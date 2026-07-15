Bagajında 5 kilo esrar ele geçirilen CHP'li meclis üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı: İhraç süreci başladı
Jandarmanın Kayseri'de düzenlediği operasyonda otomobilinin bagajında 5 kilogram kubar esrar ele geçirilen CHP Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç tutuklandı. CHP Kayseri İl Başkanlığı da kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığını açıkladı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kocasinan ilçesinde şüphe üzerine durdurdukları otomobilde arama yaptı. Aramada bagaja gizlenmiş 5 kilogram kubar esrar ile esrar öğütme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucuyla bağlantılı olarak gözaltına alınan CHP Talas Belediye Meclis Üyesi ve avukat Alaattin Can Akkılıç, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
MAHKEME TUTUKLAMA KARARI VERDİ
Savcılık işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Akkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
CHP'DEN KESİN İHRAÇ SÜRECİ
CHP Kayseri İl Başkanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, olayın adli makamlara yansımasının ardından parti tüzüğü ve disiplin hükümleri kapsamında kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatıldığı bildirildi.
Açıklamada,
"Talas Belediye Meclis Üyesi Alaattin Can Akkılıç hakkında kamuoyuna yansıyan ve adli makamlara intikal eden gelişmeler üzerine Cumhuriyet Halk Partisi olarak gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. Cumhuriyet Halk Partisi; hukukun üstünlüğünü, kamu görevinde etik ilkeleri ve toplum vicdanını her şeyin üzerinde tutan bir siyasi partidir. Hiçbir kişi ya da makam, partimizin temel değerlerinin ve ilkelerinin üzerinde değildir. Bu çerçevede, Alaattin Can Akkılıç hakkında yürütülen adli sürecin ciddiyeti dikkate alınarak, parti tüzüğümüz ve disiplin hükümlerimiz doğrultusunda partiden kesin ihraç istemiyle disiplin süreci başlatılmış olup, parti üyeliği ve partiyle ilişiği sonlandırılmıştır. Yargı sürecinin bağımsızlığına ve masumiyet karinesine saygımız tamdır. Adli sürecin sonucunu ilgili makamlar belirleyecektir""
ifadelerine yer verildi.
AK PARTİ'DEN "YANLIŞ BİLGİ" TEPKİSİ
AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, bazı yayın organlarında meclis üyesinin AK Partili olduğu yönünde haberler yer aldığını belirterek bunun gerçeği yansıtmadığını söyledi.
Okandan,
"AK Parti Talas Meclis Üyesi uyuşturucu yakalattı diye haberler yayın organlarınca hemen empoze edildi. Gerekli işlemler de başladı. Hukuki süreçlerin de takipçisiyiz."
ifadelerini kullandı.