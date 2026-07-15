Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fitalat ve boğulma riski taşıyan oyuncak için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde bir oyuncakta mevzuatta izin verilen sınırın üzerinde fitalat bulunduğunu açıkladı. İncelemelerde ayrıca ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bir oyuncağın içeriğinde mevzuat sınırlarının çok üzerinde tehlikeli kimyasal fitalat maddesi tespit edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)



PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATILACAK Bakanlık, tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle söz konusu oyuncağın piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini bildirdi. Kararın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.