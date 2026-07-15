TBMM’de 15 Temmuz anması: FETÖ’nün ihanetini hatırlatan ayetler okundu

15 Temmuz anmasında dikkat çeken tilavet: Bozgunculuk, ihanet ve itaati hatırlatan ayetler okundu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşivi’nden alınmıştır.)

KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Tilavette, FETÖ'nün bozgunculuğunu ve millet iradesine yönelik ihanetini hatırlatan Bakara ve Hac sureleri ile Allah'a, Peygamber'e ve yöneticilere itaati bildiren Nisa suresinden ayetler okundu.

Tilavette Bakara Suresi'nin 11 ve 12'nci ayetleri okundu:

Onlara "Yeryüzünde düzeni bozmayın" denildiğinde, "Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz" derler. Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar.

Hac Suresi'nin 38'inci ayeti:

Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.

Nisa Suresi'nin 59'uncu ayeti: