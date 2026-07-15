Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı

CHP Kayseri İl Başkanlığı da kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı

CHP'DEN KESİN İHRAÇ SÜRECİ

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın adli makamlara yansımasının ardından parti tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada,

"Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç hakkında kamuoyuna yansıyan ve adli makamlara intikal eden gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi; hukukun üstünlüğünü, kamu görevinde etik ilkeleri ve toplum vicdanını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi partidir. Hiçbir kişi ya da makam, partimizin temel değerlerinin ve ilkelerinin üzerinde değildir. Bu çerçevede, Alaattin Can Akkılıç hakkında yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, parti tüzüğümüz ve disiplin hükümlerimiz doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmış olup, parti üyeliği ve partiyle ilişiği sonlandırılmıştır. Yargı sürecinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygımız tamdır. Adli sürecin sonucunu ilgili makamlar belirleyecektir""