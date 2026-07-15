TBMM’de 15 Temmuz anması: FETÖ’nün ihanetini hatırlatan ayetler okundu
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz’un 10. yılı dolayısıyla TBMM’de düzenlenen anma törenine katıldı. Programda, FETÖ’nün bozgunculuğunu ve ihanetini hatırlatan ayetler okunurken Erdoğan, örgütle mücadelede gardın düşürülmeyeceğini vurguladı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, FETÖ'nün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 10. yılı dolayısıyla TBMM'de düzenlenen anma törenine katıldı.
Başkan Erdoğan, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ve beraberindeki isimlerle Meclis Tören Salonu'na geçti.
Burada 15 Temmuz şehitleri anısına saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.
KUR'AN-I KERİM TİLAVETİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Anma programında Kur'an-ı Kerim tilaveti de gerçekleştirildi. Tilavette, FETÖ'nün bozgunculuğunu ve millet iradesine yönelik ihanetini hatırlatan Bakara ve Hac sureleri ile Allah'a, Peygamber'e ve yöneticilere itaati bildiren Nisa suresinden ayetler okundu.
Tilavette Bakara Suresi'nin 11 ve 12'nci ayetleri okundu:
Onlara "Yeryüzünde düzeni bozmayın" denildiğinde, "Hayır, biz yalnızca ıslah edenleriz" derler.
Biline ki, gerçekten bozanlar onların ta kendileridir, ama farkında olmuyorlar.
Hac Suresi'nin 38'inci ayeti:
Biliniz ki Allah iman edenleri korur. Şu da muhakkak ki Allah hiçbir haini, hiçbir nankörü sevmez.
Nisa Suresi'nin 59'uncu ayeti:
Ey iman edenler! Allah'a itaat edin, peygambere itaat edin, sizden olan ülü'l-emre de. Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz -Allah'a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu, Allah'a ve peygambere götürün. Bu, elde edilecek sonuç bakımından hem hayırlıdır hem de en güzelidir.
ERDOĞAN'DAN FETÖ İLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından konuşan Başkan Erdoğan, FETÖ'cü hainlerin milletten yedikleri sillenin intikamını almak için fırsat kolladığını söyledi.
FETÖ ile mücadelede gardın düşürülmeyeceğini vurgulayan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir."