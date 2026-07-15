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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fitalat ve boğulma riski taşıyan oyuncak için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında laboratuvar incelemelerinde yüksek oranda fitalat içerdiği ve küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu belirlenen bir oyuncağın piyasaya arzının yasaklandığını ve toplatılmasına karar verildiğini açıkladı. Güvensiz ürün, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuna duyuruldu.

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Ticaret Bakanlığı açıkladı! Fitalat ve boğulma riski taşıyan oyuncak için toplatma kararı

Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimleri kapsamında gerçekleştirilen laboratuvar analizlerinde bir oyuncakta mevzuatta izin verilen sınırın üzerinde fitalat bulunduğunu açıkladı. İncelemelerde ayrıca ürünün küçük parçalara ayrılarak boğulma riski oluşturduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerde, bir oyuncağın içeriğinde mevzuat sınırlarının çok üzerinde tehlikeli kimyasal fitalat maddesi tespit edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)Yapılan incelemelerde, bir oyuncağın içeriğinde mevzuat sınırlarının çok üzerinde tehlikeli kimyasal fitalat maddesi tespit edildi. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi'nden alınmıştır.)

PİYASAYA ARZI YASAKLANDI, TOPLATILACAK

Bakanlık, tespit edilen uygunsuzluklar nedeniyle söz konusu oyuncağın piyasaya arzının yasaklandığını ve piyasadan toplatılmasına karar verildiğini bildirdi. Kararın Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) üzerinden kamuoyuyla paylaşıldığı ifade edildi.

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ÇOCUKLARIN SAĞLIĞI İÇİN DENETİMLER SÜRECEK

Açıklamada, özellikle bebek ve küçük yaştaki çocukların gelişimini olumsuz etkileyebilen fitalatın, oyuncaklarda kullanımı sıkı şekilde sınırlandırılan kimyasallar arasında yer aldığı vurgulandı. Ticaret Bakanlığı, vatandaşların güvenli ürünlere ulaşabilmesi amacıyla piyasa gözetimi ve denetimlerinin bilimsel analizler doğrultusunda kararlılıkla sürdürüleceğini, güvensiz ürünlere ilişkin kararların ise şeffaflık ilkesi gereği GÜBİS üzerinden duyurulmaya devam edeceğini bildirdi.

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