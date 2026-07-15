Şehit yakınları ve gazilere havacılık alanında ücretsiz eğitim desteği
Şehit yakınları ve gazilerin sivil havacılık sektöründe mesleki gelişimlerini desteklemeye yönelik önemli bir uygulama hayata geçirilmeye devam ediyor. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu üzerinden sunulan teorik havacılık eğitimleri, herhangi bir ücret alınmadan hak sahiplerinin kullanımına sunuluyor.
Dijital eğitim altyapısıyla dikkat çeken KDM-ORG platformu, yalnızca eğitim içerikleriyle değil, sınav ve yetkinlik süreçlerini tek çatı altında yönetmesiyle de öne çıkıyor. Platform sayesinde havacılık sektöründe kariyer hedefleyen şehit yakınları ve gaziler, farklı uzmanlık alanlarına yönelik eğitimlere kolayca erişebiliyor.
ÜCRETSİZ HAVACILIK EĞİTİMLERİ DEVAM EDİYOR
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu üzerinden şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunulan teorik havacılık eğitimlerinin sürdüğünü belirtti.
Bakan Uraloğlu, "Ücretsiz eğitim uygulamasıyla şehit yakınları ve gazilerimizin sivil havacılık sektöründe kariyer yapmalarını destekliyoruz." dedi.
750'DEN FAZLA EĞİTİM TEK PLATFORMDA
KDM-ORG platformunun Türk sivil havacılık sektöründe eğitim, sınav ve yetkinlik süreçlerini dijital bir altyapıyla yürüttüğünü ifade eden Uraloğlu, sistemin sektörde standartlaşmayı ve veriye dayalı yönetimi güçlendirdiğini vurguladı.
Bakan Uraloğlu, "KDM-ORG platformumuzda halihazırda 750'den fazla eğitim yer alıyor. Sivil havacılık sektörünün farklı alanlarına yönelik eğitim süreçlerini tek bir dijital sistem üzerinden yönetiyoruz." ifadelerini kullandı.
EĞİTİMLERE ERİŞİM KOLAYLAŞTIRILIYOR
Platformda yer alan teorik eğitimlerin şehit yakınları ve gazilere ücretsiz olarak sunulduğunu belirten Uraloğlu, uygulamanın hem mesleki gelişime hem de istihdam olanaklarına katkı sağladığını dile getirdi.
Bakan Uraloğlu, "Bu uygulamayla şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin sivil havacılık alanındaki eğitimlere kolay erişimini sağlıyor, mesleki gelişimlerini destekliyor ve havacılık sektöründeki kariyer imkanlarına erişimlerine katkı sunuyoruz." diye konuştu.
DİJİTAL ALTYAPIYLA EĞİTİM VE YETKİNLİK SÜREÇLERİ YÖNETİLİYOR
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından geliştirilen KDM-ORG platformu, havacılık alanındaki eğitimlerin yanı sıra sınav, sertifikasyon ve yetkinlik süreçlerinin de dijital ortamda yürütülmesine imkan tanıyor.
Böylece sektörün farklı alanlarında ihtiyaç duyulan eğitimler tek bir sistem üzerinden planlanırken, kullanıcılar eğitim içeriklerine hızlı ve kolay şekilde ulaşabiliyor.