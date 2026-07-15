İstanbul’da bugün hangi yollar trafiğe kapalı? 15 Temmuz alternatif güzergahlar
İstanbul’da 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu nedeniyle trafik düzenlemesi uygulanacak. İstanbul Valiliği, etkinlik kapsamında Üsküdar ve Beşiktaş’ta bazı yolların belirli saatler arasında trafiğe kapatılacağını açıkladı. Düzenleme 03.00-15.00 saatleri arasında uygulanacak.
İstanbul Valiliği, "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" etkinliği nedeniyle Üsküdar ve Beşiktaş'ta trafiğe kapatılacak yolları duyurdu.
İSTANBUL'DA METROBÜS 15 TEMMUZ'DA FSM KÖPRÜSÜ'NÜ KULLANACAK
İstanbul'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferlerinde geçici güzergah değişikliğine gidilecek. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), İstanbul Valiliği'nin kararı doğrultusunda uygulanacak düzenlemeye ilişkin ayrıntıları paylaştı.
İETT'nin yaptığı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar metrobüs seferleri normal güzergahı yerine Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.
Bu kapsamda metrobüsler, Zincirlikuyu ile Söğütlüçeşme istasyonları arasında Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanarak hizmet verecek. Geçici uygulama süresince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe metrobüs istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacak.
İETT'nin duyurusunda yolcuların mağduriyet yaşamamaları için aktarma düzenine ilişkin şu bilgilere yer verildi:
- "Bu süreçte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Burhaniye, Altunizade, Acıbadem, Uzunçayır ve Fikirtepe istasyonları yolcu iniş ve binişine kapalı olacaktır. Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde, Söğütlüçeşme Metrobüs İstasyonu'ndan binen yolcularımız Fatih Sultan Mehmet Köprüsü güzergahını kullanan metrobüslerle Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'na ulaşacak, buradan yolculuklarına devam edebilecektir. Avrupa Yakası'ndan Anadolu Yakası'na geçişlerde ise Anadolu Yakası'na geçecek yolcularımızın Zincirlikuyu Metrobüs İstasyonu'nda aktarma yapmaları gerekmektedir."
Yetkililer, yolcuların seyahatlerini planlarken geçici güzergah değişikliği ve kapalı istasyonları dikkate almalarını, güncel duyuruları takip etmelerini istedi.
15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ SAATLERDE YOLLAR KAPALI?
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında yarın gerçekleştirilecek "15 Temmuz Demokrasi ve Şehitleri Anma Koşusu" programı nedeniyle İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce 03.00-15.00 arasında kapatılacak yollar belirlendi.
15 TEMMUZ'DA İSTANBUL'DA HANGİ YOLLAR KAPALI?
Buna göre, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanan güzergahlarda, D-100 güney yol Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi ve D-100 kuzey yol Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi trafiğe kapalı olacak.
Beşiktaş'ta, Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılım, Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılım, Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılım, Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılım ve Barbaros Bulvarı'ndan Sarıyer istikametine D-100 kuzeye katılım trafiğe kapatılacak.
İSTANBUL'DA (15 TEMMUZ) ALTERNATİF GÜZERGAHLAR HANGİLERİ?
|Güzergah Kategorisi
|Alternatif Yol Seçenekleri
|Detaylar ve Kullanım Amacı
|Kıtalararası Geçişler
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* Fatih Sultan Mehmet Köprüsü
* Yavuz Sultan Selim Köprüsü
* Avrasya Tüneli
|İstanbul'un iki yakası arasında (özellikle Avrupa Yakası geçişlerinde) kesintisiz ulaşım sağlamak isteyen sürücüler için.
|Şehir İçi Bağlantı Rotaları
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* D-100 Karayolu (E-5)
* TEM Otoyolu
* Büyükdere Caddesi
* Kennedy Caddesi (Sahil Yolu)
* Piyalepaşa Bulvarı
|Şehir içindeki kapalı bölgelere takılmadan, ana arterler üzerinden güvenle seyahat etmek isteyen sürücüler için.
Üsküdar'da, Beylerbeyi'nden köprüye katılım, Kısıklı Caddesi'nden köprüye katılım, Altunizade Kavşağı ve Tophaneli Caddesi'nde köprüye katılım trafiğe kapalı olacak.
|Bölge bilgisi
|Kapatılacak yollar ve güzergâhlar hangileri?
|Saat kaçta kapalı olacak?
|Genel
|15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı yolları
|03.00 - 15.00
|D-100 Güney
|Beşiktaş-Sarıyer ayrımları mevkisi
|03.00 - 15.00
|D-100 Kuzey
|Ümraniye-Altunizade ayrımları mevkisi
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Barbaros Bulvarı Sait Çiftçi köprü katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Sait Çiftçi Varyant üstü köprü katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Yıldız Posta Caddesi Gayrettepe D-100 güney katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Barbaros Bulvarı Zincirlikuyu D-100 güney katılımı
|03.00 - 15.00
|Beşiktaş
|Barbaros Bulvarı Sarıyer yönü D-100 kuzey katılımı
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Beylerbeyi'nden köprüye katılım
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Kısıklı Caddesi köprü bağlantısı
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Altunizade Kavşağı
|03.00 - 15.00
|Üsküdar
|Tophaneli Caddesi köprü katılımı
|03.00 - 15.00