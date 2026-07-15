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Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı

Jandarmanın Kayseri'de düzenlediği operasyonda otomobilinin bagajında 5 kilogram kubar esrar ele geçirilen CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı. CHP Kayseri İl Başkanlığı da kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.

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Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada bagaja gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı olarak gözaltına alınan CHP Talas Belediye Meclis Üyesi ve avukat Alaattin Can Akkılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Otomobilinin bagajında 5 kilogram kubar esrar ele geçirilen CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Otomobilinin bagajında 5 kilogram kubar esrar ele geçirilen CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ

Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Akkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP Kayseri İl Başkanlığı da kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı CHP Kayseri İl Başkanlığı da kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı

CHP'DEN KESİN İHRAÇ SÜRECİ

CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın adli makamlara yansımasının ardından parti tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığı bildirildi.

Açıklamada,

"Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç hakkında kamuoyuna yansıyan ve adli makamlara intikal eden gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi; hukukun üstünlüğünü, kamu görevinde etik ilkeleri ve toplum vicdanını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi partidir. Hiçbir kişi ya da makam, partimizin temel değerlerinin ve ilkelerinin üzerinde değildir. Bu çerçevede, Alaattin Can Akkılıç hakkında yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, parti tüzüğümüz ve disiplin hükümlerimiz doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmış olup, parti üyeliği ve partiyle ilişiği sonlandırılmıştır. Yargı sürecinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygımız tamdır. Adli sürecin sonucunu ilgili makamlar belirleyecektir""

ifadelerine yer verildi.

Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı-4

AK PARTİ'DEN "YANLIŞ BİLGİ" TEPKİSİ

AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, bazı yayın organlarında meclis üyesinin AK Partili olduğu yönünde haberler yer aldığını belirterek bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı-5

Okandan,

"AK Parti Talas Meclis Üyesi uyuşturucu yakalattı diye haberler yayın organlarınca hemen empoze edildi. Gerekli işlemler de başladı. Hukuki süreçlerin de takipçisiyiz."

ifadelerini kullandı.

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Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı-7 Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı-8 Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı-9
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