkeye özgü bir dijital koruma modeli geliştiriyor ve 1 milyondan fazla kullanıcısı olan sosyal ağ sağlayıcılarının Türkiye'de temsilci atamasını öngörüyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 15 yaş altı çocuklar için sosyal medya düzenlemesi ve dijital oyunlara yönelik düzenleme üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Antalya Diplomasi Forumu'na katılan Bakan Göktaş, ADF'nin son derece kıymetli bir organizasyon olduğunu ve Türkiye'nin ev sahipliğinden gurur duyduklarını söyledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, forumda küresel belirsizlikler ve geleceğe ilişkin kararlı adımlara dair önemli mesajlar verdiğini ifade eden Göktaş, Türkiye'nin küresel diplomaside arabulucu ve barış ile umudun öncü ülkelerinden biri olduğunu vurguladı.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Dijital çağın aile yapısı ve çocuklar üzerindeki etkilerine dikkati çeken Göktaş, sosyal medya ve dijital platformların bazı riskler barındırabildiğini dile getirdi.

"15 yaş sosyal medya düzenlemesi sadece ülkemizde değil ilk başta Avustralya'da gündeme gelen çok önemli bir madde. Bu kanun tasarısından sonra Avustralya bir yönetmelik çıkardı ve sosyal medya platformlarına bir yıl süre verdi." diyen Göktaş, bununla beraber Avrupa'da İngiltere, Fransa, İspanya'nın da benzer karar tasarılarını hayata geçirdiğini söyledi.

Türkiye'de bu alanda çalışmaların yapıldığına işaret eden Göktaş, "Biz de ülkemize özgü bir modele çalışıyoruz. Yaklaşık 18 aydır çocuklarla, ailelerle, akademisyenlerle bu konuya çalışıyoruz. Hem uluslararası çalışmaları inceledik hem de ülkemize özgü bir model hayata geçirdik. Zira çocuklar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.