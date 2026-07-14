15 Temmuz’da ibretlik tevafuk: İzmir'de saldırdıkları Kutlu Yalvaç Camisi'ne sela için geldiler

Saldırı anında kullanılan taşı göstererek o karanlık geceyi hatırlatan Başkan Dumlu, şöyle devam etti:

"O gün Cumhurbaşkanımız halkı sokağa davet edince biz sokağa çıktık, sela okununca camiye geldik. Şu gördüğünüz kaldırım taşıyla hocamızın kafasına, vücudunun her yerine vurup onu darbettiler, camlarımızı kırdılar. Sanki 15 Temmuz'da darbe başarılı oldu, her şey bitti, ülke ellerine geçti gibi hisse kapılarak bu saldırıya geçtiler. Bu taşı, yaşanan o kötü hatırayı unutmamak ve 15 Temmuz geldiğinde o günleri insanlara anlatabilmek için derneğimizin kasasında saklıyoruz."