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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı: Türkiye bu sınavdan güçlenerek çıktı

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü vesilesiyle Başkan Recep Tayyip Erdoğan’a anlamlı bir mesaj gönderdi. Darbe girişiminin Türk halkının sarsılmaz iradesiyle bertaraf edildiğini vurgulayan Aliyev, Erdoğan’ın kararlı duruşuna dikkat çekti. Azerbaycan lideri mesajında, "Sizin kararlı ve ileri görüşlü liderliğiniz, halkınızın etrafınızda sıkı şekilde kenetlenmesi, çağrılarınıza derhal ve tereddütsüz karşılık vermesi, o kader gecesinde ülkenizi büyük felaketlerden kurtaran başlıca etkenlerden biri oldu. Liderliğinizle Türkiye bu sınavdan daha da güçlenerek çıktı, kendi milli iradesini ve devlet geleneğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi." ifadelerini kullandı.

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Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı: Türkiye bu sınavdan güçlenerek çıktı

15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından girişilen darbe püskürtüldü.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlı liderliği ve Türk halkının onun etrafında kenetlenmesinin Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin püskürtülmesinde belirleyici olduğunu ve Türkiye'yi büyük felaketten kurtardığını ifade etti.

Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a mesaj gönderdi.

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı: Türkiye bu sınavdan güçlenerek çıktı-2

ALİYEV'DEN ŞEHİTLER İÇİN BAŞSAĞLIĞI

Aliyev, mesajında FETÖ'nün darbe girişimi sırasında vatanlarını korumak için hayatlarını kaybeden tüm şehitleri saygıyla andığını, ailelerine ve kardeş Türk halkına başsağlığı dileklerini ilettiğini belirtti.

(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)(Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır)

DARBE GİRİŞİMİ VATANA BAĞLILIK SAYESİNDE BERTARAF EDİLDİ

15 Temmuz'un Türkiye'nin yakın tarihindeki en trajik olduğu kadar en onurlu sayfalardan biri olduğuna işaret eden Aliyev, devlet yapısını, anayasal düzeni, milli iradeyi ve demokratik temelleri hedef alan hain darbe girişiminin Türk halkının sarsılmaz iradesi, cesareti ve vatanına bağlılığı sayesinde kararlılıkla bertaraf edildiğini vurguladı.

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı: Türkiye bu sınavdan güçlenerek çıktı-4

"LİDERLİĞİNİZLE TÜRKİYE BU SINAVDAN GÜÇLENEREK ÇIKTI"

Aliyev, binlerce vatandaşın meydanlara çıkarak devletine, bayrağına ve milli değerlerine sahip çıkmasının, Türk milletinin hafızasına kazınan gerçek bir kahramanlık destanı olduğunun altını çizerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Sizin kararlı ve ileri görüşlü liderliğiniz, halkınızın etrafınızda sıkı şekilde kenetlenmesi, çağrılarınıza derhal ve tereddütsüz karşılık vermesi, o kader gecesinde ülkenizi büyük felaketlerden kurtaran başlıca etkenlerden biri oldu. Liderliğinizle Türkiye bu sınavdan daha da güçlenerek çıktı, kendi milli iradesini ve devlet geleneğini tüm dünyaya bir kez daha gösterdi."

Aliyev, 15 Temmuz'da yaşananların halk ile devlet arasındaki birlik karşısında hiçbir hain planın ve yıkıcı gücün başarılı olamayacağını ortaya koyduğunu belirterek, her yıl kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk halkının milli dayanışmasının, mücadele ruhunun, devlet geleneğinin ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı: Türkiye bu sınavdan güçlenerek çıktı-5

Azerbaycan'ın, "Bir millet, iki devlet" anlayışı doğrultusunda her zaman olduğu gibi darbe girişimi sırasında da kardeş Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Aliyev, bunun iki ülke halkı arasındaki kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir miras olduğunu belirten Aliyev, stratejik müttefikliğin ortak çabalarla gelişmeye ve yeni içerik kazanarak güçlenmeye devam edeceğine olan inancını kaydetti.

Mesajının sonunda Başkan Erdoğan'a sağlık ve başarı dileklerini ileten Aliyev, kardeş Türkiye'ye huzur, refah ve esenlik temennisinde bulundu.

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