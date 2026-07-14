15 Temmuz’da ibretlik tevafuk: İzmir'de saldırdıkları Kutlu Yalvaç Camisi'ne sela için geldiler
İzmir’in Narlıdere ilçesinde 15 Temmuz 2016 gecesi sela okuyan müezzine taşlı saldırı düzenleyip camiye saldıran kardeşlerin babaları, tam bir yıl sonra 15 Temmuz günü hayatını kaybetti. Sela okunduğu için camiye saldıran İlknur F. ile Adil C., ölen babaları için yine aynı camide sela okuttu. Kutlu Yalvaç Camisi Dernek Başkanı Baran Dumlu, saldırganların yakınlarının sela talebinde bulunurken tedirginlik yaşadıklarını fakat babalarının suçu olmadığı düşüncesiyle selayı okuttuklarını söyledi. İhanet gecesinin unutulmaması için hafızaları taze tutmak isteyen dernek yönetimi, saldırıda kullanılan kaldırım taşını ibret vesikası olarak saklamaya devam ediyor. Olayın ardından açılan davada saldırganlar çeşitli hapis cezalarına çarptırılırken, darbedilen müezzin Mehmet Kuzgun gazilik beratı ile mükafatlandırıldı.
İzmir'in Narlıdere ilçesinde Fetullahçı Terör Örgütü'nün 15 Temmuz 2016 tarihindeki hain darbe girişimi sırasında sela okuyan müezzini darbeden kardeşler, tam bir yıl sonra aynı gün hayatını kaybeden babalarının selası için saldırdıkları caminin kapısını çaldı.
Kutlu Yalvaç Camisi'nde yaşanan saldırının ardından ortaya çıkan detay, ihanet gecesinin unutulmaz olayları arasına girdi.
Sela sesini susturmak amacıyla caminin camlarını kırarak müezzin Mehmet Kuzgun'u darbeden saldırganların babası, olaydan tam bir yıl sonra 15 Temmuz günü hayatını kaybetti.
Camiye saldıran İlknur F. ile Adil C., vefat eden babalarının selasının okunması için daha önce tahrip ettikleri caminin yönetimine başvurmak zorunda kaldı.
Olayın hukuki süreci hapis cezalarıyla sonuçlanırken, müezzini yaralayan kaldırım taşı, vandallığın vesikası olarak dernek kasasında muhafaza altına alındı.
"SALDIRDIKLARI CAMİDE BABALARININ SELASINI VERDİK"
O gece yaşananları ve sonrasındaki gelişmeleri aktaran Kutlu Yalvaç Camisi Dernek Başkanı Baran Dumlu, camiye saldıranların babalarının tam bir yıl sonra 15 Temmuz günü vefat ettiğini belirterek, "Yakınları bizi arayıp sela verilip verilmeyeceğini sorduklarında belli ki tedirginlik yaşıyorlardı. 'Babalarının bu konuda suçu yok' dedik ve yine bizim camimizden babalarının selasını verdik. Camiler hepimizin kutsal yeri. Biri vefat ettiği zaman cenazemizi camiye getiriyoruz. Saldırdıkları camide, tam bir yıl sonra babalarının selası verildi." dedi.
Saldırı anında kullanılan taşı göstererek o karanlık geceyi hatırlatan Başkan Dumlu, şöyle devam etti:
"O gün Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet edince biz sokağa çıktık, sela okununca camiye geldik. Şu gördüğünüz kaldırım taşıyla hocamızın kafasına, vücudunun her yerine vurup onu darbettiler, camlarımızı kırdılar. Sanki 15 Temmuz'da darbe başarılı oldu, her şey bitti, ülke ellerine geçti gibi hisse kapılarak bu saldırıya geçtiler. Bu taşı, yaşanan o kötü hatırayı unutmamak ve 15 Temmuz geldiğinde o günleri insanlara anlatabilmek için derneğimizin kasasında saklıyoruz."
CEZASIZ KALMADILAR
Olayın yargı boyutu İzmir 13. Ağır Ceza Mahkemesi kararıyla neticelendi.
Mahkeme heyeti, sanıklardan İlknur F.'yi kamu görevlisine hakaret ve ibadethanelere zarar verme suçlarından 2 yıl 6 ay 15 gün, Adil C.'yi basit yaralama suçundan 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı,
Pınar D. ise beraat etti.
SALDIRIYA RAĞMEN CAMİYİ SAVUNAN MÜEZZİNE MADALYA
Saldırıda darbedilen emekli müezzin Mehmet Kuzgun devlet iftihar madalyası ve gazilik beratı aldı.