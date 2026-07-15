Aliyev'den Başkan Erdoğan'a 15 Temmuz mesajı: Türkiye bu sınavdan güçlenerek çıktı

Aliyev, 15 Temmuz'da yaşananların halk ile devlet arasındaki birlik karşısında hiçbir hain planın ve yıkıcı gücün başarılı olamayacağını ortaya koyduğunu belirterek, her yıl kutlanan Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün Türk halkının milli dayanışmasının, mücadele ruhunun, devlet geleneğinin ve özgürlük iradesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Azerbaycan'ın, "Bir millet, iki devlet" anlayışı doğrultusunda her zaman olduğu gibi darbe girişimi sırasında da kardeş Türkiye ile dayanışma içinde olduğunu vurgulayan Aliyev, bunun iki ülke halkı arasındaki kardeşlik bağlarının ne kadar güçlü ve sarsılmaz olduğunu bir kez daha gösterdiğinin altını çizdi.

İki ülke arasındaki dostluk ve kardeşliğin gelecek nesillere aktarılacak güçlü bir miras olduğunu belirten Aliyev, stratejik müttefikliğin ortak çabalarla gelişmeye ve yeni içerik kazanarak güçlenmeye devam edeceğine olan inancını kaydetti.

Mesajının sonunda Başkan Erdoğan'a sağlık ve başarı dileklerini ileten Aliyev, kardeş Türkiye'ye huzur, refah ve esenlik temennisinde bulundu.

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Tayfun Dastan Takvim.com.tr Güncel