Şehit yakınları ve gazilere havacılık alanında ücretsiz eğitim desteği

Dijital eğitim altyapısıyla dikkat çeken KDM-ORG platformu, yalnızca eğitim içerikleriyle değil, sınav ve yetkinlik süreçlerini tek çatı altında yönetmesiyle de öne çıkıyor. Platform sayesinde havacılık sektöründe kariyer hedefleyen şehit yakınları ve gaziler, farklı uzmanlık alanlarına yönelik eğitimlere kolayca erişebiliyor.

Şehit yakınları ve gazilere yönelik teorik havacılık eğitimleri ücretsiz olarak sunuluyor.

ÜCRETSİZ HAVACILIK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunulan teorik havacılık eğitimlerinin sürdüğünü belirtti.

Bakan Uraloğlu, "Ücretsiz eğitim uygulamasıyla şehit yakınları ve gazilerimizin sivil havacılık sektöründe kariyer yapmalarını destekliyoruz." dedi.

Eğitimler, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu üzerinden veriliyor.

750'DEN FAZLA EĞİTİM TEK PLATFORMDA

KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılık sektöründe eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital bir altyapıyla yürüttüğünü ifade eden Uraloğlu, sistemin sektörde standartlaşmayı ve veriye dayalı yönetimi güçlendirdiğini vurguladı.

Bakan Uraloğlu, "KDM-ORG platformumuzda halihazırda 750'den fazla eğitim yer alıyor. Sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.

Platform eğitim, sınav, sertifikasyon ve yetkinlik süreçlerini dijital ortamda yönetiyor.

EĞİTİMLERE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILIYOR

Platformda yer alan teorik eğitimlerin şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunulduğunu belirten Uraloğlu, uygulamanın hem mesleki gelişime hem de istihdam olanaklarına katkı sağladığını dile getirdi.

Dijital altyapı, eğitim içeriklerine hızlı ve kolay erişim imkanı sağlıyor.

Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz." diye konuştu.

Uygulama, şehit yakınları ve gazilerin sivil havacılık sektöründe kariyer yapmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

DİJİTAL ALTYAPIYLA EĞİTİM VE YETKİNLİK SÜREÇLERİ YÖNETİLİYOR

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu, havacılık alanındaki eğitimlerin yanı sıra sınav, sertifikasyon ve yetkinlik süreçlerinin de dijital ortamda yürütülmesine imkan tanıyor.

Platform, havacılık sektörüne yönelik eğitim süreçlerini tek çatı altında bir araya getiriyor.

Böylece sektörün farklı alanlarında ihtiyaç duyulan eğitimler tek bir sistem üzerinden planlanırken, kullanıcılar eğitim içeriklerine hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor.

Sena Demiröz Takvim.com.tr Güncel