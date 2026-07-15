15 Temmuz'da düzenlenecek anma etkinlikleri nedeniyle metrobüs seferleri geçici olarak Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinden yapılacak, bazı istasyonlar ise yolcu kullanımına kapalı olacak. (Görsel: AA)

Metrobüsler 15 Temmuz'da FSM köprüsünden gidecek.

İETT'nin yaptığı açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Koşusu nedeniyle 15 Temmuz Çarşamba günü saat 03.00'ten itibaren, ikinci bir duyuru yapılıncaya kadar metrobüs seferleri normal güzergahı yerine Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü üzerinden gerçekleştirilecek.