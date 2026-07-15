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İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz alternatif güzergahlar

İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Valiliği, etkinlik kapsamında Üsküdar ve Beşiktaş’ta bazı yolların belirli saatler arasında trafiğe kapatılacağını açıkladı. Düzenleme 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.

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İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz alternatif güzergahlar

İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.

15 Temmuz'da düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferleri geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak, bazı istasyonlar ise yolcu kullanımına kapalı olacak. (Görsel: AA)15 Temmuz'da düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferleri geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak, bazı istasyonlar ise yolcu kullanımına kapalı olacak. (Görsel: AA)

İSTANBUL'DA METROBÜS 15 TEMMUZ'DA FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK

İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici güzergah değişikliğine gidilecek. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda uygulanacak düzenlemeye ilişkin ayrıntıları paylaştı.

Metrobüsler 15 Temmuz'da FSM köprüsünden gidecek.Metrobüsler 15 Temmuz'da FSM köprüsünden gidecek.

İETT'nin yaptığı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar metrobüs seferleri normal güzergahı yerine Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.

İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz alternatif güzergahlar-4

Bu kapsamda metrobüsler, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanarak hizmet verecek. Geçici uygulama süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe metrobüs istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.

Fotoğraf X'ten alınmıştır.Fotoğraf X'ten alınmıştır.

İETT'nin duyurusunda yolcuların mağduriyet yaşamamaları için aktarma düzenine ilişkin şu bilgilere yer verildi:

  • "Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."

Yetkililer, yolcuların seyahatlerini planlarken geçici güzergah değişikliği ve kapalı istasyonları dikkate almalarını, güncel duyuruları takip etmelerini istedi.

(Haberdeki fotoğraflar İstanbul Valiliği ve AA'dan alınmıştır.)(Haberdeki fotoğraflar İstanbul Valiliği ve AA'dan alınmıştır.)

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ SAATLERDE YOLLAR KAPALI?

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.

15 Temmuz anma koşusu için İstanbul’da trafik tedbirleri alındı.15 Temmuz anma koşusu için İstanbul’da trafik tedbirleri alındı.

15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?

Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında yoğun önlem uygulanacak.15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantılarında yoğun önlem uygulanacak.

Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.

İSTANBUL'DA (15 TEMMUZ) ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?

Güzergah KategorisiAlternatif Yol SeçenekleriDetaylar ve Kullanım Amacı
Kıtalararası Geçişler

* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü

* Yavuz Sultan Selim Köprüsü

* Avrasya Tüneli

İstanbul'un iki yakası arasında (özellikle Avrupa Yakası geçişlerinde) kesintisiz ulaşım sağlamak isteyen sürücüler için.
Şehir İçi Bağlantı Rotaları

* D-100 Karayolu (E-5)

* TEM Otoyolu

* Büyükdere Caddesi

* Kennedy Caddesi (Sahil Yolu)

* Piyalepaşa Bulvarı

Şehir içindeki kapalı bölgelere takılmadan, ana arterler üzerinden güvenle seyahat etmek isteyen sürücüler için.
15 Temmuzda 3 büyükşehirde ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu15 Temmuzda 3 büyükşehirde ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu
15 Temmuz'da 3 büyükşehirde ulaşım ücretsiz! Bakan Uraloğlu duyurdu

Beşiktaş ve Üsküdar’da belirlenen yollar geçici olarak kapalı olacak.Beşiktaş ve Üsküdar’da belirlenen yollar geçici olarak kapalı olacak.

Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.

Bölge bilgisiKapatılacak yollar ve güzergâhlar hangileri?Saat kaçta kapalı olacak?
Genel15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları03.00 - 15.00
D-100 GüneyBeşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi03.00 - 15.00
D-100 KuzeyÜmraniye-Altunizade ayrımları mevkisi03.00 - 15.00
BeşiktaşBarbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşSait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşYıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşBarbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı03.00 - 15.00
BeşiktaşBarbaros Bulvarı Sarıyer yönü D-100 kuzey katılımı03.00 - 15.00
ÜsküdarBeylerbeyi'nden köprüye katılım03.00 - 15.00
ÜsküdarKısıklı Caddesi köprü bağlantısı03.00 - 15.00
ÜsküdarAltunizade Kavşağı03.00 - 15.00
ÜsküdarTophaneli Caddesi köprü katılımı03.00 - 15.00
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